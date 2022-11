Cách làm chả rươi- đặc sản miền Bắc

Tùy theo từng vùng miền mà cách chế biến chả rươi khác nhau. Ở Thái Bình thì cho nhiều gia vị như vỏ quýt hôi, lá lốt, rau răm, lá gừng non, khế chua vắt bớt nước, ớt. Ở Hải Phòng thêm lá gấc non. Còn ở Nghệ An thì có hành tăm, củ nghệ tươi, vỏ quýt, lá gừng, măng tươi, mùi tàu...