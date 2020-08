Cách làm 'bánh mỳ bóng đêm'

Những ngày gần đây loại bánh mỳ với ngoại hình đặc biệt này đang được các "tín đồ" ẩm thực trên mạng xã hội đặc biệt quan tâm.

Thực chất bánh mì đen có cách làm không khác bánh mì truyền thống. Để có được màu sắc như vậy, người làm đã thêm tinh than tre vào cùng các nguyên liệu khác. Tinh than tre được làm từ một giống tre quý có tên Mosochiku và là một nguyên liệu rất gần gũi ẩm thực của người Nhật. Chính màu đen của tinh than tre đã nhuộm sắc đen cho toàn bộ chiếc bánh mì.

VnExpress tặng bạn công thức làm dễ nhất của món "bánh mì bóng đêm" này nhé.

Các nguyên liệu sau đây đều có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ làm bánh.

- 300g bột bánh mì (bột mì số 13)

- 5g tinh than tre

- 2g muối

- 6g men nở

- 200g nước

- 8g đường

- 8g dấm ăn

- 1 thìa cà phê dầu ăn

- 1 lưỡi dao lam và 1 bình xịt dạng phun sương.

Cách làm

- Bước 1: Làm ấm 200g nước khoảng 40 độ C. Hòa tan vào 8g đường. Sau đó đổ toàn bộ men nở vào, khuấy đều. Trong khoảng 15 phút ta sẽ thấy mặt nước men nổi lên như gạch cua.

- Bước 2: Lấy một âu lớn đổ vào 300g bột bánh mì, 2g muối, 5g tinh than tre và trộn đều tất cả.

- Bước 3: Đổ vào âu bột toàn bộ phần nước men đã kích hoạt ở trên và thêm vào 8g dấm ăn. Dùng thìa/phới đảo đều cho quyện nguyên liệu ướt và nguyên liệu khô.

- Bước 4: Dùng tay nhào khối bột khoảng 10 phút đến lúc bột thành một khối thì cho vào 1 thìa cà phê dầu ăn vào. Nhào tiếp khoảng 10 phút nữa (tổng thời gian ngào khoảng 17- 20 phút). Đến khi thấy khối bột trở nên mịn màng và không dính tay là bột đạt.

- Bước 5: Chia bột làm 6 phần bằng nhau. Lăn và vê bột tạo thành khối thuôn nhọn dần về phía 2 đầu

- Bước 6: Ủ cho các khối bột nở trong khoảng 40 phút. Dùng màng bọc thực phẩm che mặt để bột không bị khô.

- Bước 7: Bật lò nướng ở nhiệt độ 230 độ C trước 15 phút.

- Bước 8: Sau khi ủ bột được 40 phút ta sẽ thấy các khối bột nở gấp đôi. Dùng lưỡi dao lam nhúng vào bát dầu ăn và rạch dọc thân khối bột một đường cong nhẹ, có độ sâu khoảng 1,5cm.

- Bước 9: Dùng bình xịt phun sương có chứa nước sạch, xịt đều lên các mặt bánh để tạo ẩm.

- Bước 10: Cho vào lò nướng ở rãnh giữa, nướng ở nhiệt độ 230 độ C trong 25 phút.

Lưu ý: Ở phút thứ 1-3-5 (tính từ lúc cho khay bánh vào nướng), ta mở cửa lò và xịt nước vào khoảng không phía trên mặt bánh để tạo độ ẩm cần thiết khi nướng bánh. Sau khi thao tác xong 3 lần xịt nước thì đóng lò chờ nướng nốt thời gian còn lại.

Bánh mỳ đen sau khi mới ra khỏi lò. Ảnh: Hoa Anh.

Bánh sau khi nướng xong có vỏ giòn, ruột bánh mềm xốp, ăn nóng rất ngon. Dù có sắc độc đáo nhưng vị của bánh mì than tre cũng không có sự khác lạ nhiều so với bánh mì thông thường. Tuy nhiên nó rất thu hút thị giác của thực khách khiến ai cũng tò mò muốn biết.

Ngoài ra trong than tre có nhiều khoáng chất và giúp thanh lọc cơ thể.

Hi vọng các bạn sẽ làm thành công món bánh mì đặc biệt với công thức đơn giản và dễ hiểu này.

Hoa Anh