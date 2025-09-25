Cách Kinh Đô giữ gìn và lan tỏa nét văn hóa Trung thu

Từ những chiến dịch "trọn một ngày sum vầy" đến chương trình "Sứ giả Trung thu", thương hiệu Kinh Đô nhiều năm gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi mùa trăng tròn.

Trong ký ức mỗi người Việt, Trung thu là một lễ hội, cũng là biểu tượng của đoàn viên, sẻ chia và sự tiếp nối những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do suốt 27 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, mỗi mùa Tết Trung thu, Kinh Đô đều có loạt hoạt động nhằm mang lại những ký ức đẹp về dịp lễ này cho cộng đồng.

Kinh Đô góp mặt trong một mâm cỗ Trung thu truyền thống. Ảnh: VTV

Ngược dòng thời gian trở lại năm 2023, Kinh Đô gây tiếng vang với chiến dịch "Một ngày Trung thu sum vầy". Công ty cũng tiên phong cho nhân viên nghỉ có lương trong ngày lễ Trung thu để đoàn viên cùng gia đình, góp phần gìn giữ nét đẹp Trung thu truyền thống. Chiến dịch đã thu hút được hơn 300.000 lượt người tiêu dùng và 19 doanh nghiệp ủng hộ.

Mùa Trung thu 2024, chiến dịch "Trọn một ngày sum vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng" tiếp tục được triển khai. Điểm nhấn của chiến dịch, Kinh Đô ký kết hợp tác ba năm với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng chung tay gìn giữ nét đẹp Trung thu cho thế hệ hôm nay và truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau.

Năm nay, hành trình ấy tiếp tục được nối dài với chiến dịch "Sứ giả Trung thu", tôn vinh những người đang âm thầm gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống. Đó là nghệ nhân gạo cội vẫn giữ nghề truyền thống qua hàng thập kỷ, thế hệ trẻ tâm huyết phục dựng đèn lồng cổ, hay bất kỳ ai nâng niu, trân trọng những nét văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.

Để lan tỏa thông điệp, Kinh Đô hợp tác cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong Đẹp +84 - một chương trình khám phá văn hóa, vẻ đẹp Việt. Chương trình làm cầu nối đưa chiến dịch "Sứ giả Trung thu" cũng như nét đẹp của văn hóa truyền thống đến gần hơn với đông đảo khán giả cả nước.

Trong số đặc biệt dịp Trung thu, Đẹp +84 đến làng lồng đèn Phú Bình, TP HCM, khán giả theo chân gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh gặp nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành - người gắn bó với nghề của cha mẹ từ những năm 50 của thế kỷ trước. Dù từng có lúc phải tạm dừng vì thiếu đơn hàng, ông và những người anh em của mình vẫn kiên trì giữ nghề, để ánh sáng từ những chiếc đèn lồng truyền thống tiếp tục tỏa sáng qua năm tháng.

Tiếp nối thế hệ đi trước, những người trẻ hôm nay cũng đang lan tỏa nét đẹp Trung thu bằng sự sáng tạo và đam mê. Tại không gian văn hóa Khởi Đăng Tác Khí, các nghệ nhân trẻ dành nhiều tháng phục dựng đèn lồng và đồ chơi Trung thu cổ từ những bức ảnh cũ, chứng minh rằng giá trị truyền thống không hề mai một, mà đang được làm mới bởi thế hệ kế thừa.

Một cảnh trong Đẹp +84, khi gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh đến không gian văn hóa Khởi Đăng Tác Khí. Ảnh: Chụp từ màn hình

Không những vậy, Đẹp +84 còn đến Hàng Quạt, nơi nghệ nhân Phạm Văn Quang - người thợ làm khuôn bánh Trung thu kỳ cựu ở phố cổ Hà Nội - vẫn ngày ngày tỉ mẩn chạm khắc từng chi tiết trên gỗ xoan, gỗ thị. Mỗi chiếc khuôn là một tác phẩm nghệ thuật, lưu giữ tinh hoa của đêm rằm.

Một cảnh trong Đẹp +84, khi bố con nghệ sĩ Trung Ruồi đến thăm nghệ nhân Phạm Văn Quang. Ảnh: Chụp từ màn hình

Trong không gian của trường quay VTV, Đẹp +84 còn mở ra cuộc gặp gỡ đầy xúc cảm với những "sứ giả Trung thu" đặc biệt. Dẫn dắt chương trình là MC Đức Bảo, cùng sự góp mặt của MC Hạnh Phúc, diễn viên Trung Ruồi, KOL Đặng Thu Hà, nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu và đầu bếp tài hoa Lưu Huỳnh Châu.

Tại trường quay có mâm cỗ đầy đủ những biểu tượng gồm đầu lân, bánh nướng bánh dẻo, mâm ngũ quả và những chiếc đèn ông sao. Trong ánh đèn Trung thu, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, hòa quyện cùng dòng ký ức bồi hồi của người lớn, tạo nên một không gian đoàn viên lắng đọng - nơi phép màu đêm rằm được nối dài qua nhiều thế hệ.

Cảnh đón Trung thu tại trường quay VTV trong chương trình Đẹp +84. Ảnh: VTV

Đại diện Kinh Đô chia sẻ, thông qua chiến dịch năm 2025 hợp tác cùng VTV, thương hiệu muốn gửi gắm thông điệp: bất kỳ ai biết nâng niu những giá trị truyền thống và truyền lại cho thế hệ sau cũng có thể trở thành một "sứ giả Trung thu" theo cách riêng của mình. Khi một em bé háo hức cầm trên tay chiếc đèn lồng cùng làm với bố mẹ, khi một câu chuyện cổ tích được cha mẹ kể lại, hay khi cả gia đình cùng cắt chiếc bánh đêm rằm - đó chính là lúc "phép màu" được thắp sáng.

Kim Anh