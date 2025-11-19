Cách Kinera tạo bản sắc cho các dự án

Kinera định hình các dự án do thương hiệu phát triển bằng cách chọn vị trí có giá trị dài hạn, xây dựng không gian và cộng đồng theo triết lý "sống trân quý".

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở mở rộng theo nhiều chuẩn sống mới, các nhà phát triển buộc phải tìm hướng tiếp cận khác biệt. Trong đó, Kinera, nhà phát triển bất động sản mới ra mắt tháng 8 cho biết, thương hiệu tập trung xây dựng bản sắc cho các dự án dựa trên ba trụ cột: vị trí, không gian và cộng đồng.

Vị trí gắn với giá trị dài hạn

Sự phát triển của hạ tầng giao thông, cùng xu hướng làm việc linh hoạt, khiến lựa chọn nơi ở không chỉ xoay quanh yếu tố gần trung tâm. Người mua nhà thế hệ mới chú ý nhiều hơn đến chất lượng sống, khả năng kết nối, môi trường và nhịp sống phù hợp.

Theo định hướng này, Kinera đặt yếu tố vị trí trong mối tương quan giữa hạ tầng, tiện ích và tiềm năng phát triển khu vực. Mỗi dự án được lựa chọn tại những điểm có khả năng đồng hành lâu dài với nhu cầu cư dân, thay vì chỉ dựa trên lợi thế ngắn hạn.

One Era là dự án tiêu biểu mở ra phong cách "sống trân quý" cho thế hệ mới mà Kinera hướng đến. Ảnh: Kinera

Tại TP HCM, doanh nghiệp chọn phát triển dự án One Era ở phường Thuận Giao, khu vực cho phép tiếp cận nhanh vành đai 3, metro và chuỗi tiện ích hiện hữu như Aeon Shopping Center ngay trong dự án, cầu đi bộ Kén Vàng...,. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển bằng một tuyến đường đến trung tâm thành phố hoặc sân bay quốc tế. Vị trí này cũng kết nối với bệnh viện quốc tế, trung tâm hành chính... đồng thời vẫn duy trì được mật độ sống vừa phải, phù hợp nhu cầu riêng tư.

Tại Đồng Nai, thương hiệu phát triển dự án gần sân bay Long Thành, cách điểm trung chuyển quốc tế khoảng 5 phút di chuyển. Doanh nghiệp đánh giá khu vực này đang hình thành trục đô thị mới xoay quanh sân bay và các tuyến liên vùng kết nối TP HCM.

Không gian ưu tiên trải nghiệm

Với Kinera, không gian sống được thiết kế theo hướng cá nhân hóa và cân bằng giữa riêng tư và sinh hoạt chung. Các dự án của doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đô thị thông minh, chú trọng giải pháp vận hành, an ninh và tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế nhà ở, từ căn hộ đến biệt thự, được định hướng mở, tạo điều kiện cho việc tận dụng ánh sáng, thông gió, đồng thời bố trí không gian cho nhiều nhóm nhu cầu: sinh hoạt gia đình, thư giãn, làm việc tại nhà. Mục tiêu là giúp cư dân sở hữu không gian phù hợp với cách sống lựa chọn.

Không gian sống được thiết kế khơi mở tương tác tại dự án One Era. Ảnh: Kinera

Cộng đồng là yếu tố hoàn thiện

Bên cạnh không gian và tiện ích, Kinera coi cộng đồng là phần quan trọng trong giá trị dự án. Các không gian chung tại One Era như câu lạc bộ đọc sách, khu tập luyện, tuyến phố dạo bộ... được thiết kế để khuyến khích tương tác. Nhiều hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa, chương trình sức khỏe hoặc workshop cho trẻ em được tổ chức nhằm tăng sự gắn kết giữa cư dân.

Doanh nghiệp định hướng các dự án không chỉ là nơi ở, mà là môi trường sinh hoạt đa thế hệ, trong đó trẻ nhỏ, người lớn tuổi và thú cưng đều có không gian phù hợp.

Lễ khởi công dự án One Era - một trong 8 dự án chiến lược của Kinera. Ảnh: Kinera

Kinera có kế hoạch triển khai 8 dự án tại Phú Quốc, TP HCM và các tỉnh thành lân cận, với tổng quỹ đất phát triển hơn 260 ha. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2026. One Era là một trong những dự án đánh dấu giai đoạn tăng tốc của đơn vị.

Song Anh