Cách khắc phục tủ bếp không khít do tường võng

Tủ bếp trên nhà tôi không thể lắp sát tường, cách 1-2 cm, dù tủ dưới kê sát. Thợ bếp đổ lỗi cho thợ xây chưa chuẩn, mong được tư vấn cách khắc phục.

Độc giả: Mộc Linh

Theo kiến trúc sư Trương Thành Trung (Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất T&T) đây là vấn đề đáng lưu ý nhằm rút kinh nghiệm khi sửa chữa hay xây nhà.

Hiện tượng như độc giả chia sẻ, lỗi phần nhiều do thợ xây. Nguyên do là khi xây tường đã không vuông góc với nền nhà theo phương thẳng đứng từ dưới lên, do đó xảy ra hiện tượng dưới chân tường vuông góc còn lên trên tường bị đổ ra ngoài, tạo thành góc tù. Ngoài ra cũng có thể là góc giao của hai bức tường không vuông khiến cho tủ bếp không khít vào tường như độc giả Mộc Linh chia sẻ.

Tuy vậy, độc giả có thể yên tâm là tủ không bị bong hay rơi vì nó được treo bởi hệ thống bản lề, ke rất chắc chắn. Ảnh hưởng duy nhất là thẩm mỹ.

Khi xây mới hay sửa chữa nhà cần lưu ý đến việc tường xây đã vuông góc hay chưa, tránh trường hợp kê đồ vào gây mất thẩm mỹ. Ảnh minh họa: noithatthuanphat.vn

Về việc khắc phục, bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây.

Thứ nhất, nếu khe hở không quá lớn, bạn có thể dùng keo silicon (chọn loại có màu gần giống nhất với màu tủ để bắn keo che phần hở). Thứ hai, nếu khe hở lớn, có thể sử dụng các loại nẹp hoặc phào có kích thước vừa đủ để chèn.

Mọi người nên lưu ý về sự cố của độc giả, không chỉ liên quan đến lắp tủ bếp mà có thể liên quan đến ốp lát nhà tắm, nền nhà hoặc kê nội thất cũng không được vuông vắn.

Bởi vậy khi xây tường phải yêu cầu thợ dùng máy lazer hoặc thả quả rọi kiểm tra kỹ xem tường xây đã vuông góc hoặc trát đã vuông góc hay chưa, đặc biệt ở những phần tường giao với nhau. Như vậy mới tránh được sự cố, kê đồ vào dễ bị lộ khiếm khuyết và mất thẩm mỹ.

Trang Vy