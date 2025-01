Năm 2017, Kangaroo lần đầu tiên giới thiệu máy lọc nước hydrogen công nghệ khoáng gốm, kết hợp bộ lọc RO trong cùng một thiết bị. Các nhà nghiên cứu của hãng phát hiện khả năng chia tách phân tử nước, tạo hydrogen thông qua lõi khoáng gốm, cho ra nguồn nước kiềm hoá. Từ đây, khái niệm mới về máy lọc nước được doanh nghiệp này định hình, sản phẩm nhanh chóng chiếm đến 30% tổng sản lượng máy lọc nước bán ra của Kangaroo.

Một năm sau, Kangaroo được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền cho thiết bị tạo nguồn nước hydrogen tại Việt Nam. Khác biệt lớn trong sản phẩm mới của Kangaroo là công nghệ cho hàm lượng hydrogen cao và ổn định hơn trước đây. Ở máy lọc nước hydrogen ion kiềm ra mắt năm 2020, hãng này trang bị bộ điện cực có các tấm điện cực đặt cách nhau vài trăm micromet, giúp hiệu suất điện phân tăng lên. Nước RO sau khi tái khoáng nhẹ sẽ được tiếp xúc bề mặt điện cực âm, trở thành các phân tử hydrogen dưới dạng hạt vi bọt khí, bao quanh bởi các phân tử hydrat. Từ đó cho phép các hạt hydrogen tồn tại trong nước lâu hơn, nước có tính kháng oxy hóa mạnh với ORP đạt giá trị -600mV và hydrogen từ 1.000-1.200 ppb.

Theo hãng, dưới tác động của cường độ điện trường cao trên bề mặt, cụm phân tử nước được chia nhỏ hơn giúp dễ hấp thụ hơn so với cụm phân tử nước thông thường. Giá thành của sản phẩm mới từ 9-14 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với loại trước đây hoặc các dòng máy nhập khẩu. Máy lọc nước hydrogen ion kiềm mới của Kangaroo ra mắt vào thời điểm bùng nổ dịch Covid-19, nên xu hướng mua sắm các thiết bị chăm sóc sức khoẻ cho gia đình cũng tăng rõ rệt. Năm 2021, hãng ghi nhận doanh số sản phẩm máy lọc nước hydrogen ion kiềm tăng đến 20% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 50% số lượng sản phẩm bán ra của Kangaroo.