Cách JW Marriott mang dấu ấn thương hiệu vào khu căn hộ đô thị

TP HCMCăn hộ hàng hiệu đô thị JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương đặt tại tòa Sea, Grand Marina, Saigon mang thiết kế và tiện ích theo tiêu chuẩn JW Marriott.

Căn hộ hàng hiệu đô thị là khu căn hộ mang thương hiệu nổi tiếng thế giới nằm trong trung tâm thành phố lớn. Grand Marina, Saigon là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, trong đó tòa Sea của dự án là khu căn hộ mang thương hiệu JW Marriott.

Dựa trên bốn nguyên lý thiết kế đặc trưng và triết lý "Designed for The Whole You" của thương hiệu JW Marriott, khu căn hộ JW Marriott tại tòa Sea mang đến không gian sống tiện nghi sang trọng, nơi mỗi trải nghiệm của chủ nhân căn hộ đều được chăm chút.

Ông John Hearns, Phó chủ tịch cấp cao mảng Vận hành Dự án bất động sản hàng hiệu toàn cầu của Marriott International chia sẻ về hành trình cùng Masterise Homes mang dịch vụ của thương hiệu JW Marriott đến Việt Nam qua dự án mang tính biểu tượng Grand Marina, Saigon của nhà phát triển Masterise Homes.

Toà Sea tại Ba Son, quận 1 với hệ đèn LED lấy cảm hứng từ hình ảnh cây gòn. Ảnh: JW Marriott Residences Grand Marina Saigon

- Vì sao Grand Marina, Saigon được chọn làm nơi ra mắt khu căn hộ hàng hiệu đô thị JW Marriott đầu tiên tại Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới?

- Các khu căn hộ mang thương hiệu Marriott luôn tọa lạc tại những địa danh nổi tiếng, những vị trí đắt giá và Grand Marina, Saigon cũng không ngoại lệ. Dự án được xây dựng trên khu đất Ba Son lịch sử, với cảnh quan ven sông hiếm có ngay trung tâm quận 1, TP HCM. Nhờ đó, khu căn hộ JW Marriott tại đây không chỉ sở hữu phong cách sống sang trọng, tinh tế đầy bản sắc mà còn mang đến khả năng tiếp cận thuận tiện và nhanh chóng đến các địa danh quan trọng và trung tâm thành phố.

- Dự án này tác động như thế nào đến thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam, thưa ông?

- Là khu căn hộ mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam, toà Sea tại Grand Marina, Saigon thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản hạng sang trong nước. Với không gian sống cùng dịch vụ và hệ tiện ích đạt chuẩn 5 sao, khu căn hộ tại toà Sea không chỉ định hình phong cách sống hàng hiệu giữa lòng thành phố mà còn góp phần nâng tầm vị thế của TP HCM như một điểm đến lý tưởng dành cho giới thượng lưu toàn cầu.

Trong quá trình hợp tác với Masterise Homes, chúng tôi cùng chia sẻ mục tiêu kiến tạo những căn hộ với trải nghiệm vượt xa chuẩn mực thông thường, không chỉ qua không gian sống sang trọng và dịch vụ hàng đầu, mà còn nhờ việc xây dựng phong cách sống phụng sự cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Sự kết hợp giữa Masterise Homes và Marriott International là bảo chứng cho chất lượng dự án, đáp ứng từ tiêu chuẩn của bất động sản hàng hiệu quốc tế đến thị hiếu riêng của thị trường Việt Nam.

Ông John Hearns, Phó chủ tịch cấp cao mảng Vận hành Dự án bất động sản hàng hiệu toàn cầu của Marriott International. Ảnh: Marriott International

- Dấu ấn của JW Marriott trong thiết kế không gian và tiện ích, dịch vụ cho các căn hộ tại tòa Sea của Grand Marina, Saigon được thể hiện như thế nào?

- Lấy cảm hứng từ triết lý sống của nhà sáng lập J. Willard "J.W." Marriott, các khu căn hộ JW Marriott đều được thiết kế hướng đến sự tĩnh tại và vẻ đẹp tự nhiên. Kiến trúc và nội thất giúp gia chủ cảm nhận sự ấm áp, yên bình và được chào đón mỗi khi trở về nhà. Những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ cùng hồ bơi trên tầng 46 với tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn mang đến cảm giác như chốn nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố sôi động.

Các chủ nhân khu căn hộ tại tòa Sea sẽ tận hưởng dịch vụ cá nhân hóa đặc trưng của thương hiệu JW Marriott. Đội ngũ nhân viên cam kết nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân, bằng trực giác nhạy bén, sự quan tâm cùng dịch vụ sang trọng, tinh tế - để cư dân có thể tập trung phát triển bản thân.

Hồ bơi vô cực ngoài trời với tầm nhìn bao quát thành phố tại tòa Sea. Ảnh: JW Marriott Residences Grand Marina Saigon

- JW Marriott nổi tiếng với dịch vụ khách hàng xuất sắc, điều này được thể hiện như thế nào tại dự án?

- Di sản của thương hiệu JW Marriott chính là dịch vụ vượt trội, đặc trưng bởi sự quan tâm ấm áp và chân thành. Tại JW Marriott Residences Grand Marina Saigon, đội ngũ nhân viên sẽ ưu tiên xây dựng mối quan hệ và kết nối với chủ nhân căn hộ để thấu hiểu nhu cầu, sở thích, từ đó cá nhân hóa trải nghiệm thông qua sự quan sát và chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi mang đến hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp, nơi mọi nhu cầu, chi tiết đều được chăm chút để cư dân tận hưởng cuộc sống.

- Những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam được lồng ghép ra sao vào dịch vụ tại khu căn hộ Sea?

- Tập đoàn Marriott đang vận hành 142 khu căn hộ thuộc 16 thương hiệu khác nhau trên toàn cầu. Mỗi dự án đều phản ánh cam kết thương hiệu, văn hóa địa phương và sở thích của chủ sở hữu.

Bên cạnh việc đào tạo đội ngũ nhân viên theo chuẩn mực toàn cầu của Marriott cũng như sắc thái riêng của từng thương hiệu, chúng tôi còn chú trọng đến việc hòa nhập văn hóa bản địa trong khâu vận hành mỗi dự án. Ví dụ, từ khi đến Việt Nam, chúng tôi cũng ăn mừng Tết Nguyên đán và mang cảm hứng áo dài vào thiết kế đồng phục nhân viên. Chúng tôi cũng nghiên cứu, ứng dụng những ý tưởng sáng tạo và trải nghiệm chánh niệm, nhằm khuyến khích cư dân sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, nuôi dưỡng các kết nối và làm phong phú đời sống tinh thần.

Đội ngũ JW Marriott chăm sóc cư dân từ dịch vụ tiền sảnh đến các dịch vụ chuyên biệt theo yêu cầu. Ảnh: JW Marriott Residences Grand Marina Saigon

- Ông nhận định thế nào về sự phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang trong xu hướng đô thị hóa hiện nay?

- Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cộng hưởng với mức sống ngày càng cao và gu thẩm mỹ ngày càng tinh tế của cư dân thành thị đang thúc đẩy nhu cầu đối với các căn hộ tích hợp dịch vụ và tiện ích đẳng cấp. Khu căn hộ JW Marriott tại Grand Marina, Saigon sẽ đáp ứng nhu cầu sở hữu không gian sống đẳng cấp, sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố tại Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Chúng tôi tự tin có thể chinh phục cư dân trong các khu căn hộ hàng hiệu phân khúc đô thị của Tập đoàn Marriott trên thế giới lẫn chủ nhân của JW Marriott Residences Grand Marina Saigon.

Song Anh