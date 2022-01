Cách ITL biến 'nguy' thành 'cơ' trong đại dịch

Linh hoạt trong chiến lược, nhanh nhạy trong dự đoán và xem nhân sự là nguồn vốn quý giá giúp ITL giữ vững vị thế trên thị trường logistics trong hai năm qua.

Trải qua hai năm ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, Tập đoàn In Do Trans Logistics (ITL) vẫn ghi nhận hàng loạt thành tích nổi bật: thăng 92 bậc trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; thăng 148 bậc trong top 500 doanh nghiệp lợi nhuận nhất Việt Nam; góp mặt trong top 50 doanh nghiệp xuất sắc trong nước; top 10 Công ty Logistics Uy tín năm 2021.

Mới đây, ông Ben Anh, Tổng giám đốc Tập đoàn ITL đã có những nhận định về thị trường logistics Việt Nam, chia sẻ về hành trình "vượt bão" Covid-19 và định hướng phát triển của ITL trong tương lai.

- Ông nhận định thế nào về thị trường logistics Việt Nam trong hai năm kinh tế thế giới ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh?

- Hai năm qua, tác động của Covid-19 lên nền kinh tế - xã hội toàn cầu là vô cùng rõ rệt. Tuy nhiên tại Việt Nam, năm 2021 mới thật sự là đỉnh điểm với sự "càn quét" của làn sóng dịch thứ tư. Trong tình thế đó, logistics đã có nhiều biến chuyển, bắt nguồn từ hai yếu tố chính: xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Sự "chững lại" của logistics tiêu dùng nội địa và tăng trưởng ổn định của logistics xuất nhập khẩu đã tạo thành hai mảng sáng - tối trên bức tranh toàn cảnh của ngành.

Trong thời gian giãn cách xã hội liên tục 3-4 tháng, không chỉ người dân mà cả các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều trở ngại trong việc mua sắm, đi lại, vận chuyển... So với các ngành dịch vụ khác, logistics thu hút nhiều sự chú ý khi trở thành khâu chính, góp sức trong việc giải quyết sự đứt gãy chuỗi cung ứng và vận chuyển tiêu dùng nội địa.

Song song đó, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng gây ra nhiều tổn thất cho ngành logistics, đặt các doanh nghiệp ngành này đối mặt với tình huống xấu nếu không có kế hoạch sớm thích nghi và giải pháp khắc phục sự cố. Theo tôi, logistics Việt Nam trong năm qua không chỉ có mảng sáng mà còn gồm cả mảng tối. Đây là sự thăng trầm mà các doanh nghiệp ngành này phải đối mặt.

- Sự thăng trầm này tác động thế nào đến ITL?

- Nhìn chung, ITL đã có một năm khả quan và phát triển tích cực dù vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại từ dịch bệnh. Chúng tôi cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm trong giải quyết khủng hoảng từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng. Có ba yếu tố chính làm nên thành công của chúng tôi trong năm 2021.

Đầu tiên là khả năng phân tích thị trường. Từ đầu năm, chúng tôi đã đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường năm nay. Việc định hướng đúng sự phát triển của thị trường là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thích nghi và có kế hoạch phát triển phù hợp xuyên suốt năm.

Thứ hai, ITL đã có những bước đi uyển chuyển trong lĩnh vực kinh doanh, đáp ứng các thay đổi của thị trường kịp thời. Đây là yếu tố giúp chúng tôi chuyển "nguy" thành "cơ".

Thứ ba, chúng tôi luôn xem nhân viên là cốt lõi của mọi chính sách vận hành. Đội ngũ nhân sự là nguồn lực chính, đảm nhiệm công tác vận chuyển, vận hành. Thiếu họ, doanh nghiệp khó sống sót trong thời bình thường, chưa kể chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Việc bảo đảm sức khỏe, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần là rất cần thiết để tạo môi trường tốt nhất, giúp họ có thêm động lực làm việc và cống hiến.

Từ những bài học về chăm sóc nhân sự, ITL đã đúc kết nên chính sách đối nội riêng. Năm 2021 cũng đánh dấu bước ngoặt nhận giải thưởng nhân sự "HR Excellence" về khả năng gắn kết nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp.

Ông Ben Anh, Tổng giám đốc Tập đoàn ITL. Ảnh: ITL

- So với thời điểm mới gia nhập, ITL đã có những thay đổi gì để thích nghi với thời cuộc và sự biến động của thị trường logistics Việt?

- Đến nay, ITL đã có bề dày 22 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Trong suốt thời gian đó, kinh tế Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc. Theo đó, chúng tôi cũng không ngừng thay đổi và phát triển để thích nghi với thời cuộc.

Từ 2012 đến 2017, tập đoàn đã có bước chuyển đổi đầu tiên khá thành công, từ doanh nghiệp tư nhân nhỏ thành doanh nghiệp đầu tư chiến lược bài bản. Sau 5 năm, tập đoàn tăng trưởng gấp 5 lần. Đây cũng là bước đệm đưa ITL đến với lần chuyển đổi thứ hai theo định hướng công nghệ, hạ tầng. Giai đoạn này bắt đầu từ 2019 và dự kiến kết thúc năm 2024.

Ở lần chuyển đổi này, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng 3-5 lần với nền tảng hạ tầng bền vững, kiến tạo nên hệ sinh thái riêng. Đến nay, chúng tôi cũng đã đi được đến năm thứ ba. Dù mất hai năm xoay xở với dịch bệnh song ITL vẫn hoàn thành gần như toàn bộ các mục tiêu đề ra.

- Theo ông ITL đang có vị thế ra sao tại thị trường nội địa?

- Chúng tôi chiếm giữ vị trí thứ 2 ở hạng mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021. Một công ty thành viên của ITL cũng xuất sắc lọt top 10 Công ty Logistics Uy tín năm 2021. Những giải thưởng vừa qua chính là ghi nhận của thị trường, thôi thúc chúng tôi có những hoạt động kinh doanh hướng đến sự bền vững nhiều hơn.

Hiện chúng tôi tập trung vào ba thứ: hạ tầng, con người và công nghệ. Ở lĩnh vực hạ tầng và con người, chúng tôi đã đạt được mục tiêu với những giải thưởng về quy mô doanh nghiệp và nhân sự tương ứng. Sắp tới, ITL tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu giành các giải thưởng về công nghệ. Đó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực và định hướng đúng đắn của chúng tôi suốt 22 năm qua.

Bên cạnh đó, cho mục tiêu xa hơn, tập đoàn chúng tôi kỳ vọng đến năm 2024 sẽ vượt ngưỡng 500 triệu USD và 5 năm tiếp là doanh nghiệp tỷ đô.

ITL nhận giải Top 10 Công ty Logistics Uy tín năm 2021. Ảnh: ITL

- Ngoài bảo vệ đội ngũ nhân sự và hướng đến phát triển bền vững, ITL có cam kết gì với đối tác và khách hàng trong tương lai?

- Với ITL, chúng tôi đặt khách hàng làm trung tâm và xem lợi ích của họ là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp tập trung thúc đẩy phát triển công nghệ suy cho cùng mục đích vẫn là giải quyết yêu cầu của khách hàng. Đây được xem như yếu tố trọng yếu làm nên thành công của doanh nghiệp ngành này.

Chúng tôi luôn nhìn theo sự dịch chuyển nhu cầu của khách hàng để đi theo, định hướng chiến lược sao cho phù hợp. Khách hàng bây giờ yêu cầu rất cao về chất lượng dịch vụ. Để trụ vững với thời cuộc, nắm bắt thời cơ, đưa ra chính sách hợp lý, kịp thời dựa trên nhu cầu của họ chính là cốt lõi kinh doanh của chúng tôi.

- Vậy ITL cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài tại thị trường Việt Nam ra sao?

- ITL coi tất cả doanh nghiệp trên thị trường là đối tác, kể cả các đơn vị nước ngoài. Xét trên một số khía cạnh, họ là đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên nếu xét chung trên thị trường, họ lại là đối tác đồng hành, cùng kiến tạo nên hệ sinh thái logistics chung, mang lại lợi ích và trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, không phân biệt doanh nghiệp quốc tế hay nội địa.

Các doanh nghiệp có thể tự nâng tầm ảnh hưởng và mở rộng thị phần bằng cách mang đến giá dịch vụ tốt, có nhiều chính sách ưu đãi để tăng khả năng cạnh tranh. Dù chọn định hướng kinh doanh nào, mỗi doanh nghiệp cũng nên có tầm nhìn dài hạn. Và tầm nhìn đó không gì khác chính là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

- Mục tiêu và kỳ vọng của ITL trong năm 2022 là gì?

- Chúng tôi xây dựng mục tiêu trong 5 năm và năm 2022 là một cột mốc quan trọng trên hành trình đó. Năm 2021 đã trải qua với nhiều thành tích khả quan đã giúp rút ngắn khoảng cách với đích đến mong muốn. Theo dự tính, chúng tôi có thể hoàn thành tất cả mục tiêu trong năm 2023, hoặc thậm chí kết thúc kết hoạch 5 năm trong năm nay.

2022 được xem như giai đoạn phục hồi hậu suy thoái của kinh tế cả nước. Theo đó, những mục tiêu ngắn hạn đề ra cũng cần sự linh hoạt thay vì những cột mốc cứng nhắc. ITL sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái mở, chuyển đổi công nghệ. Và tất nhiên, con người vẫn là yếu tố cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi và duy trì.

Bên cạnh những mục tiêu sẵn có, năm 2022 sẽ có thêm vài điểm mới về mặt phát triển kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh (cold chain). Dịch vụ này vẫn còn khá mới tại Việt Nam.

Thêm vào đó, sự dịch chuyển từ offline sang online và thay đổi thói quen tiêu dùng cũng thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới bùng nổ. Đây dự kiến tiếp tục là xu hướng tiêu dùng chính trong khoảng 3-5 năm tới. Vì thị trường trong nước đã bão hòa, chúng tôi dự định đẩy mạnh mảng thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia lân cận, thậm chí khác lục địa. Đây hứa hẹn là một năm bùng nổ của tập đoàn với những định hướng mới và mục tiêu to lớn.

Về nhân sự, chúng tôi sẽ tập trung "phục hồi" cho đội ngũ nhân viên, tạo cơ hội vừa học, vừa làm giúp nâng cao chuyên môn. Hiện ITL vẫn đang tập trung triển khai các kế hoạch truyền thông nội bộ. Bước đầu sẽ truyền thông về các giá trị nhân văn, sau đó sẽ xem xét và đưa ra kế hoạch phù hợp dựa trên kết quả khảo sát nhân sự về góc nhìn của họ khi làm việc tại nhà.

Thy An