Cách Israel lần theo dấu vết để hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran

Tình báo Israel xâm nhập vào hệ thống camera giao thông ở Tehran cũng như tuyển mộ nguồn tin để theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran trước khi lên kế hoạch hạ sát.

Mỹ và Israel ngày 28/2 tiến hành chiến dịch không kích phối hợp nhằm vào loạt mục tiêu ở Iran, trong đó có khu văn phòng tại trung tâm Tehran, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ảnh vệ tinh cho thấy khu nhà này bị oanh kích dữ dội, gần như bị san phẳng, đồng nghĩa Tel Aviv và Washington đã có đủ thông tin cần thiết về vị trí của Lãnh tụ Tối cao Iran, chỉ chờ thời cơ hành động.

Times of Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết chiến dịch hạ sát ông Khamenei là kết quả của hơn hai năm cơ quan tình báo Mossad của Israel theo dõi lãnh tụ Iran. Ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, Tel Aviv quyết định sẽ nhắm mục tiêu vào mọi cá nhân mà họ cho là đã hỗ trợ cho Hamas, trong đó có các lãnh đạo cấp cao Iran.

Việc lập kế hoạch cụ thể cho chiến dịch, phía Israel gọi là Sư tử Gầm còn Mỹ gọi là Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, thực sự bắt đầu sau cuộc chiến 12 ngày giữa Tel Aviv và Tehran tháng 6/2025. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ký lệnh bắt đầu chuẩn bị vào tháng 11 cùng năm, sau khi kết luận con đường ngoại giao không còn khả thi và Iran là "mối đe dọa hiện hữu".

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran tháng 8/2024. Ảnh: AFP

CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết tình báo nước này đã xâm nhập vào hệ thống camera an ninh giao thông tại Tehran từ nhiều năm trước. Thông tin thu được từ mạng lưới camera rộng khắp này cho phép Israel vẽ bản đồ thành phố với độ chi tiết cao, xây dựng các mô hình di chuyển và có được bức tranh bao quát về thủ đô của đối phương.

"Chúng tôi nắm rõ Tehran như lòng bàn tay", một quan chức tình báo Israel nói. "Khi bạn biết rõ một nơi như con phố bạn lớn lên, bạn sẽ nhận ra ngay những điều bất thường dù là nhỏ nhất".

Theo các nguồn thạo tin, Mossad phát hiện ra rằng một camera giao thông hướng vào khu vực mà cận vệ và tài xế của các lãnh đạo Iran đỗ xe, "cung cấp góc nhìn về hoạt động của các khu phức hợp văn phòng" ở Tehran.

Thông qua hình ảnh thu được, Mossad xây dựng hồ sơ về từng cận vệ, địa chỉ, lịch trình làm việc của họ và yếu nhân mà họ được giao bảo vệ.

Đây mới chỉ là một phần trong một hệ thống phức tạp hơn của Israel. Hệ thống này vận hành bằng trí tuệ nhân tạo, có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu tình báo đầu vào. Từ những hình ảnh, tín hiệu đó, hệ thống cho ra kết quả là vị trí mục tiêu với độ chính xác cao, thể hiện dưới dạng tọa độ 14 chữ số.

Theo nguồn tin, hệ thống được xây dựng trong suốt một thập kỷ qua và cần đội ngũ các chuyên gia công nghệ, nhà phân tích dữ liệu và kỹ sư để thẩm định các đề xuất tấn công và tinh chỉnh quy trình.

Hệ thống này bổ trợ cho năng lực xâm nhập đối thủ của tình báo Israel. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, Israel đã ám sát hàng chục nhà khoa học hạt nhân và quan chức cấp cao, đánh cắp dữ liệu hạt nhân và tiêu diệt thủ lĩnh chính trị Hamas tại Tehran.

Israel đã đưa hệ thống này vào thực chiến. Một nguồn tin cho biết khi cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran bùng nổ vào tháng 6/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel đã áp dụng năng lực này trong đòn tấn công mở màn và hạ tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri cùng trợ lý thân cận của ông Khamenei và nhiều quan chức Iran cấp cao khác.

Sau khi hàng loạt lãnh đạo và chỉ huy hàng đầu bị lộ vị trí và trúng đòn tập kích của Israel dù ẩn náu trong hầm ngầm sâu dưới lòng đất vào tháng 6/2025, ông Khamenei cũng ít xuất hiện hơn và chủ yếu làm việc trong các hầm ngầm kiên cố, nhằm tránh nguy cơ bị tình báo Mỹ, Israel phát hiện.

"Chúng tôi đã có một nguồn tin rất quan trọng ở gần khu vực của ông Khamenei. Hầu hết thời gian, ông ấy không xuất hiện ở nơi công cộng. Ông ấy ở sâu dưới lòng đất, trong các boongke", Michael Bar-Zohar, cựu quan chức quốc phòng Israel, nói với The Times. "Chúng tôi đã biết tất cả những điều này trong cuộc chiến 12 ngày, nhưng khi đó chưa đặt mục tiêu hạ sát ông Khamenei".

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhiều tháng qua cũng tập trung nguồn lực theo dõi ông Khamenei nhằm nắm bắt quy luật di chuyển cũng như xác định các địa điểm ông thường lui tới.

Truyền thông Mỹ cho biết thời khắc quyết định đến khi CIA nắm được thông tin quan trọng về một cuộc họp sẽ diễn ra vào sáng 28/2 tại khu phức hợp chính phủ ở Tehran. Hàng loạt quan chức Iran, trong đó có ông Khamenei, dự kiến tham gia, trong bối cảnh đàm phán giữa nước này và Mỹ chưa có đột phá, trong khi sức ép từ phía Tổng thống Donald Trump trên mặt trận ngoại giao và quân sự ngày càng lớn. CIA nhanh chóng chuyển thông tin tình báo về vị trí của ông Khamenei cho Israel.

Tuy nhiên, ông Bar-Zohar cho hay trên thực tế Mossad đã thực hiện mọi việc và CIA chỉ "tranh công".

"Mossad thu thập thông tin, còn các đơn vị bộ binh và không quân Israel triển khai chiến dịch", Bar-Zohar nói. "Đúng là có sự phối hợp giữa các cơ quan tình báo Mỹ - Israel, nhưng trong trường hợp này, Tel Aviv đã dành nhiều năm để chuẩn bị mọi thứ".

Quy mô và mức độ thâm nhập của mạng lưới tình báo mà Israel xây dựng bên trong Iran đã thể hiện rõ qua cuộc chiến 12 ngày. Các điệp viên tại Iran được cho là đã tham gia vô hiệu hóa các vị trí phòng không xung quanh Tehran, tạo điều kiện cho không quân Israel triển khai các hoạt động trên không.

Ảnh vệ tinh khu nhà ở của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran bị phá hủy. Ảnh: CNN

Trong ngày diễn ra vụ tấn công, Israel và Mỹ cũng đã gây nhiễu sóng di động trên phố Pasteur ở Tehran, nơi ông Khamenei bị ám sát, khiến những người tìm cách liên lạc với đội cận vệ để chuyển cảnh báo có thể chỉ nhận được tín hiệu bận.

Vài giờ sau khi tung loạt đòn dữ dội vào Tehran, giới chức Israel tỏ ra lạc quan về kết quả không kích, dù vẫn chưa có xác nhận độc lập về kết quả. CNN dẫn các nguồn tin cho hay tình báo Israel đã thu được ảnh chụp thi thể ông Khamenei tại hiện trường, cho thấy điệp viên Mossad đã xâm nhập sâu đến mức nào.

Tổng thống Trump sau đó thông báo trên mạng xã hội rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đã bị hạ trong chiến dịch. Vài giờ sau, truyền thông nhà nước Iran xác nhận thiệt hại to lớn họ vừa phải hứng chịu. "Lãnh tụ Tối cao của Iran đã tử vì đạo", kênh truyền hình IRIB đưa tin.

Như Tâm (Theo CNN, Times of Israel, USA Today)