Cách Huawei Cloud đóng góp cho ngành truyền thông

Huawei cung cấp nhiều giải pháp Cloud nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng nội dung theo hướng cá nhân hóa, tăng tốc đường truyền, thu hút nhiều khán giả.

Kể từ khi Internet phát triển, những thành quả của tiến bộ khoa học công nghệ đã dần được ứng dụng vào đời sống hàng ngày cũng như các ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp truyền thông. Đại diện Huawei cho biết, trước đây truyền thông luôn chú trọng về mặt nội dung nhưng với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành công nghiệp này đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức tiếp cận mới: ưu tiên tập trung vào công nghệ để tăng hiệu quả kinh doanh từ lưu lượng truy cập.

Với sự phát triển của công nghệ, thương mại điện tử, AR/VR, vũ trụ ảo (Metaverse), hay những tính năng thông minh như chụp ảnh ảo, nội dung do AI tạo ra (AIGC - Artificial Intelligence-Generated Content) và người ảo đang dần phổ biến. Sự phát triển này tạo ra những sự thay đổi đáng kể, như người dùng dành nhiều thời gian hơn để xem các dịch vụ phát trực tuyến, nền tảng OTT (Over The Top) và mạng xã hội thay vì xem truyền hình truyền thống như trước đây. Theo đó là nhu cầu cao hơn trong việc trải nghiệm hình ảnh siêu nét ultra-HD có độ trễ thấp cùng tính năng kết nối và tương tác chân thật hơn thông qua trải nghiệm thực tế ảo VR 360. Theo dự đoán của McKinsey, video giải trí sẽ được trang bị tính năng nhập vai, đáp ứng xu hướng cá nhân hóa nội dung hiện nay.

Ngành công nghiệp truyền thông cũng ghi nhận sức cạnh tranh mạnh mẽ giữa những nhà sáng tạo nội dung trong việc truyền tải thông điệp và tiếp cận người dùng trên các nền tảng, phương tiện. Với sự phát triển của công nghệ và những tác động từ Cloud, Big Data, AI, Machine learning, bất cứ ai cũng có cơ hội tạo ra lợi thế cạnh tranh, giành thị phần lớn hơn trong ngành truyền thông - giải trí này. Đại diện Huawei cũng có niềm tin, đây là thời điểm để ngành mở rộng phạm vi, khám phá các mô hình kinh doanh mới và thu lợi nhuận từ các lưu lượng truy cập, từ đó tăng trưởng kinh doanh. Trong đó, chuyển đổi Cloud là một trong những chìa khóa để các doanh nghiệp tạo ra đột phá, mở ra hướng phát triển mới trên thị trường.

Là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu, Huawei cung cấp nhiều giải pháp Cloud giúp các công ty truyền thông có thể tiến tới xu hướng 4.0, bao gồm Live, Meeting, CDN và MPC. Những giải pháp này cho phép các doanh nghiệp truyền thông lấy công nghệ làm nền tảng cho hoạt động, tối đa giá trị của Cloud và hiện đại hóa các đơn vị truyền thống. Các công ty cũng có thể cải thiện chất lượng nội dung theo hướng cá nhân hóa trên sản phẩm của mình.

Huawei Cloud hỗ trợ ngành truyền thông, giải trí trong quá trình chuyển đổi số. Ảnh: Huawei

Huawei Cloud mở ra cơ hội kiếm tiền từ lưu lượng truy cập

Theo đại diện Huawei, một số thống kê chỉ ra ngày nay mỗi người dành từ 19 giờ trở lên để xem video trực tiếp mỗi tuần. Việc mua sắm trên các cửa hàng trực tuyến trên nền tảng trực tiếp sẽ mở ra chế độ kiếm tiền mới từ lưu lượng truy cập. Vì vậy, làm thế nào để chuyển đổi lưu lượng truy cập thành doanh thu là mối quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, đài truyền hình.

Trên các nền tảng giải trí, mỗi ngày, hàng loạt nội dung được cập nhật và sản xuất như phim ảnh, chương trình truyền hình, tin tức, tạp chí, sách,... Những nội dung chất lượng sẽ tạo ra các lợi ích như quảng cáo, đăng ký và lưu lượng truy cập. Quản lý và khai thác nội dung hiệu quả, tạo ra doanh thu chính là yếu tố tạo nên thành công. Do đó, các công ty truyền thông lớn đang đầu tư mạnh mẽ để tạo ra những nội dung chất lượng, nâng cao độ hài lòng của người dùng và thúc đẩy sự tăng trưởng lợi nhuận.

Dựa trên các kinh nghiệm hiện có, Huawei Cloud cung cấp loạt công nghệ tiên tiến và những ứng dụng thực tiễn cho các doanh nghiệp, tổ chức truyền thông trong quá trình chuyển đổi số. Ông Thomas Tham, Chuyên gia phát triển kinh doanh bộ phận Cloud của Huawei tại châu Á Thái Bình Dương, cho biết, để đáp ứng các yêu cầu tương tác thời gian thực, đơn vị cung cấp nhiều dịch vụ truyền thông như giải pháp OTT, Low Latency Live (LLL) và không gian 3D thực tế ảo. Huawei Cloud đang phát triển giải pháp OTT để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ một cửa bao gồm phát trực tiếp, video theo yêu cầu (VOD - Video On Demand), xử lý hình ảnh và CDN để phân phối nội dung. Chế độ độ trễ thấp (Low Latency Live - LLL) giảm từ mức trung bình 3-5 giây đến dưới 800 mili giây, hỗ trợ tương tác theo thời gian thực mượt mà giữa người xem và người phát trực tiếp. Những tính năng thông minh này đang tạo động lực cho sự phát triển mới của ngành công nghiệp truyền thông và giải trí.

Ông Rio Anugrah, Trưởng phòng Ứng dụng CNTT công ty MNC Media và Giám đốc công nghệ của MNC Digital (RCTI + ROOV) ở Indonesia cho biết đã thành công khi hợp tác với Huawei Cloud. Ông nói, trải nghiệm của người dùng tạo nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành công nghiệp truyền thông và giải trí. Để đối mặt với sự cạnh tranh đó, công ty RCTI + đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Huawei Cloud.

Theo đó, máy chủ gốc trực tiếp của Huawei Cloud đã thực hiện chức năng xử lý, phân phối video hiệu quả và lập lịch tài nguyên dựa trên dữ liệu. Những tính năng này giúp RCTI + phát sóng trực tiếp trận chung kết AFF Championship một cách mượt mà với 3,3 triệu người dùng xem trực tuyến với băng thông lên đến 800 Gbit/s cùng độ trễ thấp, nâng cao trải nghiệm người dùng. Việc thu hút nhiều người xem hơn giúp gia tăng cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp truyền thông.

Người xem livestream có thể theo dõi diễn biến của trận bóng với độ trễ cực thấp nhờ công nghệ của Huawei Cloud. Ảnh: Huawei

Một ví dụ khác, tại giải bóng đá World Cup nữ do FiFa tổ chức tại Pháp vào năm 2019, Huawei đã hỗ trợ sự kiện bằng dịch vụ phát trực tiếp tới hơn 300 triệu người xem tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới với độ trễ trung bình là 800 mili giây.

Sina Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc với 250 triệu người dùng, tin tức liên tục được cập nhật khiến thời gian dự đoán lưu lượng truy cập tăng từ ba đến năm lần so với thời gian bình thường. Theo Huawei, từ năm 2019, đơn vị đã cung cấp cho Sina một cơ sở dữ liệu với kiến trúc sẵn sàng cao và tính năng lưu trữ phân tán, kết hợp với công nghệ Cloud ECS + CCI để đạt được sự ổn định tối đa khi thêm 8000 lõi trong vòng 30 giây, cải thiện 40% hiệu suất toàn diện của các ứng dụng Sina. Giải pháp giúp Sina Weibo dễ dàng kiểm soát những tình huống với trên 50 sự kiện đạt đỉnh truy cập hàng năm, đảm bảo sự ổn định, không xảy ra sự cố.

Minh Huy