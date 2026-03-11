Cách Honor X8d ghi điểm ở phân khúc smartphone tầm trung

Honor X8d cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ, dung lượng pin lớn và độ bền, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng phân khúc smartphone tầm trung.

Theo Counterpoint Research, khoảng 79% người dùng coi độ bền là yếu tố quan trọng khi chọn smartphone, thay vì là tiêu chí phụ như trước. Dữ liệu từ IDC cũng cho thấy, chu kỳ thay máy đang kéo dài hơn, khi trung bình một thiết bị được sử dụng gần 4 năm. Từ yếu tố trên, các hãng bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến giá trị sử dụng lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình, khi smartphone cần hoạt động ổn định trong 3-4 năm, pin bền bỉ và hạn chế hư hỏng khi va đập.

Từ yếu tố trên, Honor giới thiệu mẫu X8d thuộc phân khúc tầm trung, hướng đến nhóm người dùng có yêu cầu cao về độ bền và thời gian sử dụng điện thoại.

Độ mỏng của Honor X8d, mẫu smartphone có dung lượng pin 7.000 mAh. Ảnh: Honor

Honor X8d được hãng kết hợp thiết kế mỏng nhẹ và dung lượng pin lớn. Mẫu smartphone có độ mỏng 7,5 mm và dung lượng pin 7.000 mAh. Theo hãng, với các tác vụ phổ thông, thiết bị có thể duy trì hoạt động nhiều ngày, phát video liên tục trong 31 giờ và được tăng cường khả năng chịu lực.

"Thiết bị đã vượt qua nhiều bài kiểm tra để đạt chứng nhận chống rơi 5 sao từ SGS Thụy Sĩ. Phần khung được gia cố bằng vật liệu có khả năng hấp thụ và phân tán lực, giúp giảm tác động khi máy rơi từ độ cao ngang tai hoặc từ túi quần, những tình huống dễ khiến màn hình hư hỏng", đại diện hãng cho biết.

Thiết kế Honor X8d có khả năng chịu va đập trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Honor

Bên cạnh độ bền cơ học, Honor X8d còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP65, có thể dùng khi trời mưa nhẹ, môi trường nhiều bụi. Ở tính năng, mẫu smartphone này có công nghệ AI Một chạm, kết hợp Nút AI thông minh 2.0 dạng vật lý. Các tiện ích khác gồm AI Memory giúp lưu nhanh nội dung màn hình, AI Settings Agent hỗ trợ tìm kiếm, điều chỉnh cài đặt bằng giọng nói hoặc văn bản, hay AI dịch thuật, ghi chú, tóm tắt nội dung, tạo phụ đề tự động...

Honor X8d chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, tích hợp các tính năng như Magic Capsule, Magic Portal và trợ lý Google Gemini để mở rộng khả năng hỗ trợ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về nhiếp ảnh, Honor X8d trang bị camera 108 MP kết hợp thuật toán AI để cải thiện chi tiết và màu sắc. Màn hình sử dụng tấm nền OLED, tần số quét 120 Hz. Vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, hỗ trợ RAM Turbo và bộ nhớ trong tối đa 256 GB.

Theo hãng, sự kết hợp giữa thiết kế gọn nhẹ, pin dung lượng lớn và độ bền giúp thiết bị hướng đến giá trị sử dụng lâu dài trong phân khúc tầm trung.

Honor X8d có 3 tùy chọn màu gồm: xanh thiên vân, xám nguyệt quang và đen huyền bí, giá từ 8,09 triệu đồng, phân phối tại hệ thống: Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim, Phong Vũ, Minh Tuấn Mobile và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok.

Quang Anh