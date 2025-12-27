Cách Home Depot đẩy nhanh chuỗi cung ứng

Nhà bán lẻ vật liệu xây dựng và cải tạo nhà cửa Home Depot (Mỹ) đã rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp.

Tại hội nghị nhà đầu tư và phân tích diễn ra mới đây, ông Jordan Broggi, Phó chủ tịch điều hành phụ trách trải nghiệm khách hàng kiêm Chủ tịch mảng bán hàng trực tuyến của Home Depot, cho biết chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể so với năm 2017.

Thời điểm đó, nhà bán lẻ đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới giao hàng trong hai ngày, dựa trên chiến lược đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng cuối. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Theo số liệu công bố, 55% đơn hàng đối với các sản phẩm sẵn kho hiện được giao trong ngày hoặc ngày hôm sau, cao gấp hơn ba lần so với năm 2022.

Động lực chính giúp Home Depot tăng tốc là hệ thống gần 200 cơ sở logistics được bổ sung trong vòng 8 năm qua, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong chuỗi cung ứng.

Hiện doanh nghiệp vận hành 160 trung tâm giao nhận theo khu vực (market delivery operations), chuyên gom và phân loại các sản phẩm cồng kềnh như thiết bị gia dụng. Bên cạnh đó là 20 trung tâm hoàn tất đơn hàng trực tiếp (direct fulfillment centers) đặt gần khu dân cư, lưu trữ các mặt hàng bán chạy và xử lý đơn hàng nhanh. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 17 trung tâm phân phối xe tải sàn phẳng (flatbed distribution centers), chuyên phục vụ vật liệu xây dựng kích thước lớn.

Một yếu tố quan trọng khác là thuật toán độc quyền "ship from best location", cho phép doanh nghiệp phân tích toàn bộ mạng lưới phân phối để lựa chọn điểm xuất hàng tối ưu nhất cho mỗi đơn. Thuật toán này cân nhắc nhiều yếu tố như hồ sơ khách hàng, vị trí địa lý, năng lực kho vận và tồn kho.

"Việc kết hợp giữa hệ thống phân phối, đầu tư hàng tồn kho và cải tiến công nghệ đã giúp chúng tôi tăng tốc độ giao hàng đáng kể", ông Broggi nói.

Theo Giám đốc tài chính Richard McPhail, Home Depot về cơ bản đã hoàn tất việc xây dựng mạng lưới logistics cốt lõi. Giai đoạn tiếp theo là tối ưu hiệu quả các tài sản này nhằm mở rộng thị phần trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng hơn và áp lực chi phí gia tăng do thuế quan.

Một trong những hướng đi là mở rộng danh mục sản phẩm có thể giao nhanh. Ông Billy Bastek, Phó chủ tịch điều hành phụ trách hàng hóa, cho biết một cửa hàng Home Depot trung bình chỉ trưng bày khoảng 25 mẫu bình nước nóng Rheem, trong khi nhu cầu thực tế đa dạng hơn. Do đó, doanh nghiệp đã phối hợp với nhà sản xuất để đưa thêm sản phẩm vào các trung tâm hoàn tất đơn hàng, cho phép giao trong ngày hoặc ngày hôm sau thông qua các điểm trung chuyển khu vực.

"Trước đây, nếu cửa hàng không có sẵn sản phẩm, khách hàng có thể phải chờ 5-9 ngày. Nay, hầu hết đơn hàng được giao trong 1-2 ngày", ông Bastek cho biết.

Song song, doanh nghiệp đang mở rộng phạm vi hoạt động của các trung tâm phân phối vật liệu cồng kềnh. Đầu năm nay, doanh nghiệp triển khai mô hình giao hàng mới mang tên Relay. Theo đó, xe tải từ các trung tâm phân phối tại Atlanta sẽ đưa rơ-moóc đến bãi đỗ của một số cửa hàng vào ban đêm, sau đó giao trực tiếp đến công trình vào sáng hôm sau.

Giải pháp này giúp Home Depot mở rộng phạm vi phục vụ tại thị trường Atlanta và lan sang các khu vực lân cận như Chattanooga (bang Tennessee), đồng thời bổ sung thêm 18 thị trường mới.

Theo ông Broggi, việc đảm bảo giao hàng nhanh với tỷ lệ đúng hẹn gần như tuyệt đối là thách thức lớn, đặc biệt với doanh nghiệp xử lý nhiều loại đơn hàng khác nhau. Khi phát sinh sự cố, Home Depot tập trung phân tích nguyên nhân và cải tiến quy trình để tránh lặp lại.

"Chúng tôi không ăn mừng vì phần lớn đơn hàng được giao hoàn hảo. Chúng tôi tập trung vào những trường hợp chưa đạt và xem đó là cơ hội để cải thiện", ông nói.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)