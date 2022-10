MỹNhững chiếc BMW i8 và Porsche 944 bị chèn bẹp rúm là điều rất khó xảy ra trong thực tế, vì thế cần có những "bàn tay phù thủy".

Video mới trên kênh YouTube của Insider cho thấy một số phương pháp với sự hỗ trợ từ JEM FX - một trong những hãng ở Hollywood thường được nhờ cậy cho những bộ phim như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (phim siêu anh hùng gốc Á của Marvel). Phải nhờ tới những đơn vị như JEM FX, những chiếc xe mới bị phá hủy chính xác theo ý các đạo diễn.

Cách Hollywood phá xe thật trong phim ảnh Video: Insider

Trong Ten Rings, có cảnh một chiếc xe buýt chèn lên một loạt ôtô đỗ bên lề, gồm một chiếc BMW i8 và Porsche 944, và san phẳng nóc cả hai mẫu xe sang. Trong khi đó, thực tế, nóc và các cột của ôtô rất cứng nên khó bị gãy rời như trong phim. Chính vì thế, các nhà sản xuất tìm đến những đơn vị như JEM FX để có thể tạo ra những màn phá hủy xe như mong muốn.

Những thay đổi không thể nhận ra từ bên ngoài, nhưng sẽ giúp nóc xe lập tức bị đè bẹp và gãy rời khi xe buýt chèn qua.

Một số mẹo khác như lắp vào xe những tấm ốp cửa giả làm từ nhôm mềm có thể dễ dàng bị vò nhàu khi bị tác động. Kỹ thuật này đã được sử dụng trong phim Ghostbusters: Afterlife khi đội ngũ sản xuất cần một phần thân xe tải trông như bị cào xé trong một cuộc truy đuổi bởi một bóng ma và sau đó được công nghệ CGI hỗ trợ hoàn thiện.

JEM cũng hé lộ cách mà họ cắt từng phần nắp ca-pô rồi lắp vào những piston để nắp ca-pô có thể gãy gập khi đâm vào tường hoặc đâm vào một xe khác.

Mỹ Anh