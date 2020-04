Cách học lập trình hiệu quả cho người mới bắt đầu

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên gia công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Đỉnh, quản lý phần mềm tại FPT Telecom chia sẻ hai yếu tố học sinh cần nắm vững để học công nghệ thông tin hiệu quả.

Trang bị kiến thức nền tảng

Theo anh Nguyễn Ngọc Đỉnh, trước khi tiến xa và chạy nhanh hơn trên con đường trở thành một lập trình viên giỏi, học sinh phải chuẩn bị thật kỹ bước khởi động. Điều này nghĩa là bạn phải trang bị cho mình kiến thức nền tảng cơ bản tốt nhất.

Đầu tiên, học sinh cần nắm chắc một ngôn ngữ lập trình, sau đó có thể học các ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng. Các môn như Nhập môn lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++ hay lập trình hướng đối tượng là các môn nền tảng.

Chuyên gia công nghệ Nguyễn Ngọc Đỉnh (thứ tư từ trái sang) tư vấn cách học lập trình cho người mới bắt đầu. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, lập trình là dùng máy tính để giải quyết bài toán thực tế, do đó cách tư duy lập trình, quá trình phân tích bài toán và kỹ thuật lập trình cần phải được chú trọng hơn. Viết mã lập trình bằng C hay C++ hay Java chỉ là công đoạn sau cùng của nghề lập trình.

"Không ai nấu ăn lần đầu đã giỏi, phải nấu đi nấu lại nhiều lần, qua nhiều lần thất bại mới có món ăn ngon. Để có được tư duy lập trình tốt, kỹ thuật lập trình và khả năng giải quyết bài toán tốt thì không gì khác ngoài thực hành", chuyên gia Ngọc Đỉnh nhấn mạnh.

Kỹ năng tự học, tư duy lập trình

Bên cạnh trang bị kiến thức chuyên môn thì kỹ năng tự học là yếu tố quan trọng trên con đường trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Ngành công nghệ thông tin thay đổi từng giờ, từng ngày, nên những kiến thức của hôm nay sẽ nhanh chóng không còn phù hợp vào ngày mai.

Do đó, trang bị cho mình khả năng tự học là điều tất yếu để nâng cấp bản thân, và thăng tiến trong nghề nghiệp. Theo chuyên gia, luôn có ít nhất 2 cách lập trình cho cùng một bài toán. Bạn phải học hỏi không ngừng để tìm ra cách tốt nhất. Nếu không có khả năng tự học, bạn sẽ tụt hậu và bị bỏ lại phía sau.

Tư duy lập trình là cách bạn suy nghĩ giải pháp cho bất kỳ bài toán cụ thể nào. Đây là bước quan trọng nhất khi lập trình. Có giải pháp tốt và chính xác thì việc lập trình sẽ dễ dàng và tạo ra ít các lỗi trong chương trình.

Tư duy lập trình cần phải rèn luyện thông qua thực hành. Bạn phải code để tích lũy các tình huống, các lối suy nghĩ khác nhau cho cùng một đáp án. Mỗi lập trình viên sẽ có cách riêng của mình để viết nên một chương trình, đó là phong cách riêng và tạo nên sự khác biệt của cá nhân.

"Đọc một lần bạn có thể chỉ hiểu một, nhưng code một lần bạn sẽ hiểu ba. Hãy thực hành để những dòng code của bạn được chạy. Mỗi lần code sẽ giúp tư duy lập trình của bạn tốt hơn một cách tự nhiên, hiểu được tính logic của dòng code. Tất nhiên nó chỉ hiệu quả khi bạn tự ngồi gõ lại", chuyên gia Nguyễn Ngọc Đỉnh nhấn mạnh.