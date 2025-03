Cách học giúp nữ sinh đạt 8.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên

Nguyễn Lã Gia Nghi đạt 8.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên, sau khoảng một năm ôn luyện nhờ thói quen xem, nghe các chương trình và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Gia Nghi, học sinh lớp 11, trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TP HCM, đạt kết quả trên hồi tháng 8 năm ngoái. Điểm từng kỹ năng của nữ sinh là Đọc 8.5, Nghe 8.0, Nói 7.5 và Viết 7.0.

Nghi cho hay ban đầu đặt mục tiêu 6.5 nhưng trong quá trình ôn, em nhận ra bài thi không quá khó nên quyết tâm đạt điểm cao hơn. Mỗi ngày, Gia Nghi đều giải đề mẫu ở tất cả kỹ năng. Em tranh thủ giờ giải lao hoặc buổi trưa làm bài tập trên lớp, để dành trọn buổi tối luyện IELTS.

"Khi nhận được kết quả, em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm", nữ sinh nói, cho hay thi chứng chỉ này để du học. Theo thống kê trên trang chủ IELTS năm ngoái, chỉ 5% thí sinh Việt Nam đạt mức điểm này trở lên.

Nguyễn Lã Gia Nghi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với bài Đọc, Nghi nhìn nhận nếu đọc quá nhanh có thể bỏ sót thông tin quan trọng. Vì vậy, nữ sinh thường đọc trước câu hỏi, gạch chân từ khóa, sau đó đọc từng đoạn và trả lời các câu liên quan.

"Ví dụ, với bài đọc gồm ba đoạn, em đọc hết đoạn đầu rồi trả lời tất cả câu hỏi liên quan trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo, thay vì dò từng câu hỏi rồi tìm đáp án trong bài, giúp tiết kiệm thời gian", Nghi cho hay.

Cũng nhờ cách này, khi đi thi, nữ sinh dư 20 phút để kiểm tra bài, dù đề thi có chủ đề khá "lạ", về nông nghiệp ứng dụng công nghệ vệ tinh.

Gia Nghi cho rằng nhiều "mẹo" làm bài Đọc lan truyền trên mạng thiếu cơ sở, chẳng hạn như câu nào có từ "all" trong bài True/False/Not Given thì đáp án sẽ là False hoặc Not Given. Theo Nghi, những quy tắc này không phải lúc nào cũng đúng, quan trọng là hiểu rõ bản chất từng dạng bài để tìm phương pháp phù hợp.

Nữ sinh đạt 8.0 kỹ năng Nghe nhờ luyện đề mỗi ngày và nghe nhiều kênh podcast để rèn phản xạ. Trong ngày thi, dù lỡ mất một đoạn, Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Lúc đó em hơi lo nhưng nghĩ nếu chỉ vì một câu mà mất tập trung cả bài thì thật uổng phí. Thế nên em lập tức tập trung nghe những câu còn lại", nữ sinh chia sẻ.

Được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, Gia Nghi không áp lực khi ôn luyện kỹ năng Nói. Nữ sinh cho biết thường xem các kênh như IELTS Advantage, English Speaking Success... bởi có nhiều từ vựng hữu ích, dễ áp dụng trong bài thi. Ngoài ra, Nghi tận dụng mọi cơ hội để luyện tập, từ tự nói trước gương, thực hành trên đường đến trường đến trao đổi bằng tiếng Anh với bạn bè về nhiều chủ đề.

Phần hai của bài thi yêu cầu thí sinh kể một câu chuyện theo chủ đề có sẵn. Nghi thường diễn đạt (paraphrase) lại câu hỏi để mở đầu bài nói một cách tự nhiên, sau đó khai thác sâu hơn các khía cạnh. Nữ sinh ví dụ, nếu đề bài yêu cầu giới thiệu một người quan trọng, Nghi không chỉ mô tả ngoại hình, tính cách và lý do yêu quý họ mà còn kể thêm một câu chuyện liên quan để bài nói không bị quá ngắn, lại có chiều sâu.

Phần ba của bài Nói mang tính thảo luận nhiều hơn, thí sinh cần phải mở rộng và phân tích nhiều mặt của vấn đề. Nếu giám khảo đặt câu hỏi dạng lựa chọn, Nghi không chỉ thiên về một phương án mà sẽ phân tích cả hai.

"Như khi được hỏi thích uống trà hay cà phê hơn, em chọn trà vì nó có vị nhẹ, nhưng cũng đưa ra góc nhìn phản biện rằng vào những ngày bận rộn, cà phê là lựa chọn tốt hơn để tỉnh táo nhanh chóng", Nghi kể.

Nghi có chút tiếc nuối vì quá tập trung đưa ra các ý tưởng, trong khi diễn đạt chưa mạch lạc. Nữ sinh cho rằng có thể cải thiện từ 7.5 lên 8.0 điểm Nói nếu thi lại.

Ở kỹ năng Viết, Nghi đạt 7.0. Với bài luận bàn về một vấn đề, Nghi nhận thấy cần tiếp cận như một bài nghị luận xã hội với luận điểm rõ ràng, lập luận thuyết phục và dẫn chứng cụ thể.

Hôm thi, đề bài yêu cầu phân tích ưu và nhược điểm của y tế tư nhân. Luận điểm chính của Nghi là y tế tư nhân giúp bác sĩ, y tá được trả lương xứng đáng và bệnh nhân nhận dịch vụ tốt hơn, nhưng cũng là khó khăn cho những người hạn chế về tài chính khi tiếp cận dịch vụ.

"Em cảm thấy khá tiếc vì trong lúc thi, do tâm lý căng thẳng nên chỉ đưa ra ví dụ chung chung thay vì minh chứng cụ thể như khi luyện tập", Nghi nói.

Nữ sinh cũng nhận thấy từ vựng và ý tưởng có mối liên hệ chặt chẽ. Dùng từ phức tạp nhưng ý tưởng mơ hồ sẽ khiến bài viết thiếu tự nhiên, trong khi ý tưởng hay nhưng từ vựng quá đơn giản cũng khó đạt điểm cao.

Gia Nghi từng "nhồi" từ vựng bằng cách ghi chép và học thuộc, nhưng thấy dù biết nhiều từ vẫn không thể sử dụng. Vì vậy, Nghi thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang học từ theo ngữ cảnh để có thể diễn đạt tự nhiên hơn.

Thanh Thư