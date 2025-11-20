Cách hoạt động của hệ thống truyền động trên xe điện

Hệ thống truyền động điện bao gồm ba bộ phận chính: môtơ, bộ giảm tốc và biến tần, với những chức năng riêng và sự phối hợp đồng bộ.

Cách hệ thống truyền động trên xe điện hoạt động Video: Hyundai

Hệ thống truyền động điện đơn giản hơn động cơ đốt trong, nhưng không kém phần ấn tượng khi nói đến những công nghệ tiên tiến. Pin là trung tâm của bất kỳ xe điện nào, quyết định quãng đường chúng có thể đi được hoặc tốc độ sạc pin. Nhưng chính môtơ mới thực sự khai thác năng lượng đó và chuyển hóa thành chuyển động về phía trước.

Hyundai gần đây giải thích chính xác cách thức hoạt động của môtơ điện trên xe điện của hãng, đồng thời phác thảo những tinh chỉnh giúp tạo nên những chiếc xe hiệu suất cao Hyundai Ioniq 5 N và Kia EV6 GT. Theo InsideEVs, video này có thể là một trong những video phân tích hay nhất về cách thức hoạt động của môtơ điện.

Mỹ Anh