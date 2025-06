Cách Hậu 'Pháo' dùng tiền tạo mối quan hệ với 6 cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Hà NộiCựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị cáo buộc cầm 22 tỷ đồng và 200.000 USD từ Hậu "Pháo" rồi chia cho một số lãnh đạo tỉnh, giúp Hậu có dự án làm đường.g.

Ngày 25/6, ông Đặng Văn Minh và các cựu quan chức tỉnh Quảng Ngãi bị TAND Hà Nội xét hỏi về các sai phạm trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn.

Trong 6 cựu lãnh đạo tỉnh này bị xét xử có 3 người bị truy tố về Nhận hối lộ là ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh; Lê Viết Chữ, cựu Phó chủ tịch tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy và ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch tỉnh.

Các ông bị xác định trong thời gian đương nhiệm đã nhận 22,6 tỷ đồng và 200.000 USD để nâng đỡ cho tập đoàn của Hậu giành được các dự án lớn nhất tỉnh: đường nam sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa) và cải tạo Quốc lộ 1, tổng giá trị đầu tư khoảng 900 tỷ đồng. Khi này, Hậu mới 30 tuổi.

Trong lời khai sáng nay, cựu Bí thư tỉnh ủy Khoa tiết lộ về cuộc gặp với ông chủ tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") trong lần cùng "anh em lãnh đạo tỉnh" ra Hà Nội công tác. Họ được "một người" rủ đến ăn cơm và giới thiệu với Hậu.

Với dư âm từ cuộc gặp đó, đầu năm 2012 có dự án đường nam sông Trà Khúc, Hậu là người đầu tiên được lãnh đạo tỉnh "bắn tin".

Đúng dịp này, vợ của ông Khoa bị ngã phải nằm viện, Hậu từ Vĩnh Phúc đã vào trạm xá ở Quảng Ngãi, gửi lời thăm hỏi cùng 20.000 USD.

"Lúc đó tôi nhận, giờ mới nghĩ ra, Hậu chẳng qua nhân dịp đó đưa tiền, tranh thủ sự ủng hộ của tôi để làm dự án", cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi sáng nay phân trần.

Ông Khoa thừa nhận con số bị quy kết nhận hối lộ hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó 6 tỷ nhận qua ông Minh, khi đó vẫn là Giám đốc Sở Giao thông vận tải. "Minh nói tiền cảm ơn, không nói rõ cảm ơn gì, cũng không nói Hậu đưa nhưng tôi cũng tự đoán ra được", ông Khoa trình bày.

Trước tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi không thắc mắc tội danh và được VKS ghi nhận đã nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi.

Ông Khoa hiện 71 tuổi, được tại ngoại.

Cựu giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (áo sơ mi dài tay, đứng hàng đầu) và cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: Ngọc Thành

"Hậu có cái tâm rất tốt"

Khai sau đó, ông Minh nhận là "đầu mối" cầm tiền từ Hậu để đưa lại cho các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. "Nhờ anh gửi cho các lãnh đạo tỉnh, anh xử lý cho nó hài hòa", ông Minh nhắc lại lời Hậu nói khi đưa tiền.

"Tại sao Hậu phải đưa tiền?", thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà truy hỏi. Ông Minh đáp vì khi làm dự án, họ đã tạo điều kiện cho Hậu.

Cụ thể, từ chỉ đạo tháng 4/2012 của Bí thư Khoa, khi tỉnh mở gói thầu, ông Minh chủ động tiết lộ thông tin và các dự toán gói thầu cho Hậu để "đảm bảo giúp trúng thầu".

Hậu dùng chiêu "xào nấu" hồ sơ năng lực doanh nghiệp để hợp thức hóa và thuê 3 công ty làm quân xanh. Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu và được tỉnh Quảng Ngãi thanh toán 620 tỷ đồng.

Thừa nhận có thỏa thuận chia chác 5% giá trị dự án với câu nói "cái đó tùy em" song ông Minh khẳng định đã yêu cầu Hậu "đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án". Thực tế, theo ông, công trình đạt chất lượng và vượt tiến độ 3 tháng.

Ngoài 12 tỷ đồng chia đôi cho Bí thư Tỉnh ủy Khoa và Phó chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ, ông Minh nói còn chia cho một chủ tịch tỉnh và ông Võ Trọng Phương, khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh, mỗi người 1,5 tỷ.

"Nhưng bị cáo không chứng minh được nên xin nhận hết về mình", ông Minh trình bày tại phiên tòa sáng nay.

Được chủ tọa gọi đứng lên đối chất, ông Phương hai lần phủ nhận lời khai này. "Nếu thực sự anh Minh có đưa tiền cho tôi thì cảm ơn anh quá, vì Ban quản lý dự án khi đó khó khăn vô cùng", ông Phương nói.

Ông Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sáng 25/6. Ảnh: Ngọc Thành

Về dự án quốc lộ 1, diễn ra sau đó hai năm, khi ông Minh đã là chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, VKS xác định Hậu được ông Minh chủ động gặp và gợi ý cho làm, dù biết rõ tập đoàn này không đủ năng lực tài chính, không đủ năng lực kinh nghiệm thi công.

Trong dự án 280 tỷ đồng này, Hậu "lại quả" cho ông Minh thêm 600 triệu đồng và 40.000 USD. Ông không chia cho ai.

Giải thích lý do nhận 40.000 USD, ông Minh nói Hậu "có cái tâm rất tốt", thường xuyên làm từ thiện an sinh xã hội, nhiều lần bảo: "Anh có xây nhà tình nghĩa hay an sinh thì bảo em".

Theo cựu chủ tịch Quảng Ngãi, 40.000 USD thực ra là tiền Hậu đưa ông để chuyển cho xã Phổ An, thị xã Đức Phổ (nơi ông sinh ra và lớn lên) làm công tác thiện nguyện. Ông Minh đổi tiền này được 960 triệu đồng, dùng xây 8 căn nhà tình thương cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

Nhắc về quê hương, ông Minh lau nước mắt, khai mất ông bà, bố mẹ trong chiến tranh khi mới 5 tuổi, từ đó lớn lên bằng sự đùm bọc của xóm làng và phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ. 33 năm công tác, ông nói chưa khi nào lơ là chức trách nhưng đau xót vì "không đấu tranh nên đánh mất mình".

Đại diện tỉnh Quảng Nam xin giảm án cho 6 cựu lãnh đạo

Tại phiên tòa sáng nay, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ không phản đối số tiền quy buộc nhưng "thú thật" không nhớ chi tiết các lần, thời gian, địa điểm, số lượng. Ông chỉ đều nhận từ ông Minh và lúc đó không nghĩ là tiền bất chính.

"Tôi nghĩ tôi với Minh là anh em 20 năm. Tôi làm trưởng, Minh làm phó. Tôi lên Minh cũng lên", ông nói Chữ nói và cho hay sau này làm việc cơ quan điều tra mới nhận ra việc cầm tiền là không đúng.

Ông Chữ khai biết Hậu từ tháng 4/2012 khi tỉnh mở dự án đường nam sông Trà Khúc. Bí thư Khoa gọi điện cho ông bảo: "Anh sang đây gặp Hậu tí".

Khi Hậu nói về dự án này, ông thấy rất mừng, "ủng hộ và ủng hộ làm nhanh nữa kia" vì đây là dự án ông khao khát nhiều năm cho địa phương, thiết thực cho phát triển đô thị và liên biển, du lịch.

Người dân phơi ớt trên vỉa hè đoạn đường nam sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa" được đánh giá là tuyến đường cảnh quan đẹp nhất thành phố. Ảnh: Thanh Lam

Trình bày tại phiên tòa, đại diện tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao các công trình được Phúc Sơn thực hiện trên địa bàn. Các dự án được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh đẩy mạnh phát triển đầu tư kết nối hệ thống giao thông để mở rộng thành phố và tuyến quốc lộ, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Theo vị đại diện, các bị cáo là lãnh đạo tỉnh khi đó đều rất tâm huyết để dự án nhanh và hiệu quả. Dự án đường nam sông Trà Khúc hiện được đổi tên là đường Trường Sa, đã hoàn thành sứ mệnh kết nối hạ tầng giao thông, mở rộng thành phố từ tây sang đông, tạo điều kiện để TP Quảng Ngãi trở thành đô thị loại 2. "Cho đến tận bây giờ, đây là tuyến đường ven sông Trà Khúc đẹp nhất của tỉnh, chất lượng công trình vẫn được nhân dân đánh giá cao".

"Các sai phạm đã có cơ quan tố tụng định đoạt, còn UBND tỉnh Quảng Ngãi mong tòa cân nhắc công lao, đóng góp của các bị cáo trong quá trình làm nhiệm vụ và phát triển của địa phương", vị đại diện nói và xin giảm án cho cả 6 cựu cán bộ tỉnh.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Thanh Lam - Phạm Dự