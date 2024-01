Cách hành xử của người bạn cũ khiến tôi khó chịu

Cứ mỗi lúc bạn nhắn hỏi thăm, tôi lại mất mấy ngày mới quên được cảm giác khó chịu này.

Tôi thuộc thế hệ 8x, đã có chồng. Cách đây bốn năm, tôi tình cờ gặp lại người bạn học cũ hồi cấp ba, học chung khối. Qua một người bạn khác, bạn tìm được mạng xã hội và kết bạn với tôi. Ngày xưa, do học riêng lớp nên tôi không biết bạn là ai, cũng không để ý đến. Giờ sau hơn 20 năm tình cờ gặp lại, bạn kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa bạn từng sang lớp tôi chơi rồi để ý tôi, nên bạn biết rất rõ về tôi, tên tôi bạn vẫn nhớ cả họ, nhớ tôi mặc áo dài gì và cả xe đạp màu gì. Bạn kể rất chi tiết. Sau đó, tôi và bạn nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bạn hay kể tôi nghe công việc hàng ngày của bạn, dần dần tôi thấy rất thân thiết. Thông qua mạng xã hội, tôi đoán bạn có gia đình hạnh phúc, rất chiều vợ thương con, do bạn hay đăng các hoạt động thường ngày lên.

Sau thời gian nói chuyện, bạn bảo vẫn còn thích tôi. Tôi nói giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn là tốt rồi. Những câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế, chúng tôi nói chuyện thân thiết hơn ba năm, có lúc tôi tưởng mình say nắng. Nhiều lần bạn mong gặp tôi để biết giờ tôi thế nào, nhưng tôi luôn từ chối do không muốn làm bạn thất vọng khi thời gian đã bào mòn mọi thứ. Dù nhiều người bảo tôi vẫn còn rất trẻ nhưng tôi không có tự tin gặp lại bạn. Có lúc tôi làm bạn khó chịu và bạn hủy kết bạn, sau đó lại kết bạn lại. Sau khi kết bạn lại, lâu lâu bạn quan tâm, hỏi han tôi, nhưng khi tôi hỏi thăm lại, bạn không trả lời, bảo do nhiều việc bận nên quên trả lời tôi. Tôi cảm thấy điều đó chạm đến lòng tự ái của tôi, định nói nếu bạn không thích nói chuyện với tôi, đừng nhắn tin hỏi thăm nữa.

Cứ mỗi lúc bạn nhắn hỏi thăm, tôi lại mất mấy ngày mới quên được cảm giác khó chịu này. Có lần tôi đăng ảnh lên mạng xã hội, bạn vào like xong sau đó thu hồi lại. Tôi không biết bạn nghĩ gì trong khi thâm tâm tôi vẫn rất quý bạn, nên tôi nghĩ bạn hỏi thăm thì mình lịch sự trả lời, nhưng khi tôi hỏi bạn lại im. Giờ tôi không biết hành xử thế nào cho đúng nếu bạn hỏi thăm. Tôi có nên tiếp tục trả lời hay im lặng luôn? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Hạnh Nhung

