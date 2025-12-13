Hơn 10 năm lấy chồng, tôi chưa được đi du lịch lần nào

Tôi không cần resort sang trọng, chỉ cần vài ngày cả nhà được ở bên nhau, không áp lực công việc, không cáu gắt.

Tôi và chồng sống chung hơn 10 năm, có hai con. Nhìn lại quãng thời gian ấy, điều khiến tôi buồn nhất không phải là thiếu tiền hay quá vất vả, mà là chúng tôi chưa từng có một chuyến du lịch đúng nghĩa cùng nhau.

Những năm đầu hôn nhân, kinh tế eo hẹp, con còn nhỏ, còn nợ nần, tôi tự nhủ "thôi để sau". Sau đó là chuỗi ngày đi làm, sinh con, nuôi con, xoay xở đủ thứ. Có lần tôi gợi ý cả nhà đi đâu đó gần gần, chỉ hai ngày một đêm, chồng bảo bận việc, để lúc khác. Lúc khác thì lại thiếu tiền, hoặc con ốm, hoặc anh không có hứng. Dần dần, tôi cũng thôi không nhắc nữa.

Ngày nghỉ hoặc lễ tết, chúng tôi thường về quê thăm nội ngoại, vì quê ở xa nhà chúng tôi và hai bên ông bà cũng xa nhau. Mà về quê, chồng tôi còn được nghỉ ngơi chứ tôi thì không, có khi còn bận và mệt hơn vì nhà toàn người già và trẻ nhỏ.

Nhìn bạn bè, có người kinh tế không khá hơn tôi nhưng vẫn dành dụm được vài chuyến đi nhỏ mỗi năm, tôi lại chạnh lòng. Tôi không cần resort sang trọng, chỉ cần vài ngày cả nhà được ở bên nhau, không áp lực công việc, không cáu gắt. Bình thường ăn tiêu, chồng tôi không tiếc, nhưng nhắc tới đi du lịch đâu đó là anh lại gạt hoặc lảng đi vì tiếc tiền. Tôi phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của chồng? Nói thêm là hiện tại nhà chúng tôi đã trả xong nợ, có một khoản nhỏ tiết kiện.

Thu Hạnh