Chồng từ chối mong muốn ôm hoặc nắm tay trước khi ngủ của tôi

Từ lúc có con, tình cảm vốn ít của anh dành cho tôi nay còn ít hơn, chẳng có lãng mạn và lời nói yêu thương như trước.

Tôi quen anh vì duyên và lấy nhau khi cả hai có ràng buộc. Giờ trải qua năm năm hôn nhân và có với nhau hai bạn nhỏ, tôi vẫn hoài nghi về tình cảm của anh dành cho mình là yêu theo cách riêng của anh hay chỉ là người đồng hành và là mẹ của các con anh. Chúng tôi không chỉ đến với nhau vì sự ràng buộc mà còn sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Tôi quen anh vì anh có tiêu chí và điều kiện tôi cần, còn anh - người lâu chưa yêu ai nên gặp tôi cũng coi như phù hợp.

Người xưa có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhà tôi cũng vậy, hai người đều có trách nhiệm và làm đúng chức năng của mình. Tuy nhiên trong lòng tôi lại có những nỗi buồn chẳng thể nói ra. Từ lúc có con, tình cảm vốn ít của anh dành cho tôi nay còn ít hơn, chẳng có lãng mạn và lời nói yêu thương như trước, có nhu cầu thì gần gũi với nhau. Đôi khi tôi mong muốn thể hiện tình cảm như nắm tay hoặc ôm trước khi ngủ, anh đều từ chối. Những vụn vặt đó khiến tim tôi dần nguội lạnh và trở lên vô cảm như anh vậy.

Hiện tại hôn nhân của chúng tôi vẫn êm đềm như thế, lúc vui lúc buồn. Con cái dần lớn lên trong sự yêu thương của cả bố và mẹ. Nhưng ở với nhau không tình yêu liệu có bền lâu? Tôi mong được các độc giả chia sẻ.

Thu Thủy