Cách Google AI thay đổi công việc giới văn phòng

Người dùng văn phòng có thể sử dụng AI trong các ứng dụng làm việc hàng ngày, thay vì học cách sử dụng các phầm mềm hoàn toàn mới.

Trong lĩnh vực văn phòng, trợ lý Google AI – Gemini được ứng dụng vào hàng loạt bộ công cụ làm việc quen thuộc để hỗ trợ người dùng, thay vì phải sử dụng các phần mềm AI hoàn toàn mới. Việc này giúp các ứng dụng như Google Docs, Sheets, Slides, Forms... trở nên thông minh và chủ động hơn.

Trong Google Docs, Gemini hoạt động như trợ lý viết lách sáng tạo. Với một vài yêu cầu đơn giản, tính năng "Help me write" có thể lên dàn ý, viết nháp một bài blog, email marketing, hay một bản mô tả công việc. Gemini cũng có thể tóm tắt các tài liệu dài, diễn đạt lại nội dung theo văn phong trang trọng hoặc thân mật hơn, kiểm tra ngữ pháp, chính tả, giúp tiết kiệm thời gian cho việc biên tập.

Các tính năng AI tích hợp trong Google Workspace. Ảnh: chụp màn hình

Trong Google Sheets, Gemini hỗ trợ phân tích dữ liệu, tự động đề xuất chuyển đổi dữ liệu thành bảng biểu, có cấu trúc và tạo bảng tên có ý nghĩa. Điều này giúp các công thức dễ đọc hơn, tự động cập nhật khi người dùng thêm hoặc bớt dữ liệu, giảm số lần thao tác thủ công.

Trong Google Slides, trợ lý AI Google có thể chỉnh văn bản, tóm tắt ý chính thành các gạch đầu dòng, thậm chí tạo ảnh minh họa từ các câu mô tả. Trong Google Forms, người dùng có thể tạo mẫu khảo sát, thu thập ý kiến dễ dàng hơn, khi Gemini đề xuất câu hỏi phù hợp, hỗ trợ có bản nháp hoàn chỉnh để bắt đầu công việc.

Tính năng NotebookLM hoạt động như một trợ lý nghiên cứu cá nhân, khi người dùng có thể tải lên các tập tài liệu, hợp đồng, bản ghi âm, video... Ứng dụng này sẽ tóm tắt nội dung, hỗ trợ người dùng nắm thông tin quan trọng. Ngoài ra, người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp về nội dung, ứng dụng sẽ trả lời kèm theo trích dẫn nguồn.

Với người dùng có nhu cầu sáng tạo video, Google Vids có thể hỗ trợ tạo video với AI. Người dùng cần mô tả ý tưởng, đối tượng khán giả và mục đích của video, Gemini sẽ tạo ra kịch bản phân cảnh hoàn chỉnh, gợi ý về hình ảnh, video clip từ khi tài nguyên, kèm nhạc nền phù hợp. Muốn biến slide thành video, người dùng có thể yêu cầu Gemini phân tích nội dung từ Google Slides để tự động tạo video nháp.

Để tăng tính chuyên nghiệp, người dùng có thể sử dụng tính năng AI Avatars, chọn một "người thuyết trình" để truyền tải thông điệp của bản thân. Đây là giải pháp để tạo video đào tạo, thông báo mà không tốn chi phí quay phim.

Google AI mở rộng sang lĩnh vực giáo dục

Bên cạnh việc tối ưu công việc văn phòng, Google còn ứng dụng Gemini vào lĩnh vực giáo dục, hứa hẹn tạo ra phương pháp giảng dạy và học tập mới. Theo đó, trợ lý AI này được tích hợp vào các công cụ của Google Workspace for Education, đặc biệt là Google Classroom, nhằm hỗ trợ giáo viên và cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho học sinh.

Các tính năng trong Google Classroom. Ảnh: chụp màn hình

Đối với giáo viên, Gemini có thể hỗ trợ soạn thảo giáo án, tạo bộ đề kiểm tra hay bài tập phù hợp từng mục tiêu học tập cụ thể. Tính năng Gems giúp giáo viên tạo ra các phiên bản Gemini tùy chỉnh, hoạt động như những chuyên gia AI để hỗ trợ học sinh khi cần thêm sự giúp đỡ, hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về một chủ đề.

Với học sinh, các công cụ AI của Google có thể mang đến phương pháp học tập mới, thông qua tính năng Read Along trong Classroom, sử dụng AI để cung cấp phản hồi đọc theo thời gian thực, giúp học sinh cải thiện kỹ năng đọc một cách độc lập.

Khoản đầu tư cho tương lai

Để áp dụng những tính năng AI tiên tiến này, doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng dịch vụ Google Workspace – một bộ công cụ với AI được tích hợp sẵn bao gồm Gmail, Google Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Meet và nhiều ứng dụng khác.

"Việc áp dụng những "tuyệt chiêu AI" một cách hiệu quả sẽ nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp, tạo cơ hội bứt tốc trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh. AI giờ đây không chỉ còn là tiềm năng, mà sẽ là một khoản đầu tư thông minh cho những nhà lãnh đạo nhạy bén", đại diện Infolinks, một trong những Đối tác cấp cao (Premier Partner) của Google, cung cấp các giải pháp về Google Workspace và Google Cloud Platform cho doanh nghiệp nói.

Theo Infolinks, đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp được chứng nhận bởi Google, mang đến các dịch vụ tư vấn, triển khai, hỗ trợ kỹ thuật... giúp doanh nghiệp chuyển đổi số, tối ưu hiệu suất làm việc. Khi đăng ký Google Workspace qua Infolinks Việt Nam, người dùng có thể nhận ưu đãi đến 60%.

Theo nhận định của hãng tư vấn Mckinsey, trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng mang tính đột phá tương tự động cơ hơi nước thời kì Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 19. Kỷ nguyên công nghệ mới sẽ được mở ra nhờ những mô hình ngôn ngữ (LLM) và dữ liệu lớn (Big Data) được phát triển bởi các hãng công nghệ hàng đầu như Google, Microsoft, Meta, OpenAI...

Mckinsey ước tính trong dài hạn, cơ hội tăng trưởng năng suất mà AI mang lại có thể tới 4,4 nghìn tỷ USD từ những doanh nghiệp có áp dụng AI trong công việc.

Quang Anh