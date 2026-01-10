Thứ bảy, 10/1/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ bảy, 10/1/2026, 19:00 (GMT+7)

Cách gọi đặt bàn bằng tiếng Anh

Cách gọi đặt bàn bằng tiếng Anh

Bạn có thể dùng "reserve" hoặc "reservation" để đặt bàn ở nhà hàng bằng tiếng Anh.

Cách gọi đặt bàn bằng tiếng Anh
 
 

Quang Nguyen

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục
×