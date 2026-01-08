Cách gỡ keo siêu dính trên da an toàn

Đừng cố giằng mạnh khi bị dính keo, thay vào đó hãy dùng xà phòng, dầu ăn hoặc acetone để làm mềm liên kết hóa học của chúng.

Keo siêu dính thường chứa chất kết dính mạnh cyanoacrylate có thể khô cứng ngay lập tức khi tiếp xúc với da, gây dính chặt các ngón tay hoặc dính da vào đồ vật.

Ảnh minh họa: Clevelandclinic

Tiến sĩ, bác sĩ da liễu John Anthony của Bệnh viện Cleveland Clinic, Mỹ khuyến nghị ba bước xử lý an toàn dưới đây.

Bước 1: Rửa bằng nước ấm và xà phòng

"Hãy rửa vùng da bị dính keo bằng xà phòng, nước rửa chén và nước ấm ngay lập tức", bác sĩ Anthony gợi ý. Nếu keo chưa khô cứng hoàn toàn, nước ấm và xà phòng sẽ làm mềm và phá vỡ cấu trúc kết dính. Nếu cách này chưa hiệu quả, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Sử dụng chất béo (dầu, mỡ)

Các loại dầu có khả năng làm yếu liên kết của cyanoacrylate. Bạn có thể thoa kem dưỡng da tay, dầu khoáng, Vaseline hoặc dầu thực vật (dầu ăn) lên vùng bị dính. Massage nhẹ nhàng để dầu thấm vào lớp keo, sau đó thử tách nhẹ phần da bị dính.

Bước 3: Dùng Acetone (Nước tẩy sơn móng tay)

Đây là phương án mạnh nhất. Các sản phẩm gốc acetone có thể hòa tan keo siêu dính hiệu quả. Tuy nhiên, bác sĩ Anthony lưu ý chất này có thể khiến da bị khô, nứt nẻ hoặc kích ứng. "Chỉ nên dùng một lượng nhỏ vừa đủ và tuyệt đối không trộn acetone với các hóa chất khác. Sau khi keo bong ra, hãy rửa sạch da với nước và thoa ngay một lớp kem dưỡng ẩm dày", ông Anthony khuyên.

Lưu ý quan trọng

Nếu đã thử cả ba cách trên mà keo vẫn không bong, bạn hãy kiên nhẫn đợi vài ngày. Khi lớp tế bào chết trên da bong ra theo chu kỳ tự nhiên, lớp keo cũng sẽ rơi ra theo.

Tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn để cạy hoặc cố dùng sức giằng mạnh khiến da bị rách. Nếu vùng da bị thương tổn, không được bôi hóa chất (như acetone) lên vết thương hở. Hãy rửa sạch bằng nước ấm, bôi mỡ kháng sinh hoặc Vaseline và băng lại. Nếu vết thương sưng đỏ hoặc đau nhức, bạn cần đến gặp bác sĩ.

Nhật Minh (Theo Clevelandclinic)