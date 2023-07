Cách giúp trẻ thích nghi với chương trình lớp 6

Trường Quốc tế Singapore (SIS) trực thuộc Tập đoàn KinderWorld, cùng hai thành viên: Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld (KIK) và Trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS).

Hiện, KinderWorld có 15 học xá tại các thành phố lớn khắp cả nước. Đơn vị cung cấp chương trình học quốc tế và song ngữ cho học sinh từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học. Các trường trang bị cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ tối đa cho các em phát triển trở thành công dân toàn cầu.

Hệ thống Trường Quốc Tế Singapore tại miền Nam tuyển sinh năm học 2023 - 2024 từ mầm non đến dự bị đại học. Hiện, đơn vị miễn 100% phí ghi danh và đăng ký nhập học.

Website: sis.edu.vn

Hotline miền Nam: + 84 28 5449 5959

TP HCM: Số 29, đường số 3, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khu dân cư Đại An, phường 9, Vũng Tàu

Bình Dương: Lô F7, Đường Lê Lợi, Thành phố mới Bình Dương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một

Cần Thơ: Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều.