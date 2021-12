Cách giúp trẻ bước đầu học tiếng Anh

Thầy Quang Nguyen, giáo viên tiếng Anh với 20 năm kinh nghiệm, chia sẻ cách để phụ huynh có thể cùng con học tiếng Anh.

"Vạn sự khởi đầu nan", học tiếng Anh cùng con cũng vậy. Những phụ huynh có điều kiện cho con học trường quốc tế thì quá tốt, vì con có thể tiếp xúc với ngoại ngữ đến 8 tiếng ngày. Nhưng số đông không được như vậy do chi phí học tập đắt đó. Vì vậy, giải pháp đơn giản nhất là bố mẹ tạo điều kiện cho con học tiếng Anh ở nhà.

Dưới đây là một số bước cơ bản:

1. Cho con tiếp xúc với tiếng Anh qua phim

Trẻ con hiện nay dành rất nhiều thời gian trước màn hình. Nếu không thay đổi được, phụ huynh hoàn toàn có thể định hướng.

Chỉ cần một yêu cầu đơn giản: nếu con xem phim, hãy đảm bảo đó là bộ phim (hoạt hình) có sử dụng tiếng Anh (Wolfoo, Peppa Pig, Steven Universe, Pony...). Mặc dù có thể chưa hiểu, con sẽ gắn liền tiếng Anh với những thứ hứng thú.

2. Sử dụng tiếng Anh "trộn" tiếng Việt

Bước đầu giao tiếp tiếng Anh với con, bố mẹ có thể sử dụng những câu mệnh lệnh đơn giản: "Say love mama", "Take off your shoes", "Sit on the couch"...

Đôi khi, để hỗ trợ cho việc hiểu tiếng Anh, bố mẹ có thể chêm tiếng Việt vào: "Give me cái muôi, please". Việc trộn tiếng Việt giúp các con làm quen với cấu trúc thường dùng trong tiếng Anh. Sau này, mình thay từ vựng vào dần là sẽ ổn.

Bước đầu, bố mẹ có thể sử dụng "song ngữ" ở nhà, tức là lúc nói tiếng Anh, lúc nói tiếng Việt. Khi tiếng Anh của con đã tốt, bố mẹ có thể áp dụng chiến lược "ở trường nói tiếng Việt, về nhà nói tiếng Anh".

Lưu ý, bố mẹ đừng ngại khi phát âm chưa chuẩn, cứ nói cho con hiểu là được.

3. Đọc sách tiếng Anh cùng con

Đọc sách cùng con nên áp dụng sau khi bạn đã giao tiếp ở nhà bằng tiếng Anh, bé đã hiểu "spoken language", và mình cho con làm quen với "written English". Hoạt động chia ra thành nhiều giai đoạn:

- Cho con làm quen với chữ cái (letters) và âm (sounds).

- Đọc sách cho con.

- Cho con tham gia vào quá trình đọc sách (bố mẹ đọc phần lớn, con đọc một vài từ chẳng hạn; sau bố mẹ đọc một câu, con đọc một câu).

- Con đọc sách to.

- Con đọc thầm...

Đó là những bước đầu tiên để đồng hành cùng con. Chặng đường phía sau còn rất dài, nhưng cứ vượt được "ải" đầu tiên, sau này mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Quang Nguyen