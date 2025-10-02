Cách giúp nhà đầu tư mới hạn chế rủi ro khi thị trường biến động

Trong bối cảnh chứng khoán liên tục biến động, thông tin thật, giả đan xen, Vietcap ra mắt nền tảng dữ liệu và phân tích chuyên sâu Vietcap IQ, giúp nhà đầu tư mới đơn giản hóa quyết định và kiểm soát rủi ro.

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối tháng 8, thị trường đón thêm 1,45 triệu tài khoản mới, nâng tổng số lên 10,75 triệu tài khoản. Nhà đầu tư cá nhân chiếm đến 99,37% trong số này, áp đảo so với tổ chức trong và ngoài nước. Riêng tháng 8, thị trường ghi nhận 257.632 tài khoản mở mới, mức kỷ lục trong 3 năm trở lại đây.

Chuyên gia của Vietcap cho biết, dù đông đảo, nhưng phần lớn nhà đầu tư thiếu nền tảng tài chính vững chắc. Điều này khiến nhiều người đầu tư theo cảm tính, dễ bị chi phối bởi tâm lý đám đông, dẫn tới quyết định thiếu chiến lược.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán ngày càng khó nắm bắt bởi lượng thông tin dày đặc và biến động liên tục, từ chính sách vĩ mô, tỷ giá, thuế quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp và xu hướng dòng tiền. Thông tin thường phân tán, trái chiều, khiến nhà đầu tư dễ rơi vào tình trạng "thừa dữ liệu nhưng thiếu định hướng".

Thiếu kiến thức và kinh nghiệm khiến nhà đầu tư mới dễ gặp rủi ro hơn. Ảnh: Vietcap

Để hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân vượt qua những thách thức trên, Vietcap phát triển nền tảng Vietcap IQ, kết hợp dữ liệu thực tế với phân tích chuyên môn trên một hệ thống duy nhất. Nền tảng này cung cấp báo cáo tài chính, dự báo chỉ số VN-Index, bảng xếp hạng cổ phiếu theo tiêu chí rõ ràng, giúp nhà đầu tư đơn giản hóa quá trình ra quyết định, hạn chế rủi ro trong thị trường biến động.

"Vietcap IQ thiết lập tiêu chuẩn mới trong nghiên cứu đầu tư bằng cách đưa ra các phân tích chuyên sâu, chất lượng cao, không chỉ dựa vào dữ liệu số. Chúng tôi trực tiếp thẩm định doanh nghiệp, làm việc với lãnh đạo, khảo sát cơ sở sản xuất và cửa hàng để xây dựng bức tranh toàn diện trước khi khuyến nghị", ông Tuấn Nhan, Tổng giám đốc Vietcap cho biết.

Vietcap IQ có giao diện được trình bày logic, dễ theo dõi và so sánh. Ảnh: Vietcap

Bên cạnh việc tổng hợp dữ liệu, Vietcap IQ còn đề xuất các dự báo mang tính chiến lược dựa trên những cập nhật theo thời gian thực. Mỗi mã cổ phiếu được kèm thông tin từ khi niêm yết, định giá, hiệu suất đến tiềm năng tăng trưởng, giúp nhà đầu tư đối chiếu nhiều chỉ số quan trọng để xây dựng chiến lược phù hợp khẩu vị rủi ro.

Các tính năng tích hợp như bộ lọc thông minh, biểu đồ kỹ thuật, theo dõi biến động dòng tiền, sự kiện chia cổ tức hay giao dịch nội bộ. Từ đó, Vietcap IQ tạo nên một nền tảng hỗ trợ đầu tư toàn diện, rõ ràng và liền mạch giúp dễ dàng theo dõi, đối chiếu và kiểm chứng các giả định ngay trên một ứng dụng.

"Bằng cách kết hợp nghiên cứu từ cơ bản đến chuyên sâu với những thông tin dữ liệu tiên tiến, Vietcap IQ giúp cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân đưa ra quyết định đầu tư thông minh, chiến lược và tự tin hơn", ông Tuấn Nhan nhấn mạnh.

Minh Ngọc