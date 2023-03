Cách giữ gìn sức khỏe của Dương Tử Quỳnh

Chú ý dưỡng da, tập thể dục mỗi ngày, tăng cường dinh dưỡng tốt cho xương - cơ - khớp… giúp Dương Tử Quỳnh có đủ sức khỏe để chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp.

Tuổi 60 sẽ để lại dấu chân chim hay ghi lại dấu ấn trong cuộc đời là do mỗi người tự quyết định. "Đả nữ tuổi 60" Dương Tử Quỳnh vừa tạo dấu mốc cho cuộc đời mình bằng giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Oscar 2023 cùng phong thái vượt trên tuổi tác.

"Là phụ nữ, đừng để bất kỳ ai nói rằng bạn đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của đời mình!", nữ diễn viên người Malaysia gốc Hoa phát biểu khi nhận giải. Cô là minh chứng cho việc tuổi tác không thể ngăn cản được đam mê của một người phụ nữ dù ở tuổi nào. Sức sống của cô đã chứng minh rằng độ tuổi nào cũng có thể tỏa sáng, tương tự như nhân vật người mẹ Evelyn Wang trong bộ phim Everything Everywhere All at Once đã mang lại cho cô giải Oscar. Đó là một người phụ nữ thành công nhờ sức mạnh của ý chí và tình yêu đối với gia đình.

Dương Tử Quỳnh và bức tượng Oscar. Ảnh: Philstar

"Tuổi tác không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi vẫn duy trì niềm đam mê thực hiện các pha nguy hiểm", Dương Tử Quỳnh chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền với Anlene. Muốn theo đuổi đam mê công việc và tỏa sáng ở tuổi 60, nữ diễn viên hiểu giữ gìn sức khỏe là điều vô cùng quan trọng.

Để có làn da khỏe mạnh, người đẹp luôn chú ý sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài cũng như dưỡng ẩm đầy đủ, tẩy trang sâu. Cô không bao giờ để nguyên lớp trang điểm đi ngủ. Bên cạnh đó, đắp mặt nạ mỗi ngày là bí quyết để cô giữ được làn da căng mướt, không bị nám và tàn nhang - những dấu hiệu của lão hóa. Dương Tử Quỳnh không chỉ đắp mặt nạ cho mặt, mà dùng cả loại cho cổ, cằm. Cô đắp mặt nạ mỗi ngày, thậm chí sẽ đắp hai lần nếu đi du lịch - một vào buổi sáng và một vào cuối ngày.

Để có sức khỏe dẻo dai và có thể thực hiện những màn võ thuật trong các bộ phim, minh tinh duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày. Theo cô, thói quen tập thể dục "hiệu quả hơn bất kỳ cách bảo trì, chỉnh sửa nào". Mỗi lần đến New York, cô vẫn luôn đi bộ quanh Central Park. "Sau mỗi lần tập thể dục, da của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tập thể dục với tôi còn như một cách để thiền định giúp tôi tập trung tốt hơn", nữ diễn viên từng chia sẻ với tạp chí Vogue hồi đầu năm 2022, khi tham dự Met Gala.

Khi không bận rộn công việc, Dương Tử Quỳnh thường tập luyện khoảng 2 giờ mỗi ngày. Cô thích tập cardio, boxing và yoga để giãn cơ, cải thiện sự linh hoạt và tập trung của cơ thể cũng như tâm trí.

Dương Tử Quỳnh thực hiện cú đá thẳng chân trong một TVC năm 2022. Ảnh: Fonterra Brands

Trong chế độ ăn uống, Dương Tử Quỳnh không kiêng khem mà thiên về cân bằng dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, điều độ. Ngôi sao võ thuật ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì một bữa lớn. Cô ăn nhiều trái cây và rau xanh, cắt giảm đường trong chế độ ăn từ khi còn trẻ. Bên cạnh đó, rượu vang đỏ và sữa chua là hai món khoái khẩu của người đẹp.

Khi 47 tuổi, Dương Tử Quỳnh bắt đầu sử dụng sữa Anlene để bổ sung dưỡng chất chuyên biệt giúp chăm sóc cơ xương khớp và sức khỏe vận động, nhờ đó duy trì sự dẻo dai và linh hoạt cho những giờ quay liên tục trên phim trường.

"Tôi đã chọn Anlene vào năm 2008 vì cảm thấy triết lý của Anlene phù hợp với tôi. Anlene luôn duy trì chất lượng cao đối với các sản phẩm của mình và luôn trung thành với triết lý giúp mọi người khỏe mạnh hơn tuổi của họ. Anlene đã tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu các sản phẩm để cung cấp dinh dưỡng cho cơ xương khớp và sức khỏe vận động", cô chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền.

Dương Tử Quỳnh uống Anlene mỗi ngày. Ảnh: Fonterra Brands

Dương Tử Quỳnh cho rằng mỗi người già đi và không còn nhanh nhẹn như xưa là điều bình thường, nhưng chúng ta phải chăm sóc sức khỏe của mình và có chế độ dinh dưỡng phù hợp để làm những điều chúng ta yêu thích và ở bên cạnh những người chúng ta yêu thương.

Với tinh thần "Vận động khỏe vượt trên tuổi tác" cùng mong muốn ngày càng nhiều người quan tâm đến sức khỏe cơ xương khớp và hệ vận động, Dương Tử Quỳnh đã đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu Anlene trong hơn 10 năm qua. Cô đều đặn uống sữa Anlene mỗi ngày, ra mắt TVC với cú đá thẳng chân tạo "viral", liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh đình đám, trở thành "Biểu tượng của năm 2022" do tạp chí Time đề cử ...

Thông qua đại sứ Dương Tử Quỳnh, Anlene khuyến khích tinh thần vận động để sống vui khỏe, vượt trên tuổi tác của mọi người, nhất là phụ nữ, trong một hội thảo tại Việt Nam hồi năm 2022. Ảnh: Fonterra Brands

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962. Sau khi đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983, cô bắt đầu sự nghiệp đóng phim và khẳng định mình qua các vai diễn hành động, võ thuật trong các bộ phim như Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long...

