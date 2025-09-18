Vợ hay mang chuyện nhà đi kể khắp nơi

Nhiều dịp đi cà phê với bạn bè, vợ kể đủ chuyện trong nhà: chồng hay quên ngày kỷ niệm, lười phụ giúp việc bếp núc, chuyện nhà chồng,...

Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Vợ chồng sống ở thành phố, kinh tế tạm đủ, nhiều khi có cãi vã về chuyện tiền bạc, nuôi dạy con. Những mâu thuẫn ấy, tôi nghĩ chỉ nên giữ trong nhà, ai ngờ vợ lại có thói quen đem ra kể với bạn bè, hàng xóm thân thiết.

Có lần, tôi và vợ tranh luận gay gắt về chuyện mua thêm chiếc xe máy. Tôi cho rằng xe cũ vẫn chạy tốt, chưa cần đổi; vợ nói tôi keo kiệt. Tưởng chỉ là lời qua tiếng lại, hôm sau tôi đã bị hàng xóm trêu chọc là không chiều vợ. Nhiều dịp vợ đi cà phê với bạn bè, cô ấy kể đủ chuyện trong nhà: chồng hay quên ngày kỷ niệm, lười phụ giúp việc bếp núc, say rượu về nôn ra nhà, người hôi hám vẫn lên giường ngủ, chuyện nhà chồng... Bạn bè vợ sau đó gặp tôi cứ cười cười, trêu chọc. Dù chuyện có thật đi nữa, việc bị đưa ra làm trò vui khiến tôi vừa bực vừa xấu hổ.

Tôi đã nhiều lần góp ý rằng chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau nhưng rồi đâu lại vào đó. Cô ấy không hiểu rằng mỗi câu nói, qua tai người này tới tai người kia, chẳng còn là lời kể bình thường mà trở thành cách đánh giá con người tôi. Dần dần, tôi ngại tiếp xúc với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp của vợ. Đi ra ngoài, lúc nào tôi cũng thấy mình bị soi mói. Tôi chỉ mong vợ hiểu rằng hôn nhân cần sự tôn trọng, và việc giữ kín chuyện riêng tư cũng là một phần để bảo vệ gia đình.

Thanh Minh