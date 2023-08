Cách giới trẻ nâng cấp bản thân

Nhiều bạn trẻ đang hướng đến lối sống lành mạnh với các chế độ ăn uống và tập luyện để khỏe cả bên trong, thay vì chỉ đầu tư hình thức bề ngoài.

Khi vào đại học, Tuấn Khang (24 tuổi, TP HCM) bắt đầu chú ý đến hình thức hơn. Trước đó, chàng trai sinh năm 1999 nghĩ chỉ cần mua sắm quần áo, phụ kiện, tóc đúng "trend" là ổn. Tuy nhiên, với một người cao hơn 1m8, thân hình mảnh khảnh, Khang thừa nhận, đôi khi trang phục không giúp bản thân có "sức sống".

"Nhìn những anh chàng có chút cơ bắp, bụng 6 múi, diện trang phục nào cũng đẹp, còn bản thân mình thì trông 'hơi ố dề', nên tôi bắt đầu chăm chỉ tập gym", Khang kể lại. Với sự tư vấn của huấn luyện viên, Khang cũng thay đổi một số thói quen như chế độ ăn uống. Thay vì những thực phẩm ít dinh dưỡng trước đây, cậu chuyển sang ăn những món giàu protein, tăng cường rau, sữa, giảm đường, giảm muối trong thực đơn hàng ngày... Chàng trai làm trong lĩnh vực truyền thông cảm thấy hài lòng vì từ khi chú ý chăm sóc sức khỏe thì hình thức bản thân cũng được cải thiện, dáng chuẩn hơn và làn da cũng tươi sáng hơn, những mụn trứng cá trước đây không còn xuất hiện.

Đầu tư thời gian nghiên cứu và thực hành các cách làm đẹp, Phương Nga (25 tuổi, nhân viên ngân hàng, Hà Nội) cũng ngày càng nhận thấy mối liên quan mật thiết giữa việc khỏe mạnh từ bên trong với vẻ đẹp hình thức bên ngoài.

Nga vẫn nhớ những lần bị ốm, thức khuya liên tục hay nóng trong người thì dù trang điểm rất kỹ, cô vẫn không che hết được vẻ mệt mỏi. Cô gái quyết tâm phải chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách thay đổi chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, tập thể dục, ăn các món ăn lành mạnh không chỉ để đẹp hơn mà còn khỏe mạnh để làm việc hiệu quả hơn.

Tinh thần vui vẻ, chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể góp phần giúp vẻ bề ngoài của mỗi người trở nên tươi sáng hơn. Ảnh: AdobeStock

Tiến sĩ Paramjit Romi Chopra, người sáng lập Viện Điều trị Xâm lấn Tối thiểu Trung Tây (MIMIT - Mỹ) cũng thường xuyên khuyên các bệnh nhân chú ý chăm sóc sức khỏe để có vẻ đẹp hình thức. Ông cho rằng khi mỗi người tìm thấy sự bình yên trong tâm trí, biết chăm sóc sức khỏe cơ thể từ bên trong thì sự bình yên và khỏe mạnh đó có thể lan tỏa ra bên ngoài và phản ánh lại qua thần thái.

Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt là nền tảng giúp bạn trông khỏe - đẹp hơn. Ngược lại, vẻ đẹp bên ngoài là sự phản ánh rõ nét về sức khỏe và hạnh phúc bên trong của chúng ta, đến từ chế độ ăn uống, môi trường sống, cách cân bằng cảm xúc.

Đó cũng là lý do khiến nhiều người thuộc thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981- 1996) và Gen Z (sinh từ năm 1997-2010) ngày càng đề cao việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để tạo nên vẻ đẹp bên ngoài.

Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen năm 2022, đây là 2 nhóm người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất cho các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Với chủ nghĩa yêu bản thân và đề cao giá trị của cảm xúc, sức khỏe thể chất và tinh thần, nhóm khách hàng này đã và đang định nghĩa lại khái niệm về làm đẹp. Theo đó, một vẻ ngoài rạng rỡ, tự tin, thần thái "hút người nhìn" được bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. Việc chăm sóc thẩm mỹ có thể mang lại những lợi ích tức thì, nhưng để có thể duy trì một vẻ đẹp bền vững thì thể chất, dinh dưỡng, giấc ngủ, kiểm soát căng thẳng... lại là chìa khóa vô cùng quan trọng.

Nga chia sẻ, làm đẹp từ bên ngoài thông qua mỹ phẩm, trang điểm, hoặc các phương pháp thẩm mỹ... khiến cô tốn khá nhiều tiền nhưng theo đuổi quy trình "khỏe bên trong, đẹp bên ngoài" lại đòi hỏi sự nghiêm túc duy trì các thói quen tốt. Đây cũng là cảm nhận của Khang và nhiều bạn trẻ khác.

Đứng đầu trong danh sách các thói quen không thể bỏ qua nếu muốn cải thiện sức khỏe từ bên trong của các bạn trẻ chính là chế độ ăn uống lành mạnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những gì chúng ta ăn sẽ phản ánh ra bên ngoài cơ thể (we are what we eat), nên nếu chúng ta lựa chọn những chất dinh dưỡng phù hợp sẽ góp phần khiến cơ thể khoẻ mạnh và cân đối, làn da mái tóc cũng từ đó mượt mà, bóng đẹp.

Gần đây, xu hướng cắt giảm lượng đường trong khẩu phần ăn hằng ngày được giới trẻ theo đuổi. Đây là một trong những phương pháp ăn uống khoa học, mang lại những lợi ích về mặt sức khỏe bên trong cơ thể lẫn ngoại hình bên ngoài. Một số "món tủ" ít đường được người trẻ ưu tiên lựa chọn như sữa chua ít đường, bánh mì nguyên hạt giàu chất xơ và ít đường, trái cây.

Rau củ quả, sữa chua ít đường là những món ăn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và ngoại hình. Ảnh: Freepik

Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động, tập thể dục... cũng là những thói quen tốt giúp cải thiện sức khỏe và hình thức. Các chuyên gia khuyến khích nên ngủ ít nhất từ 7-8 giờ một đêm, vì lúc ngủ chính là khoảng thời gian vàng để cơ thể phục hồi năng lượng và giúp chữa lành một cách tự nhiên. Giấc ngủ cũng là một giải pháp chăm sóc da hữu hiệu, bởi khi chúng ta ngủ, lớp biểu bì trên da sẽ liên tục sản sinh ra các tế bào mới để thay thế cho các tế bào già cỗi. Tập thể dục hoặc vận động nhẹ (đều đặn ít nhất 1-2 lần mỗi tuần), các môn thể thao như yoga, đạp xe và chạy bộ... đều giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền. Tinh thần lạc quan cũng góp phần tạo ra một diện mạo tươi sáng, nhiều sức sống.

"Việc bắt đầu và duy trì một thói quen không những cần thời gian và công sức, mà còn đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc", Tuấn Khang chia sẻ về hành trình biến bụng một múi thành 6 múi của mình. "Và khi nhìn thấy thành quả, tôi hiểu con đường mình lựa chọn là đúng đắn", anh chàng chia sẻ thêm.

Kim Anh