Cách giới siêu giàu quốc tế chi tiền bảo vệ dinh thự

Từ việc ẩn biệt thự trên Google Maps đến xây dựng các phòng trú ẩn chống đạn, mua xe bọc thép triệu USD, nhiều người siêu giàu đang tìm cách giữ nơi ở an toàn và riêng tư.

Cựu ngôi sao bóng đá Italy Roberto Baggio khó có thể quên ngày 21/6/2024, không phải bởi đội tuyển quốc gia Italy thua Tây Ban Nha trong trận vòng bảng Euro 2024. Đó là ngày anh bị băng cướp 5 người đột nhập vào nhà.

Các phương tiện truyền thông Italy đưa tin, ít nhất năm tên cướp có vũ trang đã xông vào biệt thự của Baggio gần thành phố Vicenza ở phía bắc vào khoảng 22h. Một trong số này dùng súng đánh vào đầu anh dẫn đến vết thương rất sâu. Trong cuộc đột nhập kéo dài 40 phút, chúng nhốt cả gia đình vào phòng và lấy đi trang sức, đồng hồ và tiền mặt.

Những năm gần đây nạn "càn quét" nhà cầu thủ, người nổi tiếng đã khiến nhiều nhà giàu tìm cách bảo vệ ngôi nhà mình trước khi gọi cảnh sát. Không có giới hạn hay "con số trung bình" nào trong việc giới nhà giàu chi tiền cho an ninh. Ông Al Corbi, Chủ tịch của Safe, một công ty thiết kế hệ thống an ninh cho những người cực kỳ giàu có, cho biết từng nhận dự án bảo vệ nhà ở của người nổi tiếng có giá tới 10 triệu USD.

"Đó sẽ là hệ thống hỗ trợ sự sống đầy đủ có thể nuôi sống và duy trì họ qua nhiều thế hệ, ngay cả khi họ là hai người cuối cùng trên trái đất", ông cho hay. Những người muốn hệ thống bảo vệ cấp cao nhất có thể chi cho an ninh tới 10% giá trị căn nhà.

Mạnh tay chi cho an ninh

Gia đình Kim Kardashian hiện sống trong biệt thự 60 triệu USD, tiết lộ đã chi khoảng 7 triệu USD cho an ninh mỗi năm, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng trên thực tế con số này có thể hơn. Cũng như nhiều ngôi sao khác, Kim chuộng dùng vệ sĩ riêng là các cựu chiến binh tình báo và hoạt động đặc biệt tại Trung Đông, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực chống khủng bố đã nhiều thập kỷ.

Mức báo giá của mỗi vệ sĩ này khoảng 1,5 đến 2 triệu USD mỗi năm, phục vụ 24/7. Thường những người nổi tiếng như Kim sẽ thuê 2-3 người. Ngoài vệ sĩ, Kim cũng thuê đội an ninh di động để bảo vệ mọi lúc, chi phí cho đội an ninh luân phiên sẽ từ 700.000 đến một triệu USD mỗi năm.

Trong biệt thự sẽ có phòng an ninh riêng, kiểm soát chung hệ thống hơn 100 camera giám sát, hệ thống báo trộm, cảm biến chuyển động và môi trường, camera ngoài trời...

Cổng an ninh nhà Kim được chuyên gia ví ngang "lầu Năm Góc". Ngoài nhân sự bảo vệ, từ năm 2013, nữ gia chủ tỷ phú đã mua loạt xe bọc thép chống đạn để đưa đón con, giá trị ước tính 1,2 triệu USD ở thời điểm đó.

Một góc biệt thự 60 triệu USD của Kim Kardashian với hệ thống an ninh được ví như Lầu Năm Góc. Ảnh: The Sun

Tháng 3 năm ngoái, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh nâng mức độ an ninh cao nhất cho người giàu nhất Ấn Độ - tỷ phú Mukesh Ambani và gia đình từ Z lên Z+. Đây là mức bảo mật cao nhất dành cho Tổng thống, Thủ tướng và một số VVIP khác.

Đội bảo vệ Z+ bao gồm 55 nhân sự và 10 lính biệt kích của Lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia (NSG), cảnh sát, biệt kích vũ trang và nhiều nhân viên an ninh chuyên nghiệp khác. Khi gia đình Ambani đi ra khỏi nơi cư trú, lính biệt kích NSG sẽ bảo vệ họ. Chi phí an ninh do tỷ phú tự chi trả, con số không được tiết lộ.

Gia đình ông Mukesh Ambani ở tòa "Antilia'" ở phía nam Mumbai, 27 tầng, cao 173 mét rộng hơn 6.000 m2 và có các tiện nghi bao gồm gara chứa 168 ôtô, 9 thang máy tốc độ cao, nhà hát 50 chỗ ngồi, bể bơi spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe, đền thờ và phòng phun tuyết tự động... Nhà có thiết kế chống đạn và động đất 8 độ richter, được định giá 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và là tư gia đắt nhất thế giới.

Việc tăng cường an ninh cho ông Mukesh Ambani bắt đầu sau vụ đe dọa đánh bom bên ngoài biệt thự Antilla tháng 2/2021, khi một chiếc SUV chứa đầy thuốc nổ đã được tìm thấy gần đó.

Sĩ quan Lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia (NSG) làm nhiệm vụ trước cổng nhà tỷ phú Mukesh Ambani, bên cạnh là những chiếc xe bọc thép. Ảnh: Times of India

Ngôi sao phim hành động Tom Cruise cũng xây dựng ngôi nhà mình "theo phong cách quân đội" với hệ thống an ninh tối tân, một tay lính bắn tỉa túc trực ngày đêm và một cựu chỉ huy SWAT.

Khách mời của anh sẽ được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, kiểm tra dấu vân tay để vào các khu vực cụ thể. Nhân viên khu vực nào chỉ được di chuyển chính xác ở khu vực đó, không được phép vào nơi khác.

Chỉ một số thành viên nhất định trong đội ngũ nhân viên của Tom Cruise được phép di chuyển tự do quanh nhà, đó là người quản lý bất động sản và người đứng đầu bộ phận an ninh. Để được vào giúp việc nhà cho Tom Cruise, nhân viên cũng phải cạnh tranh căng thẳng "như ứng cử tổng thống Mỹ".

Nam diễn viên cũng xây một boongke sinh tồn trị giá 7 triệu USD dưới lòng đất của biệt thự tại Colorado (Mỹ), xu hướng đang lan rộng trong giới siêu giàu.

Gia đình David Beckham thường xuyên là mục tiêu trộm cắp. Tháng 3/2022, băng trộm đã đột nhập dinh thự 40 triệu bảng của họ tại Holland Park trong khi vợ và con gái đang xem tivi trong nhà. Nhiều tài sản giá trị cũng bị đánh cắp tại một căn nhà họ ít lui tới.

Vợ chồng Beckham sau đó lên kế hoạch gia cố hệ thống an ninh cho dinh thự 40 triệu bảng với chi phí lên tới 6 triệu bảng (7,6 triệu USD) với hầm thoát hiểm dưới lòng đất, đội an ninh 24/7 và nhiều cổng gác. Họ cũng sắm The Panic Room - phòng chống đạn an toàn bên trong biệt thự xa hoa của mình.

Với mức giá từ 40.000 đến một triệu bảng Anh, đây trở thành xu hướng phòng thủ mới trong nhà người nổi tiếng sau nhiều vụ đột nhập.

The Panic Room là sự lựa chọn mới của giới nhà giàu khi bị kẻ gian đột nhập. Ảnh: The Panic Room

Song hiện có quan điểm cho rằng nhốt mình trong phòng chống đạn là lỗi thời. Vì thế, nhiều người đã lắp cửa, tường, trần và sàn chống đạn và bom cho toàn bộ khu vực trong nhà, từ phòng ngủ đến phòng tắm. "Mặc dù bạn không thấy bất kỳ dấu hiệu an ninh nào nhưng đó là một pháo đài", giám đốc Al Corbi của Safe cho biết.

Sống kín đáo

"Đã có thời mọi người phô trương sự giàu có của mình, giờ thì không", David Forbes, giám đốc công ty môi giới bất động sản Savills nói. "Những ưu tiên của mọi người trong nhiều năm qua đã thay đổi. Giờ đây số một là sự an toàn".

Theo ông, dù những người giàu vẫn chi tiền cho thuyền và máy bay song không muốn thu hút sự chú ý bằng cách phô trương. Họ ngày càng lựa chọn lối sống ẩn dật.

Điều này bao gồm việc chặn GPS khỏi việc xác định vị trí tài sản bằng tín hiệu gây nhiễu, thuê kiến trúc sư để che giấu các tòa nhà bằng cách thiết kế một ngôi nhà ngầm hoặc sử dụng "thiết kế che giấu bí mật" cho các tài sản trên mặt đất.

Những chiến thuật bảo mật này không hề rẻ. Một biệt thự ngầm như thế đã được rao bán với giá 185 triệu USD vào năm ngoái. Họ cũng sống trong những khu phố giàu có cấm xe chụp ảnh của Google đi vào, nghĩa là nơi ở của họ không hiển thị trên Google Street View.

Biệt thự của Paul McCartney không hiển thị trên Street View, cũng như nhà của cư dân tại khu Hidden Hills, California quy tụ nhiều người nổi tiếng, bao gồm: Kardashian West và Kanye West, Lisa Marie Presley, Drake và Miley Cyrus, theo Vanity Fair .

"Hãy thử thả ghim Google Map ở Sea Island, Georgia, nơi có nhiều VIP ở với giá nhà trung bình hàng triệu USD, bạn cũng sẽ không tìm thấy kết quả nào trên Street View. Đó là cách người giàu "mua" sự an toàn", theo David Forbes.

Hải Thư (Theo Business Insider, NBC, Dailymail, Vanity Fair, Times, NYT)