Cách giảm áp lực tài chính khi muốn cải thiện không gian sống

Giải pháp tài chính vay đổi nhà của Techcombank giúp khách hàng giảm áp lực tài chính khi có nhu cầu lựa chọn căn hộ tiện ích cao cấp.

Sống trong những căn hộ rộng với thiết kế thông minh, đầy đủ tiện ích, gần gũi với thiên nhiên là nhu cầu và mong muốn của nhiều người. Vợ chồng anh Nguyễn Tuấn (32 tuổi, Hà Nội) hiện có 2 con, sống trong một căn hộ tập thể cũ ở quận Thanh Xuân. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định ở một công ty kiểm toán lớn với mức thu nhập khá tốt. Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh chị đều được cơ quan cho làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, anh Tuấn cho biết, dù ở khu vực trung tâm, song diện tích căn hộ của gia đình anh chỉ 60m2 nên không thể thiết kế phòng làm việc riêng. Thêm nữa, thời gian giãn cách không được ra ngoài, nhà lại nhỏ nên đôi khi thấy bí bách, khó tập trung làm việc.

Vợ chồng anh Tuấn có ý định tìm một tổ ấm mới rộng rãi, tiện nghi hơn, với phòng sinh hoạt và làm việc tách biệt. "Từ hồi có em bé thứ hai, chúng tôi đã có ý định mua nhà mới vì căn hộ hiện tại quá nhỏ cho một gia đình 4 người. Tuy nhiên, cả hai vẫn chần chừ. Cho tới đợt giãn cách vừa rồi, vợ chồng tôi mới thấy sự quan trọng của một không gian sống thoải mái", anh Tuấn chia sẻ.

Trường hợp của gia đình anh Tuấn là mong muốn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, những căn hộ có thể đảm bảo những tiêu chí như vợ chồng anh mong đợi thường nằm ở những dự án cao cấp, có giá khá cao và không phải khách hàng nào cũng có đủ khả năng tài chính để thanh toán theo tiến độ dự án...

"Tthông thường, ngân hàng chỉ có thể cho vay tối đa 70% giá trị căn hộ. Tỷ lệ 30% còn lại khách hàng phải có tiền tươi thóc thật để làm vốn đối ứng cho căn nhà mới. Điều này khiến nhiều khách hàng đang có nhu cầu đổi nhà như anh Tuấn gặp khó, nhất là khi họ chưa thể bán bất động sản đang sở hữu với mức giá mong muốn để có tiền mua bất động sản mới", đại diện Techcombank chia sẻ.

Sau khi được bạn bè tư vấn, vợ chồng anh Tuấn đã quyết định đặt mua căn hộ tại dự án Masteri West Heights (Hà Nội), có không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình và trẻ nhỏ. Cụ thể, anh Tuấn được gợi ý sửa dụng giải pháp tài chính vay đổi nhà của Techcombank, đang được triển khai cùng chủ đầu tư Masterise (dự án Masteri Water Front, Masteri West Height, Masteri Center Point) và chủ đầu tư Vinhomes (dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City Hà Nội).

Techcombank đang triển khai gói giải pháp tài chính vay đổi nhà cùng chủ đầu tư Masterise và chủ đầu tư Vinhomes. Ảnh: Techcombank

Theo đó, khách hàng chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng và không phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khác trong thời gian hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc tối đa 24 tháng (theo chính sách của chủ đầu tư từng thời kỳ). Ngân hàng sẽ tư vấn về khoản tài chính mà khách hàng cần có để sở hữu căn hộ mới, hỗ trợ lên kế hoạch về thời gian khách hàng có thể thanh khoản căn nhà cũ, hoặc thu về các nguồn đầu tư tài chính để tất toán khoản vay thế chấp.

Trong khoảng thời gian hỗ trợ lãi suất 0%, khách hàng có thể chọn lựa chi trả hết khoản vay thế chấp 30% và nhận lại sổ đỏ của căn nhà cũ nếu có nguồn tiền nhàn rỗi không bán căn nhà cũ; hoặc bán căn nhà cũ để trả khoản vay thế chấp 30% và trả thêm một phần/hoặc toàn bộ 70% khoản vay mua nhà mới mà không mất phí trả nợ trước hạn. Khách hàng không bị giới hạn số lần trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Đây là một điểm mới so với các giải pháp tài chính vay mua nhà truyền thống.

Giải pháp tài chính vay đổi nhà giúp làm giảm áp lực đối với vợ chồng anh Tuấn phải bán ngay căn hộ cũ, làm giảm rủi ro bị ép giá. Mặt khác vợ chồng anh Tuấn có thể vay lên đến 100% giá trị căn hộ mới, thông qua thế chấp nhà đang ở và căn hộ dự định mua. "Techcombank khuyến khích khách hàng chủ động phương án bán nhà cũ với mức giá tốt nhất để tất toán khoản vay thế chấp trong thời gian đang nhận được sự hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư cho căn nhà mới", đại diện ngân hàng cho biết.

Nếu khách hàng sớm có nguồn tiền mặt, ngân hàng khuyến khích khách hàng tất toán theo khả năng và không giới hạn số lần trả nợ trước hạn không mất phí trong thời gian ưu đãi lãi suất 0%. Đối với khách hàng có lộ trình thu nhập tốt và tất toán khoản chi phí 30% thế chấp ban đầu trong thời gian được hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 24 tháng, sẽ không cần bán căn nhà cũ mà có thể sở hữu cùng lúc 2 căn nhà.

Theo Techcombank, giải pháp tài chính vay đổi nhà tạo điều kiện cho khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, có lộ trình tài chính rõ ràng, đã sở hữu bất động sản nhưng muốn thế chấp để nâng cấp lên một căn hộ tiện ích hơn. Với những người ưa giải pháp truyền thống và có sẵn dòng tài chính, có thể lựa chọn đóng 30% chi phí và vay 70% giá trị còn lại của căn hộ mới.

Giải pháp tài chính vay đổi nhà do Techcombank xây dựng giúp khách hàng chủ động hơn để hiện thực hóa nhu cầu của bản thân. Việc am hiểu và đưa ra giải pháp hỗ trợ và tăng lợi ích, trải nghiệm cho khách hàng cũng là một trong những ưu điểm của Techcombank, góp phần đưa ngân hàng giành giải "Ngân hàng cung cấp giải pháp vay mua nhà tốt nhất năm 2021" tại Việt Nam từ The Asian Banker.

An Nhiên