Cách gạo A An và thịt heo BAF tạo thương hiệu thành công

Theo ông Trương Sỹ Bá, đại diện hai doanh nghiệp, gạo A An, thịt heo BAF được thị trường trong và ngoài nước đón nhận nhờ chất lượng đồng nhất theo quy trình sản xuất chuẩn hóa.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu gạo A An, và Chủ tịch Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam - đơn vị sở hữu thương hiệu thịt heo ăn chay BAF, vừa góp mặt tại hội nghị "Thương hiệu độc đáo để thành công", vào ngày 12/12, tại TP HCM.

Tại sự kiện, ông cho biết phát triển thương hiệu hay thương hiệu kết nối cảm xúc là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, nhưng tất cả đều phải được xây dựng trên nền tảng cốt lõi của yếu tố chất lượng. Ông khẳng định: "Thương hiệu phải cam kết mạnh mẽ với người tiêu dùng".

Từ trái qua: Ông Hoàng Ngọc Minh Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PHC Media - điều phối viên; ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Long; ông Bhardwaj Vinay, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Indorama Ventures Việt Nam; ông Cao Hoài Dương, chủ tịch PVOIL tại Hội nghị "Thương hiệu độc đáo để thành công". Ảnh: Forbes Việt Nam

Cụ thể, đối với thực phẩm, chất lượng được định nghĩa là sản phẩm phải đảm bảo tính an toàn vệ sinh thực phẩm và thành phần dinh dưỡng; sau đó mới là các tiêu chí về hương vị, cảm quan thẩm mỹ. Lấy ví dụ từ gạo A An và thịt heo ăn chay BAF, hai sản phẩm được sản xuất theo quy trình "từ cánh đồng, trang trại đến bàn ăn", được kiểm soát từng khâu trong toàn bộ chuỗi sản xuất từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra thành phẩm. Do đó, người tiêu dùng có thể yên tâm về tiêu chí chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Gạo A An là sản phẩm cuối cùng trong chuỗi hoạt động từ liên kết với nông dân canh tác lúa theo quy trình khoa học đến lưu trữ, chế biến và đóng gói tại nhà máy gạo. Thương hiệu kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ đất, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Tất cả mọi quy trình sản xuất đều chuẩn hóa, hướng người nông dân cũng như hợp tác xã đi theo hướng chuỗi giá trị cao, kết nối phát triển thị trường.

Ông Trương Sỹ Bá cho biết từ năm 2022, A An thành công khi đưa gạo ST25 sang Nhật Bản. Đây là một hành trình rất khó khăn vì để có thể xuất hiện trên kệ hàng của Nhật Bản, phải trải qua hơn 650 tiêu chí kiểm định chặt chẽ về mặt chất lượng. Gần đây, vào tháng 10, A An một lần nữa đưa thương hiệu của mình sang thị trường khó tính này với dòng sản phẩm gạo Japonica.

Gạo A An được trưng bày tại nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Ảnh: Tập đoàn Tân Long

Còn với thịt heo ăn chay BAF, công ty kiểm soát đến từng nguyên liệu đầu vào và phát triển công thức cám chay riêng cho đàn heo. Heo chỉ ăn thức ăn từ đạm thực vật như ngô, cám gạo, các loại đậu... hoàn toàn không sử dụng cám có chứa thành phần đạm động vật như bột xương, bột thịt.

Công ty cũng phát triển riêng hệ thống trang trại chăn nuôi heo đảm bảo an toàn sinh học và các nhà máy chế biến, giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm. Như vậy, thịt heo BAF ăn gì, nuôi ở đâu đều được kiểm soát rất chặt chẽ. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc đến từng trang trại chăn nuôi.

"Đây là cách công ty cam kết với người tiêu dùng rằng sản phẩm được nuôi bằng thực phẩm 'chay', cho thịt heo thơm ngon, chất lượng hơn. Trong khi thịt bẩn, thịt không rõ nguồn gốc vẫn còn tràn lan thì việc tạo nên một thương hiệu thịt sạch sẽ giúp người tiêu dùng dần thay đổi thói quen tiêu dùng vì một tương lai khỏe mạnh hơn", Chủ tịch BAF Việt Nam cho biết.

Thương hiệu thịt heo ăn chay của BAF Việt Nam cũng được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: BAF Việt Nam

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thành lập vào năm 2017, là một trong các doanh nghiệp dẫn đầu về di truyền giống và chăn nuôi heo tại Việt Nam. Tận dụng ưu thế từ mảng cung ứng nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi, BAF hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo, chế biến và cung ứng thực phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng, hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình Feed - Farm - Food khép kín.

Như Ý