Cách gắn logo lên ôtô để vị trí chính xác 'trăm xe như một'

Logo được gắn thủ công với sự hỗ trợ của một bộ gá giúp căn chỉnh chính xác vị trí của các logo hay tên xe.

Cách các hãng xe gắn logo đúng chỗ trên ôtô Video: Wealth

Video cho thấy quá trình gắn logo của mẫu xe Audi A3L sản xuất tại Trung Quốc. Theo đó, đầu tiên, công nhân lắp bộ gá rồi đặt logo gọn trong bộ gá, đảm bảo mọi logo đều nằm đúng góc, chiều cao và khoảng cách trên xe.

Thông thường, logo được đặt ở nắp ca-pô và cốp xe vì đây là những bộ phận dễ thấy nhất của xe, giúp tăng cường nhận diện thương hiệu. Logo được đặt ở vị trí hài hòa với đường nét của xe, tránh các đường cong, tay nắm hoặc các chi tiết trang trí khác có thể làm biến dạng logo. Bên cạnh logo sẽ có thêm tên mẫu xe, phiên bản, hoặc các đặc điểm của hệ thống dẫn động.

Logo thường được gắn lên xe bằng loại keo dán chuyên dụng, có thể bắn thêm vít. Tuy nhiên, một số logo có thể được đúc trực tiếp vào thiết kế của xe trong quá trình sản xuất. Phần lớn logo được thiết kế 3D.

Xu hướng gần đây cho thấy sự chuyển dịch sang loại logo 2D đơn giản hơn để phù hợp hơn với màn hình kỹ thuật số và thiết kế hiện đại, với các hãng như Audi, BMW và Volkswagen đang cập nhật biểu tượng để có giao diện gọn gàng hơn.

Mỹ Anh