Cách game Việt chinh phục thị trường quốc tế

Nhiều startup thường tấn công thị trường nội địa trước khi vươn ra thế giới, còn Sky Mavis với game Axie Infinity có khởi đầu trái ngược: chọn phát triển quốc tế trước.

Khách mời của talkshow Nguy Cơ số 13 mùa 2 là Nguyễn Thành Trung - "cha đẻ" của game tỷ USD Axie Infinity. Lý giải về thành công của tựa game này, CEO Nguyễn Thành Trung đề cập tới hai yếu tố khách quan và chủ quan. Một phần do doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phần khác do sự lên ngôi của tiền ảo, Blockchain. Đặc biệt trong Covid-19, game Blockchain và game truyền thống ghi nhận sự tăng trưởng lớn về người chơi, do mọi người không thể ra ngoài và tìm đến những hình thức giải trí trong nhà.

Axie không phải Blockchain game đầu tiên, nhưng tại thời điểm đó hoàn thiện nhiều mặt nên tận dụng được lợi thế của người đi đầu. Về câu chuyện vốn hoá, CEO 9x cho biết mọi người đang nắm giữ đồng AXS đều hưởng lợi, trong đó có Sky Mavis. "Do sự đón nhận của thị trường nên doanh nghiệp dễ mở rộng quy mô của nhóm lên. Trong tương lai, chúng tôi cũng có nhiều tài nguyên hơn để thực hiện dự định".

Host Nguyễn Phi Vân (trái) và CEO Nguyễn Thành Trung (phải) - khách mời của talk Nguy - Cơ 13. Ảnh: cắt từ talkshow

Trái với các dự án trên thị trường quyết định ra token từ sớm, Axie Infinity chọn con đường tập trung làm sản phẩm, sau đó mới quyết định ra đồng AXS.

Trước đây, Nguyễn Thành Trung không nghĩ một ngày lại chuyển qua làm game, thậm chí không thích Blockchain. Nhưng về sau, 9x nhận thấy công nghệ không có xấu hay tốt, tùy thuộc vào cách sử dụng và áp vào bài toán nào.

Sự tò mò và khao khát khai phá công nghệ khiến Nguyễn Thành Trung lấn sân vào ngành công nghiệp Blockchain. Trong quá trình đó, Trung nhận thấy công nghệ thực ra khó tiếp cận, dù có thể giúp ích nhiều cho mọi người. "Cha đẻ" Axie Infinity nghĩ cách để mọi người đến với công nghệ một cách tự nhiên.

"Game là lời giải. Lịch sử chứng minh có nhiều công nghệ mới khi bắt đầu có sự giúp ích của game. Như thời cha mẹ tôi, ban đầu tiếp xúc với máy tính đã chơi trò Minesweeper (Dò mìn), cũng là cách họ làm quen với bàn phím, chuột. Tương tự khi chúng ta tiếp cận với smartphone thì thường chơi Angry Bird để làm quen với màn hình cảm ứng, thậm chí là mạng xã hội như Facebook chẳng hạn".

Nguyễn Thành Trung cho biết, ở thời điểm game Axie ra đời, Blockchain còn xa lạ với giới đầu tư tại Việt Nam. Mọi người đầu tư theo kiểu "ăn chắc mặc bền", muốn có kết quả ngay. "Trong khi đó, những thứ chúng tôi làm có thể cần nhiều thời gian. Để xây dựng cộng đồng phát triển cùng mình trong quá trình xây dựng sản phẩm, tính không kiên nhẫn cho lắm của cộng đồng Việt Nam thì có thể đi ngược lại với những thứ chúng tôi muốn xây dựng. Bên cạnh đó, khung pháp lý tại Việt Nam còn chưa rõ ràng", Trung nói.

Ở thời điểm đó, cộng đồng những người chơi game Blockchain cũng hạn chế ở mức 6.000-7.000 người. Với đội ngũ nhân sự đa quốc gia, Sky Mavis sẵn sàng tâm thế phát triển ở thị trường quốc tế.

Nguyễn Thành Trung - "cha đẻ" của game tỷ USD Axie Infinity. Ảnh: NVCC

Ban đầu, Axie phổ biến ở 3 thị trường chính, bao gồm Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Ngoài ra các thị trường tiếp nhận Blockchain nhiều còn bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam. Về sau, thời điểm Axie phát triển ra cộng đồng quốc tế và gây ra được tiếng vang, doanh nghiệp gần như khai phá thị trường mới hoàn toàn của Blockchain và NFT game, đó là Philippines và Indonesia. Hiện tại, 3 thị trường lớn nhất của Axie là Đông Nam Á (nghiêng về Philippines), Mỹ và châu Âu. Trong Covid-19, nhiều người Phillipines đã tham gia chơi game Axie kiếm tiền, trang trải cuộc sống vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đối với Nguyễn Thành Trung, việc phát triển từ sản phẩm lên và được sự đón nhận của mọi người, đội ngũ biết được sản phẩm mình làm tốt đến đâu, từ đó phát triển công nghệ thêm. "Tôi vui vì họ chấp nhận bỏ nhiều thời gian và công sức hơn để mà tận hưởng game. Kể cả những người chưa từng biết Blockchain, thông qua Axie họ nhận những lợi ích tương ứng, nhiều khi tốt hơn mô hình ngân hàng truyền thống".

Nhiều người chơi thậm chí chưa có tài khoản ngân hàng, thông qua game có thể quản lý tài sản, trao đổi, mua bán, sử dụng sàn giao dịch để hỗ trợ tốt hơn cho cuộc sống.

Hoài Phong