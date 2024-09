Cách Galaxy Watch7 hỗ trợ người chơi thể thao

Tích hợp Galaxy AI giúp Galaxy Watch7 tối ưu phân tích dữ liệu, đưa ra những gợi ý cá nhân hóa cho quá trình tập luyện các môn thể thao.

Samsung Galaxy Watch7 là mẫu đồng hồ dưới 10 triệu đồng nhưng được nâng cấp nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Nổi bật nhất là Galaxy AI giúp đồng hồ trở nên thông minh hơn, có khả năng phân tích cá nhân hóa. Cũng nhờ trí tuệ nhân tạo, thiết bị có nhiều tính năng giúp người dùng kiểm soát sức khỏe, tập luyện hiệu quả hơn.

Năm nay, Samsung đầu tư mạnh vào lĩnh vực thiết bị đeo thông minh khi trang bị tính năng theo dõi chỉ số AGEs cho Galaxy Watch7. AGEs là những chất độc hại được sản sinh trong cơ thể khi lượng đường trong máu tăng lên. Chỉ số AGEs cao có thể dễ dẫn đến nguy cơ mắc nhiều bệnh như thần kinh, bệnh tim, thận, rối loạn mắt... Với đồng hồ mới, cảm biến sinh học BioActive2 sẽ tiến hành đo đạc các thông số và người dùng có thể theo dõi chỉ số AGEs trên ứng dụng Samsung Health.

Theo Samsung, nắm bắt lượng đường trong máu thông qua chỉ số AGEs là bước quan trọng để phòng nhiều bệnh lý. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để người dùng kiểm soát thói quen ăn uống, thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện để nâng cao sức khỏe.

Người dùng tập luyện với Galaxy Watch7. Ảnh: Samsung

Thông qua tính năng điểm số năng lượng (Energy Score) hoàn toàn mới, Galaxy Watch7 cho phép tín đồ thể thao hiểu rõ thể trạng mỗi ngày, từ đó lên kế hoạch luyện tập phù hợp và hiệu quả. Điểm số năng lượng được đánh giá dựa trên 4 yếu tố gồm: hoạt động trong ngày, nhịp tim lúc ngủ (SHR), biến động nhịp tim lúc ngủ (SHRV) và điểm số giấc ngủ.

Nếu người dùng có một ngày mệt mỏi hoặc giấc ngủ không sâu, đồng hồ sẽ khuyến nghị các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga và ngược lại. Nhiều VĐV, runner chuyên nghiệp như Nguyễn Thị Thanh Phúc đang sử dụng tính năng này để kiểm soát và điều chỉnh chế độ tập.

Các môn thể thao tích hợp trên đồng hồ. Ảnh: Samsung

Trong quá trình vận động, tính năng quản lý tiến độ luyện tập (Race) sẽ liên tục thống kê thành tích và so sánh với kết quả rèn luyện trong quá khứ. Thay vì nhờ huấn luyện viên cá nhân (PT) ghi chép kết quả để xây dựng giáo án, người dùng có thể dùng đồng hồ cho mục đích này. Đồng hồ thông minh của Samsung cũng có tính năng đo lường ngưỡng sức mạnh (FTP), giúp xác định công suất tối đa để tối ưu hiệu quả luyện tập.

Galaxy Watch7 sở hữu thiết kế không quá hầm hồ, phù hợp đại đa số người dùng. Đồng hồ có thể đồng hành trong các hoạt động thể thao ngoài trời. Khung hợp kim nhôm và màn hình từ kính Sapphire cho phép tập luyện trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Hệ thống GPS kép L1+L5 giúp định vị chính xác hơn, nhất là khi chạy bộ, đạp xe ngoài trời.

Thiết bị dùng chip xử lý Exynos W1000 thế hệ mới trên tiến trình 3nm, đảm bảo duy trì thao tác mượt mà cùng khả năng đo đạc chính xác. Bộ nhớ trong 32 GB và cảm biến nhịp tim quang học mới cũng góp phần nâng cao hiệu suất tập luyện.

Đồng hồ đo nhiều chỉ số khi tập luyện. Ảnh: Samsung

Chia sẻ về lý do lựa chọn Galaxy Watch7, chị Trà My, 25 tuổi, TP HCM cho biết ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng. Cảm giác đeo cũng là ưu điểm khi có thể mang khi tập, đi làm và cả khi ngủ để theo dõi sức khỏe. "Chẳng hạn khi tôi uống nhiều đồ uống như trà sữa, đồng hồ báo đường huyết tăng. Từ đó tôi có thể điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tập thể thao", chị My nói.

Hiện tại, để cải thiện chỉ số sức khỏe, chị Trà My đăng ký tham gia hội thao "Bứt phá thử thách" trên nền tảng vRace. Hoạt động ghi nhận kết quả thông qua tích lũy số km tập luyện với nhiều giải thưởng là e-voucher, các thiết bị đeo của Samsung. Hội thao do Samsung khởi xướng dành cho mọi đối tượng để khuyến khích tập luyện thể thao, vượt qua giới hạn.

Người tham gia có thể lựa chọn các bộ môn như chạy bộ, đạp xe, đi bộ. Hoạt động diễn ra đến hết 21/9.

Hoài Phương