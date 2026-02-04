Cách FPT Schools chuẩn bị kỹ năng tương lai cho học sinh

FPT Schools trang bị cho học sinh năng lực tự học, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường lao động tương lai.

Sáng 1/2, hội thảo "Hiểu đúng, Quyết định đúng" do Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Long An (FPT School Millennia) tổ chức thu hút gần 300 phụ huynh và học sinh tại TP HCM cùng các khu vực lân cận. Tại sự kiện, các chuyên gia trao đổi về xu hướng dịch chuyển nhân sự và mô hình giáo dục thích ứng với tương lai.

Trong bối cảnh công nghệ biến đổi nhanh, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh đặt ra nhiều thách thức. Chia sẻ về bức tranh nhân lực tương lai, ông Hoàng Cao Chung, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), nhận định thay vì chỉ tập trung vào việc lựa chọn ngành nghề trong ngắn hạn, học sinh cần được trang bị các năng lực nền tảng như tư duy phản biện, khả năng tự học và thích nghi.

"Đây là những yếu tố có vai trò quyết định đối với sự phát triển lâu dài của học sinh trong tương lai", ông nhấn mạnh.

Ông Hoàng Cao Chung, Giám đốc Nhân sự FPT Retail chia sẻ về bức tranh nhân lực tương lai. Ảnh: FPT School Millennia

Cùng quan điểm, ông Vũ Hồng Quân - Giám đốc điều hành FPT School Millennia nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của nhà trường là hình thành tính chủ động trong học tập. Theo ông, dù công nghệ tác động mạnh mẽ đến giáo dục, năng lực học tập chủ động vẫn là "tấm khiên" giúp học sinh tiếp cận và làm chủ sự thay đổi.

"FPT đang giúp học sinh hình thành khả năng tự học và học tập chủ động, tích cực. Dù tương lai có những thay đổi hay tác động từ công nghệ, khả năng tự học vẫn là năng lực cốt lõi để các em tiếp cận và thích ứng với những thay đổi đó", ông chia sẻ.

Thầy Vũ Hồng Quân, Giám đốc điều hành FPT School Millennia, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: FPT School Millennia

Bên cạnh nội dung trao đổi chuyên môn, hội thảo còn tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm các hoạt động Robotics và STEM. Theo đại diện ban tổ chức, đây là cách tiếp cận gắn lý thuyết với thực tiễn trong mô hình giáo dục đang triển khai tại FPT Schools nhằm giúp học sinh bước đầu làm quen với tư duy công nghệ và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long An đặt tại khu đô thị T&T Millennia, được cấp giấy phép thành lập ngày 26/1. Trường cách TP HCM khoảng 7 phút lái xe, được xây dựng trên diện tích hơn 25.000 m2, với tổng diện tích sàn hơn 33.000 m2, quy mô đào tạo khoảng 2.500 học sinh.

Phối cảnh Trường TH, THCS, THPT FPT Long An (FPT School Millennia). Ảnh: FPT School Millennia

Cơ sở vật chất được quy hoạch theo mô hình hiện đại, gồm hai tòa nhà giảng đường cao 5 tầng, khu nhà dịch vụ đa năng và các hạng mục phụ trợ, trang bị nhiều tiện ích phục vụ học tập, sinh hoạt, trải nghiệm của học sinh. Ngoài hệ thống phòng học, trường bố trí nhiều không gian chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập gắn với thực hành và phát triển toàn diện.

Nằm tại cửa ngõ kinh tế phía Nam TP HCM, FPT School Millennia kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh tại Long An, TP HCM và các tỉnh lân cận. Với quy mô đầu tư và định hướng phát triển dài hạn, trường định hướng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các mô hình giáo dục chất lượng cao.

Nhật Lệ