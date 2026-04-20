Cách FinOps và Cloud nội địa giúp doanh nghiệp giảm chi phí IT

Nhiều doanh nghiệp tìm cách tối ưu Cloud trong bối cảnh chi phí hạ tầng công nghệ thông tin được dự báo tăng trở lại do giá năng lượng và phần cứng leo thang.

Năm 2026, các chuyên gia cho rằng, nhiều doanh nghiệp sẽ thay đổi cách tiếp cận tăng trưởng, coi trọng hiệu quả tài chính ngang với tốc độ mở rộng. Trong đó, chi phí hạ tầng công nghệ thông tin được dự báo tăng do giá năng lượng và phần cứng leo thang, buộc các công ty phải đánh giá lại chiến lược đầu tư công nghệ.

Giá năng lượng tăng cao kéo theo chi phí vận hành trung tâm dữ liệu, trong khi tình trạng khan hiếm linh kiện bán dẫn khiến chi phí phần cứng tăng đáng kể, đồng thời kéo dài thời gian triển khai và mở rộng hạ tầng. Một số báo cáo quốc tế cho thấy, chi phí phần cứng được dự báo có thể tăng 30-50%. Các chuyên gia cho rằng, chi phí hạ tầng không đơn thuần là khoản vận hành, mà trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến các chỉ số tài chính như EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay).

Phân tích tác động của lạm phát hạ tầng lên chỉ số EBITDA (dự báo 2026). Nguồn: Gartner, Flexera, Deloitte

Theo Flexera, khoảng 30% ngân sách Cloud của doanh nghiệp bị lãng phí do máy chủ không hoạt động hoặc cấp phát vượt nhu cầu. Với hạ tầng on-premise, áp lực lớn hơn khi chi phí vận hành trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng. Gartner dự báo tổ chức không tối ưu hiệu quả sử dụng điện có thể đối mặt với mức tăng chi phí lên 40% vào năm 2026.

Trước bối cảnh này, FinOps (Cloud Financial Operations) được coi là một trong những phương pháp quản trị chi phí Cloud mới, giúp theo dõi và tối ưu chi tiêu dựa trên nhu cầu thực tế, có thể cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên. Theo FinOps Foundation, các tổ chức có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao trong quản trị chi phí Cloud có thể cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên từ 2 đến 4 lần so với thông thường.

Mô hình này thường bắt đầu bằng việc thiết lập hệ thống minh bạch chi phí, cho phép phân bổ chi tiêu theo từng bộ phận hoặc ứng dụng cụ thể. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành tối ưu tài nguyên thông qua việc điều chỉnh quy mô sử dụng, áp dụng các cơ chế tự động co giãn hoặc lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Đại diện Tập đoàn FPT cho biết, FinOps giúp thiết lập cơ chế kiểm soát, trong đó chi phí công nghệ được gắn trực tiếp với hiệu quả kinh doanh, thay vì tách biệt như trước đây.

"Trong các lĩnh vực sử dụng nhiều hạ tầng CNTT như tài chính hoặc bán lẻ, việc tối ưu tài nguyên giúp giảm đáng kể tình trạng cấp phát dư thừa để đảm bảo tính sẵn sàng cao. Đây vốn là nguyên nhân chính dẫn đến lãng phí tài nguyên ở quy mô lớn, đặc biệt trong các hệ thống có nhu cầu biến động theo thời gian", đại diện Tập đoàn FPT đánh giá.

Xu hướng dịch chuyển cloud nội địa

Ngoài việc tối ưu chi phí, nhiều doanh nghiệp cũng tìm hiểu các nền tảng Cloud nội địa. Gartner dự báo đến năm 2026, khoảng 20% khối lượng công việc có thể được chuyển từ các nền tảng Cloud quốc tế sang nhà cung cấp nội địa.

Bên trong nhà máy AI của Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT

Trong đó, yếu tố được doanh nghiệp quan tâm là rủi ro tỷ giá khi sử dụng Cloud thanh toán bằng ngoại tệ, khi biến động của đồng USD có thể khiến chi phí thực tế tăng 5-10%, ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch ngân sách. Các khoản chi phí phát sinh như phí truyền dữ liệu (egress fee) hoặc chi phí vận hành đa khu vực cũng có thể góp phần làm tăng tổng chi tiêu.

Trong bối cảnh đó, mô hình Sovereign Cloud (Đám mây chủ quyền) dần trở thành một lựa chọn được cân nhắc, bởi yếu tố tuân thủ, bài toán tài chính và vận hành. Theo các chuyên gia, việc sử dụng nền tảng Cloud nội địa cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát chi phí, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp quốc tế.

Tại Việt Nam, FPT định hướng làm chủ công nghệ chiến lược vì chủ quyền công nghệ quốc gia. Đại diện FPT Cloud cho biết, nền tảng này cho phép doanh nghiệp thanh toán hoàn toàn bằng đồng Việt Nam, qua đó hạn chế tác động từ biến động tỷ giá. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp các công cụ phân tích và tối ưu tài nguyên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình vận hành.

Theo FPT Cloud, một số khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ đã giảm khoảng 30% tài nguyên dư thừa sau khi thực hiện tối ưu hệ thống, qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng hạ tầng, không ảnh hưởng đến hiệu năng vận hành.

"Việc kết hợp giữa nền tảng Cloud nội địa và phương pháp quản trị FinOps cũng giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về chi phí theo thời gian thực, từ đó đưa ra quyết định phù hợp hơn trong việc mở rộng hoặc điều chỉnh hạ tầng", đại diện FPT Cloud nói. "Lựa chọn chuyển dịch lên một nền tảng Cloud nội địa có năng lực gánh vác rủi ro vĩ mô, kết hợp các tiêu chuẩn DevSecOps và FinOps thực chiến là phương án bảo mật tài chính vững chắc cho doanh nghiệp".

Quang Anh