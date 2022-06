Cách dùng điều hòa để bảo vệ sức khỏe trong mùa nóng

Chọn điều hòa có tính năng kháng khuẩn, chế độ đảo gió, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp là cách để người dùng bảo vệ sức khỏe trong mùa nóng.

Khí hậu Việt Nam vào mùa hè thường có thời tiết oi ả, nóng bức, nhiều nơi nhiệt độ có thể đến 40 độ C. Với thời tiết này, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, người dùng cần sử dụng đúng cách để tránh dẫn đến những tác hại cho sức khỏe như khô da, mất nước, các bệnh về hô hấp,...

Ưu tiên điều hòa kháng khuẩn

Theo các chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, người dùng có thể lựa chọn các dòng điều hòa có tính năng kháng khuẩn. Đây là tính năng được ưa chuộng trong thời gian gần đây bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao. Các hãng sản xuất cũng liên tục ứng dụng công nghệ này lên sản phẩm của mình.

Đơn cử như các sản phẩm điều hòa từ Aqua như dòng UV Cool AQA-KCRV10XAW hay AQA-KCRV13XAW đều được trang bị công nghệ UVC khử khuẩn. Bộ phát tia UVC dựa trên cơ chế, tính chất của tia UVC có trong ánh mặt trời. Đây là tia có bước sóng ngắn, hiệu quả trong việc phá hủy các vật liệu di truyền. Khi bật chức năng Health trên điều hòa Aqua, đèn LED phát tia UV gần phần thổi gió từ phía bên phải sang trái. Không khí lưu thông trong phòng mang theo các tác nhân gây hại đến sức khỏe đi vào máy điều hòa sẽ đi qua khu vực tiếp xúc trực tiếp với tia UVC và bị ức chế hoặc tiêu diệt tùy vào các loại tác nhân. Với tính năng này không khí trong gia đình trở nên trong lành hơn, loại bỏ các tác nhân gây hại như bụi mịn, virus, nấm và vi khuẩn.

Tính năng khử khuẩn trên điều hòa Aqua. Ảnh: Aqua

Chọn hướng gió phù hợp

Để tránh các vấn đề hô hấp khi dùng điều hòa lúc trời nắng nóng, việc lựa chọn hướng gió phù hợp cũng rất quan trọng. Người dùng có thể chọn các dòng điều hòa có chế độ đảo gió trên - dưới, giúp luồng không khí mát được phân bổ đều trong không gian. Tính năng đảo gió này sẽ giúp người già và trẻ nhỏ trong gia đình cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn, hạn chế các bệnh về đường hô hấp.

Nếu ngại gió thổi trực tiếp vào người lạnh, gia đình cũng có thể điều chỉnh để làn gió mát thổi từ trần, không khí vẫn được làm lạnh mà vẫn mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Aqua đã cải tiến cảnh gió để tạo ra luồng gió Triple, giúp không khí đi xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn mà vẫn thoải mái cho người dùng.

Hướng gió thổi từ trần giúp bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Aqua

Khi ở trong phòng lạnh lâu, người dùng cần chú ý bổ sung nhiều nước cho cơ thể, nhất là với người già và trẻ em. Thêm vào đó, việc sử dụng các mỹ phẩm cấp ẩm cho da cũng được khuyến khích để giữ độ ẩm.

Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ trong phòng điều hòa chỉ nên chênh lệch tối đa trong khoảng từ 8-10 độ C so với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Việc giữ cho biên độ nhiệt giữa bên trong nhà và ngoài trời thấp sẽ tránh hiện tượng sốc nhiệt khi cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, giảm nguy cơ gây ảnh hưởng đến niêm mạc hô hấp và hệ tim mạch. Nhiệt độ lý tưởng khi sử dụng điều hòa cho mọi lứa tuổi ở mức 25 -26 độ C.

Trước khi ra khỏi phòng, người dùng nên tăng nhiệt độ điều hòa lên trong khoảng 10 - 15 phút để giảm chênh lệch nhiệt. Trước khi đi ngủ buổi tối nên cài đặt nhiệt độ và thời gian tắt để không phải thức giấc vào lúc nửa đêm hay cảm thấy quá lạnh khi thức dậy.

Nhiều gia đình cũng có thói quen bật điều hòa 24/24 khi trời nóng. Đây là thói quen không tốt cho sức khỏe. Việc đóng cửa bật điều hòa cả ngày cũng khiến không khí không lưu thông, tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt. Người dùng nên mở cửa phòng sau mỗi 1-2 giờ để không khí được trao đổi với bên ngoài, kết hợp thêm quạt gió để tạo sự lưu thông tốt hơn. Duy trì mức oxy đều đặn cũng là cách để tạo cảm giác thoải mái, thoáng đãng, dễ chịu hơn.

Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ cho điều hòa

Sau khoảng thời gian sử dụng, điều hòa sẽ bám bụi bẩn có thể gây ra sự cố hư hỏng, giảm tuổi thọ máy. Điều hòa Aqua có trang bị công nghệ tự làm sạch Self-Clean với ba bước làm sạch thông minh: Đóng băng dàn lạnh; Rã băng và cuốn trôi; Hong khô. Công nghệ này giúp cho dàn lạnh luôn sạch sẽ, duy trì hiệu suất làm lạnh và tiết kiệm chi phí vệ sinh máy định kì.

Hoài Phương