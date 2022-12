Cách dùng đại từ phản thân trong tiếng Anh

- All of us are busy. Do it yourself, please (Tất cả chúng ta đều bận. Làm ơn, cậu tự làm việc đó đi).

- Hey girl! If you don’t love yourself, you won’t love others (Này cô gái, nếu bạn không yêu bản thân mình, bạn sẽ không yêu thương những người khác đâu).