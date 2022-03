Cách dùng của những động từ khuyết thiếu quan trọng

"Can", "could", "should", "must"... là những động từ khuyết thiếu quen thuộc và rất quan trọng với người học tiếng Anh.

Động từ khuyết thiếu (modal verbs) có chức năng bổ trợ cho động từ chính, dùng để diễn tả khả năng, dự định, sự cấm đoán, cần thiết... Dưới đây là những động từ khuyết thiếu cần thiết và cách dùng của chúng.

Can

Cách dùng phổ biến nhất của "can" là thể hiện khả năng hành động xảy ra. Khi đó, "can" mang nghĩa có thể. "I can play piano" (Tôi có thể chơi piano).

Ngoài ra, "can" cũng dùng để hỏi người khác có thể làm điều gì đó không, đề nghị giúp đỡ hoặc xin phép.

"Can you speak English?" (Bạn có thể nói tiếng Anh không?).

"I can watch your dog while you’re on vacation" (Tôi có thể giữ giúp chú chó của bạn khi bạn đi chơi).

"Can you please pass the butter?" (Bạn có thể chuyển hộp bơ giúp tôi được không?).

Could

"Could" diễn đạt thì quá khứ của "can", dùng để thể hiện khả năng trong quá khứ.

"I could understand German when I was a kid" (Tôi có thể hiểu tiếng Đức khi còn nhỏ).

"Could you hear the birds chirping yesterday morning?" (Cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót sáng qua không?).

Đôi khi, "could" cũng diễn đạt khả năng xảy ra của một sự việc, nhưng dùng cho những khả năng và đề xuất ít cụ thể hơn "can".

"We could go to the park or we could go to the mall" (Chúng tôi có thể đi đến công viên hoặc đến trung tâm mua sắm).

Will

Cách dùng phổ biến của "will" là diễn đạt điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai với mức độ chắc chắn không cao.

"I will wash my plates after I finish eating" (Tôi sẽ rửa đĩa sau khi ăn xong).

"They will visit their grandmom next month" (Họ sẽ đến thăm bà vào tháng tới).

Ở dạng câu hỏi, "will" được dùng để hỏi điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

"Will there be a storm tomorrow?" (Liệu mai có bão không nhỉ?)

Có chức năng không khác "will" nhưng "shall" hiếm khi được dùng vì nó mang đến cảm giác trang trọng và lịch sử hơn mức cần thiết với người bản ngữ. Bạn sẽ bắt gặp "shall" nhiều hơn tại các tài liệu văn học của thời kỳ trước.

Would

"Would" nói về một thói quen hoặc hành động được lặp lại nhiều lần trong quá khứ.

"When I was a kid I would play with dolls every day" (Hồi nhỏ, tôi chơi với búp bê mỗi ngày).

Khi đi với "like" hoặc "wish", "would" thể hiện mong muốn, sự sẵn sàng làm gì đó.

"She would like to come to the party" (Cô ấy muốn đến bữa tiệc).

"I wish you would stop tapping your pencil" (Tôi mong cậu ngừng gõ bút chì).

Ngoài ra, "would" cũng được dùng trong câu đề nghị, yêu cầu lịch sử người khác. Cách dùng này tương tự "can" nhưng lịch sự hơn. "Would you please close the door?" (Cậu vui lòng đóng cửa được không?).

Một cách sử dụng phổ biến khác của "would" là xuất hiện trong câu điều kiện loại hai và ba, cho thấy khả năng xảy ra của một sự việc, phụ thuộc vào sự việc khác.

"She would go to the mall if you asked her" (Cô ấy sẽ đến trung tâm thương mại nếu cậu đề nghị).

"He would become fluent in English if he practiced more often" (Anh ấy sẽ thông thạo tiếng Anh nếu luyện tập thường xuyên hơn).

Should

Khi muốn đưa ra lời khuyên hoặc cho rằng ai đó cần làm gì, bạn sẽ dùng "should". Từ này mang sắc thái nhẹ nhàng, khuyên nhủ.

"You should do your homework" (Cậu nên làm bài tập về nhà đi).

"Should I meet you at your apartment?" (Tớ có nên gặp cậu ở nhà cậu không?).

Đôi khi, "should" được dùng để thể hiện mong muốn.

"He should be back by 10 p.m" (Cậu ấy nên trở lại lúc 10h tối).

"The mall should be empty at this time of night" (Trung tâm thương mại chắc sẽ trống vào thời điểm này trong đêm).

May

Tương tự "can" nhưng "may" sang trọng và lịch sự hơn, được dùng để xin phép hoặc bày tỏ điều gì đó. Trong số ít trường hợp, "may" dùng để mô tả một khả năng.

"May I sit beside you?" (Tôi ngồi cạnh bạn được không?)

"You may pour yourself a cup of tea" (Bạn có thể tự phục vụ mình một tách trà).

"We may go downtown tonight" (Chúng ta có thể đến trung tâm thành phố tối nay).

"Might" có cách dùng gần như đồng nhất với "may" nên có thể thay thế "may" trong các trường hợp này. Tuy nhiên, "may" phổ biến và sang trọng hơn.

Nếu xuất hiện "as well", bạn cần dùng "might". Cụm từ này mang nghĩa gợi ý điều gì đó. "I might as well go home since there’s no one else here" (Chắc tôi nên về nhà chứ chả có ai ở đây cả).

Must

"Must" nghĩa là phải hoặc cần phải làm gì đó, thể hiện lời đề nghị với thái độ mạnh mẽ. Nếu là một phỏng đoán, "must" sẽ đi kèm với các bằng chứng, chứng minh những gì được nói ra có cơ sở.

"You must finish your homework by Wednesday" (Cậu phải hoàn thành bài tập về nhà trước thứ tư).

"You must see the Louvre while you’re in Paris!" (Cậu phải thăm bảo tàng Louvre ở Paris).

"He must be smart because he studied engineering" (Cậu ta chắc hẳn thông minh lắm vì cậu ta học kỹ thuật).

