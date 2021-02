Cách dùng chìa khóa để tự vệ trước kẻ xấu

Nếu được sử dụng đúng cách, chùm chìa khóa cũng có thể trở thành dụng cụ tự vệ khi bạn bị kẻ xấu tấn công.

Khi nghĩ tới việc tự vệ bằng chùm chìa khóa, nhiều người có thể liên tưởng ngay tới kỹ thuật "Wolverine", vốn được lấy tên theo một siêu anh hùng trong sê-ri phim hành động Mỹ về dị nhân X-men. Với kỹ thuật này, chìa khóa sẽ được kẹp giữa các khe ngón tay của nắm đấm, phần mũi chìa khóa hướng ra ngoài để đâm chọc.

Kẹp chìa khóa giữa ngón tay là tư thế tự vệ sai sách. Ảnh: Mindful Defense.

Tuy nhiên, "Wolverine" bị nhiều chuyên gia tự vệ đánh giá là không hiệu quả. Theo Gabrielle Rubin, người sáng lập khóa học tự vệ cho phụ nữ ở Mỹ, thời điểm bạn phải dùng tới nắm đấm để tự vệ cũng là lúc kẻ xấu đã tới quá gần. Thay vì thế, bạn nên treo thêm vật có hình dáng dài (ví dụ đồ trang trí dạng que hoặc sợi dây đeo cổ) vào chùm chìa khóa để tăng tầm với. Với vật này, bạn có thể dùng sức nặng của chùm khóa để quật kẻ xấu.

Rủi ro tự gây thương tích cho chình mình khi tự vệ bằng cách kẹp chìa khóa vào giữa khe ngón tay cũng rất lớn, theo Matan Gavish, người sáng lập một học viện võ thuật tại Mỹ. "Lưỡi răng cưa của chìa khóa rất dễ làm tổn thương phần da giữa ngón tay trong lúc giằng co. Cơn đau có thể khiến ngón tay nới lỏng và lập tức làm giảm độ hiệu quả của cú đánh", Gavish nói.

Bạn có thể móc chùm chìa khóa vào vật có hình dạng dài để quăng vào kẻ tấn công. Ảnh: The Daily Northwestern.

Ngoài ra, nếu đấm trúng mục tiêu bằng kỹ thuật "Wolverine", phần đuôi chìa khóa sẽ dội ngược lại vào lòng bàn tay. Cơn đau có thể khiến bạn buông tay và đánh rơi chìa khóa vào tay kẻ gian. Theo Gavish, nếu phải dùng chìa khóa để tự vệ, bạn có thể ném chùm chìa khóa vào mặt kẻ xấu để có cơ hội bỏ chạy hoặc dùng một số kỹ thuật khác như dưới đây.

Đầu tiên, bạn có thể cầm chìa khóa như lúc mở cửa, chìa nằm giữa ngón trỏ và ngón cái, ba ngón còn lại nắm chặt. Với cách này, bạn có thể dùng chìa để đâm hoặc cắt vào điểm yếu trên cơ thể đối phương (như mắt, họng, và vùng kín) cho tới khi có cơ hội chạy trốn. Vì tư thế trên giống như lúc bình thường mở cửa, bạn có thể vừa di chuyển vừa cầm chìa để mau chóng mở cửa hoặc kịp thời phản ứng nếu bị tấn công.

Một cách khác là bạn để chìa trong lòng bàn tay rồi nắm lại thành nắm đấm sao cho phần mũi nhọn nhô ra ở dưới. Với cách này, bạn hãy cố dùng phần dưới của nắm đấm để đập hoặc cào vào điểm yếu của kẻ tấn công. Bạn cũng có thể đồng thời nắm hai chìa khóa một lúc sao cho phần mũi nhọn nhô ra ở hai đầu nắm đấm, từ đó bạn có thể đánh lại kẻ tấn công ở cả hai chiều.

Những cách cầm đúng để tự vệ bằng chìa khóa. Ảnh: Mindful Defense.

Dù dùng kỹ thuật nào, bạn vẫn cần đảm bảo sự an toàn bản thân và chú ý tới quy định pháp luật về phòng vệ chính đáng. Khi đối phương đã bị đòn đánh làm cho bất ngờ hoặc do dự, bạn hãy bỏ chạy tới nơi an toàn.

Quốc Đạt (Theo Lifehacker)