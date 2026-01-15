Cách Duluth Trading cắt giảm hàng tồn kho

MỹNhững nỗ lực tinh gọn danh mục sản phẩm và điều chỉnh lượng hàng nhập giúp Duluth Trading giảm mạnh tồn kho, cải thiện dòng tiền và biên lợi nhuận.

Theo cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 16/12, Duluth Trading Co. dự kiến ghi nhận mức giảm tồn kho hai chữ số so với cùng kỳ vào cuối năm tài chính, nhờ cắt giảm số lượng mã sản phẩm (SKU) và điều chỉnh quy mô nhập hàng phù hợp hơn với nhu cầu.

Nhà bán lẻ đồ bảo hộ lao động này cho biết tồn kho cuối quý III đã giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm khoảng 39 triệu USD. Chủ tịch kiêm CEO Stephanie Pugliese nhận định các biện pháp cân đối lượng hàng nhập đã giúp doanh nghiệp kiểm soát tồn kho tốt hơn.

"Những nỗ lực này, kết hợp với kế hoạch cắt giảm số lượng SKU và mẫu mã trong các mùa tới, sẽ giúp danh mục sản phẩm rõ ràng hơn, sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn, tăng vòng quay tồn kho và cải thiện biên lợi nhuận", bà Pugliese nói.

Theo ban lãnh đạo, Duluth Trading đang tập trung để danh mục hàng hóa phản ánh rõ hơn các sản phẩm cốt lõi. Bà Heena Agrawal, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính, cho biết doanh nghiệp dự kiến cắt giảm hơn 20% số SKU trong mùa xuân - hè 2026 và tiếp tục giảm ở mức hai chữ số trong mùa thu - đông cùng năm.

Công ty cũng đã triển khai các quy trình vận hành và lập kế hoạch nâng cao nhằm tối ưu việc phân bổ và độ sâu tồn kho trên toàn mạng lưới trung tâm hoàn tất đơn hàng. Nhờ đó, Duluth Trading có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn và khai thác hiệu quả trung tâm hoàn toàn tự động tại Adairsville, bang Georgia.

Chiến lược tồn kho mới giúp tỷ lệ sẵn hàng tại cửa hàng tăng thêm 300 điểm cơ bản, đồng thời tối ưu lượng hàng tại trung tâm hoàn tất đơn hàng tự động của doanh nghiệp, theo bà Agrawal. Các biện pháp chính bao gồm nâng mức trưng bày tối thiểu tại cửa hàng và bổ sung hàng kịp thời cho các SKU có tốc độ bán cao.

Trong quý III kết thúc ngày 2/11, tồn kho của Duluth Trading ở mức khoảng 192 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, nối tiếp mức giảm 12% trong quý II. Riêng trung tâm Adairsville đã xử lý hơn 60% tổng lượng đơn giao cho khách hàng trong quý này, tăng 20 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

"Cam kết duy trì kỷ luật tồn kho sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm tới, với trọng tâm lớn hơn vào các dòng sản phẩm cốt lõi của Duluth", bà Pugliese cho biết.

Duluth Trading Co. là nhà bán lẻ Mỹ chuyên về trang phục và phụ kiện công sở, dã ngoại, nổi tiếng với các sản phẩm đồ bảo hộ lao động, quần áo bền chắc và thiết kế tiện dụng. Thành lập vào đầu những năm 1980 tại Duluth, bang Minnesota, công ty phát triển từ kinh doanh bán hàng qua thư mục in ấn đến hệ thống cửa hàng và thương mại điện tử. Công ty hiện mở rộng mạng lưới bán lẻ trên toàn nước Mỹ và tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)