Cách Đức đón đầu 'sóng thần' Covid-19

Các bang của Đức được ví như thành trì trong cuộc chiến chống Covid-19, khi chuẩn bị tốt các biện pháp ứng phó từ khi tình hình chưa nghiêm trọng.

Đức là vùng dịch lớn thứ 7 thế giới với hơn 169.000 ca nhiễm nCoV, nhưng số người tử vong chỉ ở mức hơn 7.300, thấp hơn nhiều so các vùng dịch khác trên thế giới. Số ca nhiễm mới hàng ngày cũng đã giảm từ đầu tháng 4.

Đây được coi là một thành công đáng ngưỡng mộ của Đức, dù nước này áp đặt các lệnh hạn chế nhẹ nhàng nhất ở châu Âu, cho phép hầu hết nhà máy và văn phòng mở cửa trong suốt 5 tuần đóng cửa trường học, nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Berlin hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

Những người nhiễm nCoV đầu tiên ở Đức là các thanh niên bị lây trong kỳ nghỉ trượt tuyết ở Italy và Áo. Hiện giờ, độ tuổi trung bình của người nhiễm nCoV ở Đức là 50, tăng từ mức 40 trong những tuần đầu của dịch, nhưng thấp hơn nhiều so với độ tuổi bệnh nhân trung bình 62 ở Italy và Pháp. Các bác sĩ cho rằng đây là một trong những yếu tố then chốt khiến tỷ lệ tử vong ở Đức thấp.

Đức cũng có mạng lưới dày đặc các bệnh viện và phòng thí nghiệm lâm sàng. Họ có khoảng 34 giường chăm sóc tích cực trên 100.000 dân, gấp đôi so với Pháp và gấp ba lần so với Anh và Italy. Do đó, không chỉ đủ sức điều trị cho các bệnh nhân trong nước, Đức còn tiếp nhận khoảng 200 người nhiễm nCoV từ các quốc gia láng giềng, dù hệ thống y tế nước này tốn thêm khoảng 20 triệu EUR (21,7 triệu USD).

Đức đã tiến hành hơn hai triệu xét nghiệm, tỷ lệ xét nghiệm trên dân số gần gấp đôi so với Mỹ. Chính phủ đang đẩy mạnh tăng lượt xét nghiệm từ gần 900.000 lên 4,5 triệu mỗi tuần bằng cách huy động cả phòng thí nghiệm thú y.

Với hệ thống chính trị liên bang, các bang ở Đức có nhiều quyền hạn tự thiết kế các biện pháp kiềm chế dịch, trong khi chính phủ trung ương đóng vai trò điều phối. Bang Baden-Württemberg ở miền nam nước Đức là một ví dụ điển hình về cách chính quyền địa phương Đức ngăn chặn Covid-19.

Khu vực giàu có này là nơi một số hãng xe hơi nổi tiếng cũng như hàng nghìn công ty kỹ thuật đặt trụ sở. Họ là một trong những nơi bị dịch tấn công sớm nhất và vẫn là bang có tỷ lệ người nhiễm trên đầu người lớn nhất. Tuy nhiên, bang này, được điều hành bởi một liên minh giữa đảng Xanh và đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo của bà Merkel, đã tiến hành một trong những chiến dịch chống nCoV mạnh mẽ và thành công nhất.

"Chúng tôi đã có chiến lược ngăn chặn sớm và nhất quán", Manfred Lucha, quan chức y tế bang nói. "Chúng tôi thấy sóng thần đang lao về phía mình, nên đã thiết lập cơ sở điều trị, tăng cường năng lực chăm sóc và chẩn đoán ngay cả trước khi nó ập đến".

Chính quyền bang nhanh chóng thiết lập 160 phòng khám đặc biệt chuyên điều trị người nhiễm nCoV, để tách biệt với hệ thống bệnh viện thông thường nhằm ngăn lây nhiễm chéo. Với sự hỗ trợ từ chính quyền bang, các phòng khám địa phương đã tự phát triển kit xét nghiệm có thể nhanh chóng được sản xuất hàng loạt.

Bang 11 triệu dân này ban đầu chỉ có 560 người được giao nhiệm vụ truy vết tiếp xúc của người nhiễm nCoV, nhưng con số này nhanh chóng lên hơn 3.000. Một hãng sản xuất xe hơi cao cấp đã sử dụng mối quan hệ tại Trung Quốc để giúp bang tiến tới thỏa thuận mua sắm với các nhà sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ ở đó.

Chính quyền bang cũng giúp hai bệnh viện thuộc trường đại học lớn nhất ở Ulm và Tübingen thực hiện chiến lược "xét nghiệm và điều trị": xét nghiệm đại trà nhóm có nguy cơ cao như người già và điều trị ngay lập tức cho người nhiễm trước khi họ có triệu chứng nghiêm trọng. Do đó, số lượng người nhập viện đã giảm và bang Baden-Württemberg có nhiều máy thở không cần sử dụng nhiều hơn cả Tây Ban Nha và Italy.

Boris Palmer, thị trưởng của Tübingen, nơi có dân số 90.000 người, đảm bảo tất cả 15.000 cư dân trên 65 tuổi được nhận khẩu trang. Ông cũng yêu cầu xét nghiệm tất cả nhân viên và người cao tuổi sống tại các viện dưỡng lão.

Lúc dịch mới bùng phát, khi các quốc gia như Anh chật vật mua kit xét nghiệm, Palmer đã tổ chức xét nghiệm trên xe y tế tại quảng trường thành phố. Các đảng đã phối hợp với nhau để nhanh chóng huy động ngân sách cho xét nghiệm, Palmer nói.

Trường học ở Baden-Württemberg dần hoạt động trở lại từ ngày 4/5, sau gần hai tháng đóng cửa. Tại làng Markdorf, hiệu trưởng trường tiểu học Leimbach Peggy Müller đảm bảo tuân thủ tất cả chỉ dẫn phòng dịch của bang.

245 học sinh của trường sẽ được phân các ca học vào thời điểm khác nhau và sử dụng lối vào riêng. Giờ nghỉ giải lao cũng được bố trí chéo nhau và học sinh bị hạn chế ra sân chơi. Trong lớp, học sinh phải ngồi cách nhau hai mét.

"Tay nắm cửa, tay vịn, bồn cầu và công tắc đèn được khử trùng thường xuyên", bà nói. "Chúng tôi đã đặt hàng thêm xà phòng và khăn giấy. Giáo viên, trợ giảng, tất cả mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ phòng dịch".

Phương Vũ (Theo WSJ)