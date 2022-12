Cách đơn giản giúp tăng đề kháng lúc giao mùa

Một ngày ăn một hũ sữa chua là bí quyết gia cố 70% hệ miễn dịch, nhất là lúc giao mùa, được nhiều gia đình áp dụng.

Theo tập san y khoa Lancet, mùa mưa, mùa thu đông được xem là thời điểm sinh sôi của các tác nhân gây bệnh như cảm cúm, viêm mũi họng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi.... Trong lúc giao mùa, các yếu tố vật lý của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm... rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển. Hơn nữa, do thời tiết lạnh nhiều gió, mưa, mọi người ở trong nhà nhiều hơn, ít dành thời gian vận động ngoài trời nên việc lây nhiễm cũng dễ xảy ra hơn.

Những ngày này, tại các hội nhóm sức khỏe gia đình trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ tình trạng con trẻ nhiễm bệnh lúc giao mùa. Thậm chí, nhiều bố mẹ cũng không thể giữ được sức khỏe hoàn hảo trong giai đoạn này. Vì thế, các cách bổ sung dinh dưỡng, tăng cường các thực phẩm tốt cho sức khỏe, bảo vệ cả gia đình lúc giao mùa là chủ đề thu hút nhiều người quan tâm bàn luận.

Trên nhiều hội nhóm, không ít bà mẹ đã chia sẻ nhau cách tăng đề kháng khỏe tự nhiên chính là một ngày ăn một hũ sữa chua giúp gia cố 70% hệ miễn dịch. Có đến 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm trong ruột, thế nên chăm sóc đường ruột khỏe mạnh chính là chìa khóa để có một sức đề kháng tốt. Mọi người gọi đó là bí kíp "hệ phòng thủ 1170".

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết vì 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột nên hệ tiêu hóa có vai trò quan trọng với sức khỏe. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng tham gia vào quá trình sản xuất kháng thể như IgA, IgG... góp phần quan trọng vào việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Chuyên gia chia sẻ bên cạnh một số cách chăm sóc sức khỏe tiêu hóa như ăn đủ rau xanh quả chín, thường xuyên tập luyện thì ăn sữa chua là một trong những các tự nhiên, đơn giản và rất hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như vai trò của sữa chua với hệ tiêu hóa và sức khỏe, chương trình tham vấn sức khỏe trên CBS News (Mỹ) từng chia sẻ: "Một ngày một hộp sữa chua sẽ giúp bạn khỏi đi gặp bác sĩ" (A yoghurt a day keeps the doctor away).

Bổ sung sữa chua vào bữa ăn được xem là một cách đơn giản, hiệu quả và rất được yêu thích. Điển hình như sữa chua Vinamilk rất được lòng nhiều gia đình Việt bởi không chỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu hương vị mà mỗi hũ sữa chua này còn được lên men từ khoảng 12 triệu men Lactobacillus Bulgaricus châu Âu giúp khỏe tiêu hóa, tăng cường đề kháng.

"Sữa chua Vinamilk dễ dàng mua tại siêu thị, cửa hàng. Lúc nào trong tủ lạnh nhà tôi cũng có. Đó là món ưa thích của cả nhà vì dễ ăn và lành mạnh, tốt cho đường tiêu hóa và tăng đề kháng", chị Thu Hằng, ngụ tại quận 7, TP HCM chia sẻ.

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mọi người nên ăn 1-2 hộp sữa chua mỗi ngày là một trong những giải pháp góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Thay vì ồ ạt các thực phẩm chức năng hay thông qua đường tắt, củng cố "hệ phòng thủ 1170" bằng việc duy trì một ngày một hũ sữa chua Vinamilk là bí quyết đơn giản, tự nhiên để nâng cao đề kháng, bảo vệ sức khỏe giữa lúc giao mùa này.

