Cách đơn giản cùng con học tiếng Anh tại nhà

Bên cạnh việc học qua hình ảnh sinh động, phụ huynh hãy cùng con nghe các bài hát ngắn với lời nhạc đơn giản, tiết tấu vui tai, dễ nhớ.

Theo một nghiên cứu trên Telegraph, thời điểm thích hợp để con làm quen với ngôn ngữ thứ hai là 2-3 tuổi. Đây là giai đoạn hình thành tư duy tốt nhất của con, cũng là lúc con chưa trưởng thành khuôn mẫu cơ lưỡi và có hứng thú, tò mò khám phá thế giới xung quanh. Trong giai đoạn này, con có khả năng nhận diện giọng nói, bắt chước nhanh và ghi nhớ lâu, thuận lợi cho việc xây dựng tư duy tiếng Anh một cách bản năng, trau dồi vốn từ và phát âm chuẩn ngay từ đầu.

Ba mẹ đồng hành cùng con như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IMAP Việt Nam, cố vấn chuyên môn của Ms Hoa Giao tiếp chia sẻ, ba mẹ đừng đặt áp lực dạy cho con mà hãy đồng hành học tiếng Anh cùng con. Ngay cả khi nói tiếng Anh không giỏi, ba mẹ vẫn có thể đồng hành cùng con.

Ms Hoa đồng hành học tiếng Anh tại nhà cùng con gái - bé Nhím.

Điều đầu tiên ba mẹ nên làm trong hành trình cùng con học tiếng Anh tại nhà là xây dựng môi trường tiếng Anh hàng ngày bằng việc hình thành cho con thói quen nghe thông qua những nội dung phù hợp với lứa tuổi. Nếu nội dung nghe quá khó, chủ đề quá chuyên sâu, không phù hợp với trình độ và lứa tuổi, con chỉ có thể nghe mà không thể nói theo thì không có tác dụng gì trong phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh của con.

Cũng theo bà Hoa, giai đoạn 2-3 tuổi, các con dễ bị thu hút bởi những âm thanh sôi động, hình ảnh bắt mắt. Vì vậy, ba mẹ hãy lựa chọn các bài hát ngắn với lời nhạc đơn giản, có nhịp điệu, tiết tấu vui tai hoặc những câu chuyện, bài thơ dễ nhớ để con có thể bắt chước. Một điều cần lưu ý là ba mẹ cần lựa chọn nguồn nghe để đảm bảo chất lượng phát âm chuẩn.

Nguồn nghe thích hợp cho trẻ

Trong thế giới công nghệ thông tin ngày nay, phụ huynh có thể tìm thấy rất nhiều bài hát tiếng Anh dành cho trẻ trên Internet, đặc biệt là trên Youtube, nơi có nhiều kênh miễn phí dành riêng cho các con. Một trong những kênh ba mẹ có thể tham khảo là Kids TV.

Đây là kênh chuyên sản xuất những chuỗi video mang tính giáo dục, với mục đích giúp trải nghiệm học tập của trẻ trở nên thú vị, tạo cho trẻ cảm giác chơi mà học, học mà chơi. Những video với hình ảnh dễ thương, nhiều màu sắc, nội dung đơn giản, kết hợp âm nhạc bắt tai dễ thuộc và dễ nhớ khiến các con cảm thấy việc học tiếng Anh thú vị và dễ dàng yêu thích ngôn ngữ này.

Cách sử dụng nguồn nghe hiệu quả

Phụ huynh nên bắt đầu bằng cách cho con tiếp xúc với video giới thiệu bảng chữ cái trước, sau đó mới dần dần cho con xem video các từ vựng theo chủ điểm. Mỗi ngày, phụ huynh hãy dành ra một khung giờ cố định cùng học với con. Để con rèn luyện được kỹ năng nghe hiệu quả, phụ huynh hãy cho con nghe một bài hát mà con yêu thích, bật lặp đi lặp lại trong ba, bốn ngày hoặc cho đến khi con thuộc lời và có thể hát theo.

Ba mẹ đừng quên thường xuyên hỏi con đã nhớ được những gì sau khi xem video bằng những câu hỏi mớm lời (ví dụ: What is this letter?/This is letter...) rồi để con tự hoàn thành câu trả lời hoặc hỏi những câu khuyến khích con dùng hành động để trả lời (ví dụ: Can you show mommy/ addy letter A?).

Ngoài ra, do sử dụng thiết bị điện tử nên ba mẹ cần lưu ý chỉ nên cho con xem tối đa 30-45 phút mỗi ngày để tránh những tật về mắt sau này.

