Sau Hà Nội và Quảng Ninh, DOJILand tới Hải Phòng với Diamond Crown Hai Phong - dự án áp dụng kết cấu diagrid để tạo mặt đứng khác biệt. Đây là dự án cho thấy rõ định hướng thiết kế của doanh nghiệp và là dấu mốc mở rộng thị trường tại thành phố cảng. Tiếp đó, Golden Crown Hai Phong được triển khai nhằm hoàn thiện bộ đôi dự án cao tầng tại khu vực trung tâm, sử dụng hình khối gợi liên tưởng biểu tượng địa phương và được nghiên cứu theo tỷ lệ kiến trúc riêng.

Theo doanh nghiệp, định hướng phát triển “kim địa ốc” hình thành từ 5 nguyên tắc chính. Thứ nhất, các dự án chú trọng xử lý chi tiết và lựa chọn vật liệu, kế thừa tư duy tinh xảo của nghề kim hoàn. Thứ hai, mỗi công trình được thiết kế theo một ý tưởng riêng, nhằm tạo nhận diện kiến trúc rõ ràng và phù hợp với bối cảnh đô thị.

Thứ ba, doanh nghiệp ưu tiên ứng dụng kỹ thuật và vật liệu chuyên sâu, từ kết cấu đến hoàn thiện, để đảm bảo độ bền và tính chính xác của công trình. Thứ tư, công năng và trải nghiệm sống được đặt ngang với yếu tố thẩm mỹ, với các giải pháp về ánh sáng, thông gió và tổ chức tiện ích đồng bộ.

Cuối cùng, DOJILand hướng tới việc kiến tạo các công trình có khả năng đóng góp vào diện mạo đô thị thông qua tính nhận diện và quy mô phù hợp. Các nguyên tắc này được áp dụng nhất quán trong danh mục dự án mà doanh nghiệp triển khai tại nhiều địa phương.

Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục phát triển danh mục theo định hướng “kim địa ốc”, trong đó trọng tâm là thiết kế, chất lượng triển khai và sự phù hợp của công trình với bối cảnh đô thị. Một số dự án tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế… đang được chuẩn bị, nhằm mở rộng hiện diện nhưng vẫn giữ triết lý phát triển dựa trên kỹ nghệ chế tác và tính nhận diện của từng dự án.