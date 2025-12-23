Theo dữ liệu của VARS, 9 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận hơn 100.000 sản phẩm mới, tăng 22% so với cả năm 2024, với nhu cầu tập trung ở nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính. Bên cạnh căn hộ, phân khúc nhà thấp tầng và các dự án có thiết kế chuyên biệt thu hút sự quan tâm khi người mua ưu tiên không gian sống chất lượng, xanh và riêng tư hơn.
Khảo sát Batdongsan quý IV/2024 cho thấy, 86% người mua ưu tiên nhà ở xanh, 88% sẵn sàng chi trả thêm cho không gian bền vững. Theo đó, các dự án quy hoạch theo mô hình xanh, có bản sắc kiến trúc, tiện ích đầy đủ nhiều lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là hướng phát triển DOJILand theo đuổi, kế thừa tinh thần tỉ mỉ và chú trọng độ bền vững của nghề kim hoàn để tạo nên những công trình có tính nhận diện cao cùng không gian sống xanh, giàu trải nghiệm.
Thành lập năm 2014 trong hệ sinh thái Tập đoàn DOJI, DOJILand bước vào thị trường bất động sản với nền tảng đặc thù từ lĩnh vực kim hoàn - ngành nghề đòi hỏi sự chính xác, xử lý chi tiết và lựa chọn vật liệu cẩn trọng. Những yếu tố này trở thành cơ sở để doanh nghiệp định hình sản phẩm và phát triển dự án.
Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn DOJI, từng nhận định: “Bất động sản không chỉ là nơi để ở mà còn góp phần làm đẹp và vinh danh cho thành phố”. Theo ông, tương tự chế tác trang sức, một công trình muốn tạo giá trị lâu dài cần có yếu tố nghệ thuật. Quan điểm này tạo tiền đề để DOJILand hình thành hướng phát triển “kim địa ốc”, trong đó thiết kế và tính nhận diện đóng vai trò trung tâm.
Giai đoạn đầu, doanh nghiệp giới thiệu các dự án The Sapphire Residence, Best Western Premier Sapphire Ha Long, Sapphire Mansions, DOJI Tower. Trong đó, DOJI Tower tại Hà Nội gây chú ý bởi hình khối lấy cảm hứng từ viên kim cương và cách sử dụng vật liệu nhằm tạo nhận diện tại khu vực trung tâm.
Sau Hà Nội và Quảng Ninh, DOJILand tới Hải Phòng với Diamond Crown Hai Phong - dự án áp dụng kết cấu diagrid để tạo mặt đứng khác biệt. Đây là dự án cho thấy rõ định hướng thiết kế của doanh nghiệp và là dấu mốc mở rộng thị trường tại thành phố cảng. Tiếp đó, Golden Crown Hai Phong được triển khai nhằm hoàn thiện bộ đôi dự án cao tầng tại khu vực trung tâm, sử dụng hình khối gợi liên tưởng biểu tượng địa phương và được nghiên cứu theo tỷ lệ kiến trúc riêng.
Theo doanh nghiệp, định hướng phát triển “kim địa ốc” hình thành từ 5 nguyên tắc chính. Thứ nhất, các dự án chú trọng xử lý chi tiết và lựa chọn vật liệu, kế thừa tư duy tinh xảo của nghề kim hoàn. Thứ hai, mỗi công trình được thiết kế theo một ý tưởng riêng, nhằm tạo nhận diện kiến trúc rõ ràng và phù hợp với bối cảnh đô thị.
Thứ ba, doanh nghiệp ưu tiên ứng dụng kỹ thuật và vật liệu chuyên sâu, từ kết cấu đến hoàn thiện, để đảm bảo độ bền và tính chính xác của công trình. Thứ tư, công năng và trải nghiệm sống được đặt ngang với yếu tố thẩm mỹ, với các giải pháp về ánh sáng, thông gió và tổ chức tiện ích đồng bộ.
Cuối cùng, DOJILand hướng tới việc kiến tạo các công trình có khả năng đóng góp vào diện mạo đô thị thông qua tính nhận diện và quy mô phù hợp. Các nguyên tắc này được áp dụng nhất quán trong danh mục dự án mà doanh nghiệp triển khai tại nhiều địa phương.
Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục phát triển danh mục theo định hướng “kim địa ốc”, trong đó trọng tâm là thiết kế, chất lượng triển khai và sự phù hợp của công trình với bối cảnh đô thị. Một số dự án tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế… đang được chuẩn bị, nhằm mở rộng hiện diện nhưng vẫn giữ triết lý phát triển dựa trên kỹ nghệ chế tác và tính nhận diện của từng dự án.
Hải Phòng được xem là một trong những thị trường quan trọng của DOJILand trong bối cảnh thành phố này duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nửa đầu năm, GRDP của Hải Phòng đạt hơn 209.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 12% và thu hút khoảng 3,5 tỷ USD vốn FDI. Hạ tầng giao thông, đô thị và các khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, tạo sức hút dân cư, kéo theo nhu cầu về nhà ở nhiều phân khúc.
Với chiến lược “hạ tầng đi trước”, thị trường bất động sản Hải Phòng được đánh giá còn nhiều dư địa, trong đó có phân khúc nhà ở thương mại, nhà phố và sản phẩm gắn với các khu công nghiệp. Thành phố hiện có hơn 140 dự án nhà ở thương mại đang triển khai, tạo nguồn cung lớn cho giai đoạn tới.
Tại thị trường này, DOJILand ghi dấu ấn bằng hai dự án cao tầng Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong. Diamond Crown Hai Phong áp dụng kết cấu diagrid, giúp giảm hệ cột và tạo mặt bằng thoáng, đồng thời là công trình đạt chứng chỉ xanh LEED Silver. Trong khi đó Golden Crown Hai Phong lại được thiết kế với hình khối gợi biểu tượng địa phương, đảm bảo nhận diện trong khu vực trung tâm. Hai dự án này đánh dấu giai đoạn đầu doanh nghiệp thử nghiệm việc đưa phong cách bất động sản nghệ thuật kim hoàn vào kiến trúc cao tầng tại thành phố cảng.
Từ nền tảng đó, thương hiệu mở rộng sang phân khúc thấp tầng với Emerald Symphony tại Thủy Nguyên. Dự án nằm gần trung tâm hành chính mới, kết nối thuận tiện thông qua các tuyến vành đai và trục giao thông liên kết khu vực, tập trung phát triển dòng sản phẩm thấp tầng gồm biệt thự, liền kề và shophouse.
Thiết kế của Emerald Symphony đề cao không gian xanh, thoáng. Phần lớn sản phẩm có hai mặt thoáng hoặc tiếp cận không gian mở, cho phép tối ưu ánh sáng và thông gió. Mỗi căn biệt thự có sân vườn riêng, tạo khoảng lùi giữa các công trình và giảm mật độ xây dựng. Kiến trúc dự án mang phong cách tân cổ điển và hiện đại, kết hợp hệ thống cây xanh, mặt nước bố trí xen kẽ.
Dự án tích hợp các tiện ích như đường dạo bộ, khu thể thao, không gian cộng đồng. Hồ cảnh quan và bể bơi trung tâm là điểm nhấn, gắn kết các khu chức năng. Emerald Symphony hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống yên tĩnh, gần thiên nhiên nhưng vẫn thuận tiện kết nối.
Sự chuyển dịch từ dự án cao tầng sang thấp tầng cho thấy DOJILand điều chỉnh chiến lược theo nhu cầu thực tế của thị trường Hải Phòng: vẫn giữ vững tiêu chí thẩm mỹ và tính biểu tượng trong thiết kế, nhưng đồng thời đề cao hơn trải nghiệm sống chan hòa với thiên nhiên.….Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Hải Phòng tiếp tục phân hóa đa dạng, định hướng này giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng tệp khách hàng, đồng thời mở rộng hiện diện tại thị trường.
