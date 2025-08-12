Cách đổi địa chỉ trên thẻ căn cước để khớp với địa danh hành chính mới

Qua VNeiD, người dân có thể đổi thẻ căn cước để địa chỉ khớp với địa giới hành chính sau sáp nhập, nhận thẻ mới sau 7 ngày làm việc và được miễn lệ phí.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết việc cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID được áp dụng cho trường hợp thẻ còn hạn và vẫn hiển thị đơn vị hành chính cũ.

Đầu tiên, để cấp đổi thẻ căn cước trên VNeiD, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khi đăng nhập VNeID, chọn "Dịch vụ công Căn cước", tiếp đến "Cấp đổi" và chọn mục "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC".

Chọn mục Dịch vụ công Căn cước để đổi thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Người dân kiểm tra thông tin, chọn nơi thực hiện và hình thức nhận. Xong hết các bước ấn "gửi hồ sơ". Người dân theo dõi lịch sử yêu cầu và đến nhận theo lịch (nếu có)

Theo C06, người dân thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí cấp lại thẻ căn cước khi chọn đúng lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC". Ngoài ra, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Thời hạn giải quyết cấp đổi là 7 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Luật hiện hành quy định sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước mới. Thẻ căn cước đang sử dụng vẫn có giá trị theo thời hạn ghi trên thẻ. Tuy nhiên, người dân có nhu cầu được đổi thẻ căn cước mới thì vẫn được, như khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Mục dịch vụ công Căn cước để đổi thẻ căn cước công dân trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Trước đó, tại dự thảo sửa đổi Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất, ai muốn cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính thì sẽ thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia. Việc này nhằm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Bên cạnh cấp đổi trực tuyến, Bộ Công an giữ nguyên hình thức đề nghị cấp trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Theo đó, khi có đề nghị, cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các tư liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu để cấp lại.

Nếu được thông qua, đây sẽ là điểm mới khi Luật Căn cước hiện nay (có hiệu lực từ 1/7/2024) chỉ cho phép người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ bị hư hỏng được cấp lại trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Phạm Dự