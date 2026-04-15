Cách diện váy hút mắt của người mẫu nội y Emily Ratajkowski

Theo Vogue, Emily Ratajkowski là một trong những sao có phong cách mùa hè truyền cảm hứng. Tạp chí nhận xét các thiết kế cô chọn đơn giản nhưng tạo được sức hút lớn nhờ vừa vặn với hình thể, ăn ý với giày dép. Ảnh: Backgrid
Váy midi hai dây dáng chữ A là một trong những món đồ cô thường xuyên sử dụng. Kiểu váy này phù hợp với mọi dáng người, giúp diện mạo nữ tính và trẻ trung. Để tạo khác biệt, thỉnh thoảng cô phối chúng cùng bốt cao bồi. Ảnh: GC Images
Người mẫu lăng xê mốt chấm bi với đầm hai dây xẻ đùi. Thay vì sandals cao gót, cô dùng sneakers để phù hợp những buổi dạo phố. Để tăng vẻ thời trang, cô phối dây chuyền nhiều lớp và kính râm. Kiểu kết hợp này mang đậm tinh thần những năm 1990. Ảnh: The Image Direct
Bên cạnh đó, Emily chọn chuộng váy bodycon tối giản trong đời sống hàng ngày. Ảnh: GC Images
Cô nhiều lần lên phố với kiểu dáng này trong các phiên bản màu sắc khác nhau như đỏ, đen, be, xám, vàng. Ảnh: GC Images
Công thức phối yêu thích của người đẹp là váy bodycon và sneakers. Vì ôm sát, thiết kế phù hợp với người có vòng eo nhỏ. Theo Vogue, bí quyết giúp cô mặc đẹp là kết hợp đơn giản và tự nhiên, không phô trương hàng hiệu, trang sức hay phụ kiện. Ảnh: SplashNews
Đầm cổ yếm cũng nằm trong món đồ yêu thích của người mẫu. Trong một lần lên phố, cô kết hợp kiểu dáng này cùng bốt cao bồi cao tới gối, giúp diện mạo toát lên vẻ quyền lực. Ảnh: GC Images
Thời trang thảm đỏ của Emily Ratajkowski. Video: E!
Theo Elle, cô còn thường diện chân váy ống co giãn phối crop top. Ảnh: Backgrid
Phong cách tối giản được người đẹp thể hiện bằng trang phục trắng kết hợp phụ kiện nâu. Ảnh: Backgrid
Emily còn ghi điểm phong cách nhờ những bộ đầm xuyên thấu phối nội y đồng điệu. Ảnh: Backgrid
Trong một lần đi mua sắm, cô diện đầm ren màu vàng chanh và sandals cao gót, tô điểm bằng vòng cổ đính đá. Ảnh: Gotham
Emily Ratajkowski, 35 tuổi, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. Cô làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana hay Versace. Ngoài nghề mẫu, cô đóng nhiều phim như Gone Girl, We Are Your Friends, Cruise, I Feel Pretty, Welcome Home, Lying and Stealing.
Sao Mai
