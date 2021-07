Cách diễn đạt niềm vui, bất ngờ trong tiếng Anh

Việc thông báo và đáp lại tin tốt không chỉ dừng lại ở "I have good news for you!", "That’s great!".

Cách thông báo tin tốt

Khi muốn thông báo tin tức tốt đẹp, bạn nên cân nhắc mức độ thân thiết với người nghe để lựa chọn từ ngữ phù hợp. Nếu đối phương không quá thân thiết, bạn có thể sử dụng những cách diễn đạt như:

- I’ve got some good/ wonderful news for you... (Tôi có tin tốt/tuyệt vời cho bạn...)

- I’ve got a bit of good news for you... (Tôi có chút tin tốt cho bạn...)

- I’m really pleased to tell you... (Tôi rất vui được cho bạn biết...)

- I’m really happy to inform you that... (Tôi rất vui được thông báo cho bạn biết...)

- I have some amazing news for you... (Tôi có tin tuyệt vời cho bạn đây...)

- You will be pleased to know that... (Bạn sẽ rất vui khi biết rằng...)

Còn nếu bạn và người nghe có mối quan hệ gần gũi hơn, đây là một số mẫu cấu trúc có thể sử dụng:

- Are you ready for this? I’ve got some great news for you.... (Sẵn sàng chưa? Tôi có tin tuyệt vời cho bạn đây...)

- I’m so excited to tell you that... (Tôi rất vui được nói với bạn rằng...)

- Great news for you... (Tin tốt cho bạn đây...)

Cách phản hồi tin tốt

Có nhiều cách diễn đạt để thể hiện và chia sẻ niềm vui khi nhận được tin tức tốt. Tương tự như khi thông báo, bạn nên dựa vào mức độ thân thiết với đối phương để đáp lại cho phù hợp.

Nếu bạn và người nói không quá thân thiết có thể trả lời:

- Wonderful! Thank you for sharing. (Tuyệt vời! Cảm ơn bạn đã chia sẻ.)

- I’m so glad to hear that! (Tôi rất vui được nghe vậy!)

- That’s wonderful! (Thật tuyệt vời!)

- That sounds amazing! (Nghe thật là tuyệt!)

- That’s great/amazing! (Tuyệt quá!)

Nếu các bạn đã gần gũi, thân thiết:

- Sounds great! (Nghe tuyệt quá!)

- How fantastic! (Thật quá tuyệt!)

- Incredible! (Không thể tin nổi!)

- Really? Are you serious? (Thật chứ? Bạn nghiêm túc đúng không?)

- I can’t believe that! (Tôi không thể tin được!)

- Lucky you! (Bạn may mắn thật đấy!)

Cách thông báo và phản hồi tin tốt trong tiếng Anh Cô Sophia từ Ms Hoa Giao Tiếp minh họa tình huống thông báo và phản hồi tin tức tốt trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Vũ Thuỷ