Cách để nói 'tôi đang hết tiền' trong tiếng Anh

Muốn từ chối một cuộc vui vì đang hết tiền, bạn phải nói thế nào trong tiếng Anh?

Khi muốn nói "tôi đang hết tiền" với một người thân thiết, chúng ta có thể dùng những mẫu câu sau:

I'm broke: Tôi không có tiền.

I can't afford it: Tôi không đủ tiền để trả cho khoản đó.

I'm low on funds: Tôi đang không có nhiều tiền.

I'm short on cash: Tôi đang thiếu tiền.

I'm strapped for cash: Tôi đang hết tiền rồi.

Ví dụ: Wanna check out the new restaurant with me tonight? - Sorry bro, I can't afford it right now (Đi ăn thử nhà hàng mới với tôi tối nay không? - Xin lỗi người anh em, bây giờ tôi không đủ tiền).

Ảnh: clevergirlfinance

Nếu muốn nói "hết tiền" một cách trang trọng hơn, ví dụ như khi nói chuyện với đồng nghiệp, đối tác, chúng ta có thể dùng những câu sau:

I'm on a tight budget: Ngân quỹ của tôi đang hạn chế.

My finances are tight: Tình hình tài chính của tôi eo hẹp.

I'm feeling the pinch: Tôi đang gặp vấn đề tài chính.

I'm not sure I can afford it: Tôi không chắc mình có đủ tiền đề chi trả cho khoản này.

I'm not sure my bank account will cope with it: Tôi không chắc tài khoản ngân hàng của tôi có thể chi trả khoản đó.

I'm in the red: Tôi tiêu nhiều hơn kiếm được/ Tôi đang nợ nần.

Ví dụ: I have to turn down their invitation because I'm on a tight budget right now (Tôi phải từ chối lời mời của họ vì ngân sách của tôi giờ đang eo hẹp).

Chọn từ đúng nhất để điền vào chỗ trống:

Khánh Linh